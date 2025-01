Des milliards manquent à l'appel: comment les ultra-riches échappent au fisc à Genève

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PARTIS: Les libéraux-radicaux se réunissent ce samedi en assemblée à Berne avec en toile de fond les rumeurs autour d'un départ de leur conseiller fédéral Ignazio Cassis. Celles-ci ont enflé après la démission mercredi de la centriste Viola Amherd.

Un coup est à jouer pour le PLR, s'il veut sauver ses deux sièges au Conseil fédéral après des élections fédérales en demi-teinte, selon des observateurs. Le Tessinois n'est pas prévu au programme de l'assemblée des délégués, au contraire de sa collègue de parti Karin Keller-Sutter.

WEF: A la veille du début du Forum économique mondial la semaine prochaine à Davos, les opposants à ce rendez-vous des décideurs de l'économie et de la politique mondiales vont exprimer tout le mal qu'ils pensent de ce traditionnel rendez-vous de janvier dans les Alpes grisonnes. Milieux altermondialistes, syndicats ou partis de gauche organisent une Marche à Davos même ce samedi après-midi, ainsi qu'une manifestation dans la capitale fédérale de Berne.

SKI ALPIN: Marco Odermatt est attendu samedi sur le Lauberhorn pour une potentielle 3e victoire consécutive lors de la mythique descente de l'Oberland bernois. Il avait remporté les deux descentes l'hiver dernier. Cyprien Sarazin l'avait privé du triplé l'an dernier en enlevant le Super-G, mais le Français est blessé et ne skiera plus cet hiver. Pour le Nidwaldien, la concurrence viendra certainement de l'Autrichien Vincent Kriechmayr, de l'Italien Mattia Casse ou encore du Norvégien Adrian Smiseth Sejersted.

Vu dans la presse

GENÈVE: Nombreux sont les milliardaires qui parviennent à échapper au fisc à Genève en usant de différents stratagèmes, selon le Blick. De montages complexes en domiciles, forfaits ou divorces fictifs, les ultra-riches sont difficiles à taxer. Des milliards d'impôts ne sont ainsi pas encaissés: le manque à gagner pour les autorités équivaudrait au moins à la moitié du budget annuel de Genève.

Des cas de redressement spectaculaires sont en cours, ajoute le journal, citant notamment l'exemple de Pierre Castel, le roi français des boissons, qui n’avait pas payé d’impôts depuis 30 ans et s’est acquitté de 330 millions de francs l’an dernier. Bien d'autres cas sont connus et toujours non résolus, donnant l'impression aux interlocuteurs du Blick que les milliardaires sont «au-dessus des lois».

Une question a été déposée en ce sens au Conseil d'Etat le 15 janvier par le député Vert Julien Nicolet-dit Félix, demandant un point sur les situations de dissimulation fiscale et sur les moyens mis en œuvre lorsque les créances non recouvrées excèdent 50 millions de francs par personne physique.

AGRICULTURE: Un accord datant de 1958 entre la Suisse et l'Allemagne a suscité le mécontentement des agriculteurs germaniques. Les producteurs des deux pays peuvent ramener des marchandises sur une bande frontalière de dix kilomètres de large dans leur propre pays sans payer de droits de douane et les y revendre, rapporte le Blick.

Avec la grande différence de prix entre les deux nations, seuls les agriculteurs suisses en profitent. Felix Schreiner, député CDU au Bundestag et président du groupe parlementaire germano-suisse, souhaite mettre ce sujet à l'ordre du jour. «Après tout, les Allemands nous vendent leurs terres de leur plein gré», a déclaré Christoph Graf, président de l'Union des agriculteurs de Schaffhouse.

ESPIONNAGE: Un homme soupçonné d'espionnage pour la Chine est sorti de détention. Cet ancien collaborateur de l'ONU est toujours en Suisse, rapportent les journaux du groupe Tamedia – en collaboration avec le portail NK News basé à Séoul et l'hebdomadaire Der Spiegel.

Le Canadien résidant à Genève aurait passé plus de six mois en détention provisoire en Suisse. Il aurait fourni à la Chine des informations sur la Corée du Nord. Les journaux du groupe alémanique avaient déjà publié une enquête à ce sujet en août dernier. Selon leurs indications, il n'a pas été possible de savoir s'il y aurait une inculpation ou si la procédure serait abandonnée.

