blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Lorsqu'un kebab est vendu dans un pain pita «döner», l'origine du pain doit être mentionnée.

Actu & dicton du jour Déclaration d'origine du pain : le kebab en pita et en galette soumis à des règles différentes

Les points forts du jour

FOOTBALL : Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, va devoir trouver les mots justes auprès de ses joueurs. Histoire de ne pas finir ses 14 ans à la tête des Bleus par une deuxième défaite de suite, lors du match pour la 3e place du Mondial face à l'Angleterre samedi à Miami.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 18 juillet, c’est aujourd’hui la Journée internationale Nelson Mandela. Instituée en l'honneur de sa contribution à la paix et à la liberté, cette journée invite le monde à réfléchir à son héritage et à ses valeurs, écrit l'ONU.

Toutes les informations sur le site de l’ONU: https://www.unesco.org/fr/articles/journee-internationale-nelson-mandela-18-juillet

Journée internationale Nelson Mandela : l’occasion d’honorer l’engagement d’une vie entière de Madiba pour la liberté, la justice et l'égalité.



Inspirons-nous de l’héritage de Mandela et agissons pour construire un avenir meilleur pour toutes et tous.https://t.co/ue0kei9hp5 pic.twitter.com/lYo8mCnjWc — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) July 18, 2026

Vu dans la presse

Pain pita et galette pas soumis à la même aux mêmes règles La déclaration d'origine du pain plat (galette) donne lieu à une curiosité juridique, rapporte le Blick. Lorsqu'un kebab est servi dans une galette «dürüm», aucune indication de provenance n'est requise. En revanche, lorsqu'un kebab est vendu dans un pain pita «döner», l'origine du pain doit être mentionnée. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) explique au journal que le pain plat n'est pas considéré juridiquement comme du pain, car il ne contient ni levure ni levain. En revanche, lorsqu'il est vendu seul, sans garniture, le pain plat est classé comme produit de boulangerie fine et son origine doit alors être indiquée, précise le Blick.

JUSTICE

Vendredi, le Tribunal de la Gruyère a condamné respectivement à huit et sept ans de prison deux hommes reconnus coupables d’avoir fait exploser au gaz trois bancomats en 2022 à Pont (VD), Avry-devant-Pont (FR) et Gumefens (FR), rapportent Frapp.ch, La Gruyère et La Liberté.

Les malfrats au lourd passé judiciaire ont été déclarés coupables de vol par métier, vol en bande, tentative de vol, dommages considérables à la propriété et explosion.

Seul le braquage du restoroute de la Gruyère (à Gumefens) avait été couronné de succès. Il leur avait permis de dérober près de 410'000 francs. Déjà détenus depuis janvier 2023, les deux condamnés seront en outre expulsés de Suisse à l’issue de leur peine.

Un troisième comparse, qui avait reconnu les faits, avait précédemment été condamné à quatre de prison via une procédure simplifiée.

LAÏCITÉ

Le 14 juin, les Genevois ont approuvé de justesse (51,37 %) l’interdiction pour les élus municipaux et du Grand Conseil de porter des signes religieux ostensibles dans l’exercice de leur mandat.

Après deux premiers recours, trois chrétiens – le pasteur retraité Joseph Kabongo, Michael Mutzner et Markus Hofer, membre de l’Armée du salut – contestent à leur tour cette mesure devant la justice, rapporte la Tribune de Genève. Ils estiment qu’elle viole la liberté religieuse garantie par la Constitution suisse et dénoncent une «invisibilisation» du fait religieux.

Selon eux, la laïcité doit protéger le pluralisme et permettre aux élus de représenter la diversité de la population. Leur recours vise aussi à éviter que d’autres cantons adoptent des dispositions similaires.

AGRESSION

L'homme qui a blessé au couteau son ancienne compagne et le père de celle-ci, mercredi à Chambrelien (NE), était déjà connu de la justice, rapporte ArcInfo. Selon le procureur général Pierre Aubert, l'homme avait été condamné en juin par ordonnance pénale pour des faits de harcèlement remontant à l'automne 2025, après l'envoi répété de messages et deux intrusions dans le jardin de son ex-compagne.

Ce ressortissant français domicilié en Suisse romande présentait surtout un comportement autoagressif, avec des idées suicidaires, ce qui ne laissait pas présager une telle escalade, estime le Ministère public.

Le suspect conteste la version des faits avancée par les victimes. L'enquête se poursuit pour notamment déterminer à qui appartenait le couteau de cuisine à l'origine des blessures.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du journaliste alémanique Jürg Frischknecht, spécialiste de l'extrême droite. Avec d'autres militants du Manifeste démocratique, il avait démasqué en novembre 1976 un informateur du conseiller national et «chasseur de subversifs» Ernest Cincera (PLR/ZH) et publié des extraits des archives de Cincera.

- Il y a 10 ans (2016) : Ouverture de la convention du Parti républicain à Cleveland. Le lendemain, Donald Trump est désigné candidat à l'élection présidentielle.

- Il y a 50 ans (1976) : Naissance de l'actrice espagnole Elsa Pataky («Fast and Furious»).

Le dicton du jour

«En juillet, mois d'abondance, Le pauvre a toujours sa pitance»