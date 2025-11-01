La Poste verse 230 000 francs à des pirates « éthiques »

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Une manifestation propalestinienne se tient samedi après-midi à Sion. Organisé par le collectif Valais Palestine, le rassemblement n'a pas été autorisé. «Dès le refus d'autorisation, la manifestation a pris une envergure folle», a fait savoir à l'agence de presse Keystone-ATS Gael Ribordy, un des organisateurs. L'appel à se rendre dans la capitale valaisanne a été relayé massivement sur les réseaux sociaux, notamment par d'autres collectifs du pays.

SERBIE: Un an jour pour jour après l'accident mortel de la gare de Novi Sad, des dizaines de milliers de personnes sont attendues samedi dans cette ville du nord de la Serbie pour une manifestation en hommage aux 16 victimes et pour demander transparence, justice et élections. Cet accident a lancé l'un des plus vastes mouvements de contestation qu'ait connus le pays, dont les étudiants ont rapidement pris la tête.

FOOTBALL: Les trois clubs romands de la Super League de football jouent tous à l'extérieur vendredi soir dans le cadre de la 12e journée. Le FC Sion sera aux prises avec le premier du classement Thoune dans l'Oberland bernois à partir de 18h00. Servette jouera au même moment chez la lanterne rouge Winterthour. Enfin, dès 20h30, Lausanne-Sport affrontera le FC Zurich au Letzigrund.

Vu dans la presse

VOTE ÉLECTRONIQUE: La Poste suisse a versé près de 230'000 francs, «divisés en plusieurs primes», à des pirates informatiques «éthiques» chargés de trouver des failles dans son système de vote électronique, indique samedi dans Le Temps Baptiste Lanoix responsable du secteur e-voting au sein du géant jaune. Mais la plus grosse récompense, celle de 250'000 francs, donnée en cas de découverte d'une importante lacune, n'a pas été attribuée, ajoute-t-il. «Ce qui signifie que personne n'a réussi à trouver une faille majeure dans notre système». Quatre cantons, Bâle-Ville, les Grisons, Saint-Gall et la Thurgovie, proposent le vote électronique à une partie de l'électorat, souvent les Suisses de l'étranger. Un cinquième canton, Lucerne, «fera ses premiers essais» l'année prochaine, déclare M. Lanoix.

PARTIS: Les 3,2 millions de francs de recettes 2024 non déclarés au Contrôle fédéral des finances (CDF) par le PLR sont dus à une erreur, affirme le parti samedi dans 24 Heures et la Tribune de Genève. «Nous n'avons pas réalisé que nous devions déclarer une nouvelle fois les dons déjà enregistrés dans le cadre des campagnes de votation en tant que dons aux partis politiques. Il ne s'agit donc pas de dons au parti, mais de dons destinés à des campagnes spécifiques», explique la formation de droite. Elle dit avoir immédiatement signalé cette omission au CDF. Le PLR avait d'abord annoncé des recettes de 3,4 millions de francs pour l'année 2024. Ce montant a presque doublé, pour s'élever à 6,6 millions de francs, avec les chiffres actualisés.

IMMIGRATION: La commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E) discute d'une proposition visant à instaurer une préférence temporaire pour les Suisses sur le marché du logement dans le cadre d'une éventuelle contre-proposition à l'initiative de l'UDC pour la durabilité «Pas de Suisse à 10 millions!», relate samedi la Neue Zürcher Zeitung. Le projet discuté en commission prévoit qu'en cas de forte croissance démographique, les personnes vivant en Suisse depuis au moins deux ans se voient accorder la priorité dans la recherche d'un logement. La commission n'a pas encore pris position sur cette proposition, indiquent des sources dans le journal. Elle doit poursuivre ses délibérations lundi.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): le parti islamo-conservateur AKP du président turc Recep Tayyip Erdogan remporte largement les élections législatives. Avec près de 50% des voix, il obtient la majorité absolue au Parlement. Le parti pro-kurde HDP parvient de justesse à rentrer au Parlement.

- Il y a 10 ans (2015): décès du journaliste est-allemand Günter Schabowski, devenu porte-parole du comité central du parti communiste de RDA. Lors d'une conférence de presse, le 9 novembre 1989, il annonce que les frontières sont ouvertes avec effet immédiat. C'est la fin du mur de Berlin.

- Il y a 30 ans (1995): la Suisse supprime les périodes officielles réservées aux soldes (trois semaines en janvier-février et trois autres en juillet-août) et, avec elles, la surveillance de leur bon fonctionnement par l'Etat.

- Il y a 60 ans (1965): décès du pionnier suisse de l'aviation Alfred Comte. Né à Delémont le 4 juin 1895, il a été à 19 ans le plus jeune pilote de l'armée suisse. En 1919, il a créé la première compagnie aérienne helvétique avant de se lancer dans la construction d'appareils civils et militaires.

- Il y a 70 ans (1955): un premier groupe de conseillers militaires américains est envoyé dans le Sud-Vietnam, plongé dans une insurrection depuis la fin de la guerre d'Indochine. C'est la date reconnue par le gouvernement fédéral depuis 1998 pour le début de la guerre du Vietnam, qui n'a jamais été officiellement déclarée.

- Il y a 70 ans (1955): décès de l'écrivain et conférencier américain Dale Carnegie. Il a proposé une méthode de développement personnel adaptée au monde de l'entreprise qui porte aujourd'hui son nom.

- Il y a 145 ans (1880): naissance de l'astronome et météorologue allemand Alfred Wegenerjour. Il a établi la théorie de la «dérive des continents», devenue une base essentielle du modèle actuel de la tectonique des plaques. Il est décédé en 1930 lors d'une expédition au Groenland.

- Il y a 270 ans (1755): un tremblement de terre d'une magnitude de 8,5 à 9 frappe Lisbonne, faisant entre 30'000 et 100'000 morts. La ville a été presque entièrement détruite.

Le dicton du jour

«Vent de Toussaint, terreur de marin».