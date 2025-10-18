Valais : un bloc rocheux de 50m³ menace Collombey, 250 évacuations prévues

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

18.10.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PARTI: Le parti libéral-radical se choisit samedi à Berne un nouveau président ou plutôt deux coprésidents. Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher sont les seuls candidats à la succession de Thierry Burkart. Les délégués du PLR décideront aussi de la position du parti sur les accords bilatéraux III avec l'UE, la procédure de consultation sur le projet arrivant à échéance à la fin du mois.

ÉTATS-UNIS: Des millions de personnes doivent défiler samedi de New York à San Francisco contre la politique jugée autoritaire du président américain Donald Trump. Au total, plus de 2700 rassemblements sont prévus dans la journée, dans les grandes villes américaines comme dans des bourgades d'Etats républicains, ainsi qu'à proximité de la résidence de Mar-a-Lago du milliardaire en Floride, où il passe le week-end. La journée de mobilisation est d'ores et déjà diabolisée par la droite, qui fustige un mouvement «de haine contre l'Amérique».

FOOTBALL: Avant-dernier de la Super League de football, le Servette FC effectue samedi un déplacement périlleux à l'heure de la reprise du championnat après la pause internationale, en allant affronter le premier du classement, le FC Thoune, dès 18h00. Les Genevois restent sur une lourde défaite 3-0 face à Bâle. Les deux autres matches programmés samedi mettront aux prises d'une part Bâle à Winterthour (18h00) et d'autre part Lugano à Zurich (20h30). Sion et Lausanne joueront quant à eux dimanche.

Vu dans la presse

DÉFENSE: Le danger représenté par les drones est largement sous-estimé, met en garde samedi dans la Neue Zürcher Zeitung Thomas Rothacher, suppléant du directeur général de l'armement à l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). «À ce jour, il n'existe malheureusement aucun système de défense efficace contre tous les drones», déclare-t-il. La Suisse a besoin de son propre écosystème pour développer et produire ses propres drones, qui pourraient également être exportés, ajoute-t-il. Mais, poursuit-il, ce projet ne pourra pas aboutir, si la loi sur l'exportation de matériel de guerre n'est pas assouplie. Le responsable relève que les pays de l'OTAN évitent désormais le matériel suisse, car, en cas d'urgence, ils ne pourraient pas se réapprovisionner ou le revendre. «Cela coûte des contrats à notre industrie de l'armement et les entreprises s'en vont».

VALAIS: Un bloc rocheux de la paroi de la Barme à Collombey (VS), d'un volume de 40 à 50 m3 et situé à une hauteur d'environ quarante mètres, présente une dangerosité élevée, relate samedi Le Nouvelliste. Il doit être miné. L'opération de sécurisation, qui est en cours de préparation, exigera l'évacuation de 250 personnes. «Il n'y a pas de risque de déflagration ou de dégâts sur les bâtiments», indique dans le journal Glenn Martignier, chef de l'état-major de conduite régionale, soulignant qu'il s'agit «d'une évacuation préventive» pour éviter tout effet de surprise du bruit de l'implosion. La date définitive de l'opération n'est pas encore fixée, mais devrait probablement avoir lieu vers la fin novembre.

IMMOBILIER: La maison genevoise de Robbie Williams a fait perdre 13 millions de francs au chanteur britannique, constate samedi la Tribune de Genève. Robbie Williams vient en effet de vendre sa villa à Vandoeuvres (GE) 16 millions de francs, soit 45% de moins que lors de son achat il y a cinq ans. L'ex-meneur du groupe Take That s'était installé à Genève en 2020, disant à la BBC vouloir vivre en Suisse pour «fuir le Covid-19». Selon des spécialistes du marché genevois interrogés dans le journal, la vedette britannique a acheté sa villa beaucoup trop chère. «Rien ne justifiait les 29 millions payés à l'époque», déclare l'un d'eux.

TAXIS: Les 1000 chauffeurs zurichois d'Uber annoncent un jour de grève lundi afin de protester contre des conditions de travail qu'ils qualifient d'injustes et des tarifs trop bas, écrit samedi le journal Blick. Depuis l'arrivée du service de taxis Bolt sur le marché zurichoisis en 2024, Uber a baissé ses prix à plusieurs reprises et propose parfois des tarifs inférieurs à ceux de ses concurrents, dénoncent ses chauffeurs, précisant qu'il ne leur reste qu'un revenu de 1500 à 2000 francs par mois après déduction de tous les frais. Selon le Tages-Anzeiger qui cite le syndicat Unia, de nombreux chauffeurs dépendent de l'aide sociale.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'ancien conseiller fédéral René Felber (PS/NE). Chef du Département des affaires étrangères (DFAE) de 1988 à 1993, il a défendu l'ouverture de la Suisse et son rapprochement avec l'Europe et s'est engagé pour une redéfinition de la neutralité. Il a également présidé l'Assemblée interjurassienne de 1994 à 1996.

- Il y a 10 ans (2015): l'UDC remporte une victoire «historique» lors des élections fédérales. Jamais depuis l'introduction du système proportionnel en 1919 un parti n'avait obtenu autant de voix pour l'élection au Conseil national. Avec 29,4% des voix, l'UDC bat son record de 2007.

- Il y a 30 ans (1995): «l'affaire Nyffenegger» éclate. L'ancien colonel de l'Etat-major général de l'armée suisse, Friedrich Nyffenegger, se trouve au centre d'un scandale lié à l'exposition «Diamant» qui avait marqué le 50e anniversaire de la mobilisation. Il sera reconnu coupable par la Cour pénale fédérale d'abus de confiance commis dans l'exercice d'une fonction, escroqueries et faux dans les titres à hauteur de 45'000 francs.

- Il y a 65 ans (1960): naissance de l'acteur belge Jean-Claude van Damme ("Universal Soldier").

- Il y a 80 ans (1945): ouverture des procès de Nuremberg contre 24 individus et six organisations.

- Il y a 85 ans (1940): naissance du chanteur et comédien français Jacques Higelin ("Tombé du ciel"). Il est décédé en 2018.

- Il y a 100 ans (1925): inauguration du stade du Wankdorf à Berne. Il compte d'abord 22'000 places, puis 42'000 et enfin 64'000 pour la Coupe du monde de football de 1954. Il est démoli en 2001 et laisse la place à un nouveau stade de 44'500 places.

- Il y a 105 ans (1920): naissance de la chanteuse et actrice grecque Melina Mercouri, épouse du réalisateur américain Jules Dassin ("Jamais le dimanche"). Opposante la dictature des colonels, elle est élue en 1977 au Parlement grec. Elle sera nommée ministre de la culture en 1981. Elle est décédée en 1994.

- Il y a 110 ans (1915): naissance du chancelier de la Confédération Karl Huber (1968-1981), un démocrate-chrétien saint-gallois. Il est décédé en 2002.

Le dicton du jour

«À la Saint-Luc, la pluie du vallon fait de la neige sur le mont».