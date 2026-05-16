Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 16.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

LITTÉRATURE: Le nom du lauréat du Prix suisse du livre jeunesse 2026 sera connu samedi soir. Dotée de 20'000 francs, la récompense sera remise dans le cadre des Journées littéraires de Soleure. Quatre albums illustrés et un roman sont en lice, avec, du côté romand, «Jean-Blaise papa poule» d'Emilie Boré et Vincent et «Le petit roi» de Sylvie Neeman.

MUSIQUE: Vienne accueille samedi soir la finale du concours Eurovision de la chanson. L'Australie, le Danemark, la Finlande et la Grèce figurent parmi les favoris, tout comme Israël, dont la présence est vivement critiquée et dont le candidat a été sifflé lors de la première demi-finale mardi soir. Un total de 25 pays participent à la grande finale, mais pas la Suisse, la Bernoise Veronica Fusaro n'ayant pas réussi à se qualifier lors de la seconde demi-finale jeudi avec sa chanson «Alice».

ROYAUME-UNI: Quelque 4000 policiers sont mobilisés samedi pour encadrer des manifestations «potentiellement difficiles» dans le centre de Londres, l'une à l'appel de l'extrême droite et l'autre propalestinienne. La police évoque une opération «sans précédent ces dernières années». Ces agents seront déployés avec des véhicules blindés, des drones et des hélicoptères pour cette journée, qui est aussi celle de la finale de la coupe d'Angleterre de football entre Manchester City et Chelsea au stade de Wembley.

HOCKEY SUR GLACE: La sélection suisse de hockey sur glace affronte samedi à partir de 20h20 à Zurich la Lettonie pour son 2e match du championnat du monde 2026, disputé en Suisse. Si la Suisse a remporté trois de ses quatre dernières confrontations face au pays balte, toutes amicales, elle s'est inclinée 4-3 en prolongation lors de leur dernier affrontement en compétition officielle, au mondial 2023.

FOOTBALL: La dernière journée du tour de relégation de la Super League de football sera sans enjeu samedi, le relégué, Winterthour, et le barragiste, Grasshopper Zurich, étant déjà connus. Servette se rend au Letzigrund pour y affronter le FC Zurich à 18h00, alors que Lausanne-Sport accueille GC et Winterthour reçoit Lucerne au même moment. Dimanche, Sion doit gagner à Berne contre Young Boys et espérer un revers de Lugano pour terminer à la troisième place du classement, synonyme de Conference League.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale de la lumière. Elle célèbre le jour anniversaire de la première opération au laser réussie en 1960 par le physicien et ingénieur Theodore Maiman. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.unesco.org/fr/days/light

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale du vivre-ensemble en paix. La paix s'épanouit lorsque les gens choisissent d'écouter, de faire de la place aux autres et de protéger la dignité de ceux dont les expériences, les croyances et les origines peuvent différer des leurs, écrit l'ONU. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/living-in-peace-day

Vu dans la presse

BANQUES: Des documents mal caviardés, issus d'une plainte collective contre Credit Suisse en cours aux Etats-Unis, montrent que dès avril 2022, soit près d'un an avant la débâcle de la banque le 19 mars 2023, l'autorité suisse de surveillance du marché financier (FINMA) avait demandé un plan d'urgence au numéro deux bancaire suisse, craignant que le pire puisse arriver, relate samedi Le Temps. S'en sont ensuivis onze mois de sévères remontrances à la grande banque en difficulté, alors que cette dernière multipliait les annonces publiques rassurantes. La FINMA écrit que Credit Suisse avait l'habitude de répondre à ses demandes d'informations «lentement, de manière incomplète, seulement après des relances répétées, voire, dans certains cas, pas du tout».

SECOURS: Les principaux hôpitaux romands ne sont toujours pas équipés du système de guidage satellitaire Low Flight Network (LFN) permettant l'acheminement de blessés par hélicoptère en cas de mauvais temps, remarque samedi La Liberté. «Chaque année en Suisse, environ 600 personnes qui ont besoin de soins urgents ne peuvent pas bénéficier d'une assistance médicale d'urgence par les airs en raison des conditions météorologiques», indique dans le journal David Suchet, porte-parole de la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega. «La mise en oeuvre [du LFN] se heurte malheureusement à des obstacles au niveau de l'homologation et de la concrétisation des procédures par l'Office fédéral de l'aviation civile et de Skyguide», ajoute-t-il.

LOGEMENT: Le report à 2029 de la suppression de la valeur locative a été décidé sans opposition au sein du Conseil fédéral, révèle samedi le journal Blick, se référant à des documents internes de l'administration. Aucun département fédéral n'a remis en cause le report demandé par la ministre des finances Karin Keller-Sutter, bien que l'Administration fédérale des contributions eût initialement proposé une mise en œuvre en 2028. Ce report s'explique par la résistance des cantons, écrit le journal.

HOCKEY SUR GLACE: Le faux certificat Covid de l'ancien sélectionneur de l'équipe suisse de hockey sur glace Patrick Fischer a été découvert en raison de cachets médicaux suspects provenant d'Allemagne et non pas à la suite d'une descente de police contre un réseau de faussaires, écrit samedi la Südostschweiz. La procédure a été déclenchée par un signalement de l'office cantonal de la santé des Grisons. Une vérification auprès du cabinet médical allemand a révélé que celui-ci n'avait délivré aucun certificat de vaccination. Les personnes incriminées, dont Patrick Fischer, ont alors été dénoncées au ministère public des Grisons.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2011): dernier décollage de la navette spatiale Endeavour.

- Il y a 30 ans (1996): le président russe Boris Eltsine ordonne la suppression du service militaire obligatoire et l'abolition progressive de la peine de mort, quatre semaines avant l'élection présidentielle.

- Il y a 40 ans (1986): naissance de l'actrice et mannequin américaine Megan Fox ("Transformers», «Jennifer's Body").

- Il y a 60 ans (1966): début officiel de la révolution culturelle en Chine.

- Il y a 60 ans (1966): naissance de la chanteuse américaine Janet Jackson, soeur de Michael Jackson ("Control», «Rythm Nation», «The Velvet Rope").

- Il y a 75 ans (1951): naissance du créateur de mode français Christian Lacroix.

Le dicton du jour

«À la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue de moitié».