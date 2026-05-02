«Pas de Suisse à 10 millions»: Beat Jans se fait remonter les bretelles

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le conseiller fédéral socialiste Beat Jans a été rappelé à l'ordre par Guy Parmelin en raison de propos controversés contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants, soumise à votation le 14 juin. KEYSTONE

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Les points forts du jour

FRIBOURG: Une grande parade pour célébrer le premier titre de champion suisse de hockey sur glace de Gottéron doit se dérouler samedi à Fribourg, de 16h00 à 18h00. La manifestation pourrait attirer jusqu'à 50'000 personnes. Le cortège partira de la rue de Rome pour arriver à la place du Fair-Play, à côté de la patinoire de Fribourg-Gottéron, à Saint-Léonard. Le terme du parcours sera le théâtre d'une cérémonie.

FOOTBALL: Le FC Thoune a une deuxième occasion samedi de décrocher son premier titre en Super League de football. Promue la saison dernière, l'équipe bernoise peut être sacrée en cas de victoire sur la pelouse du FC Bâle (20h30). Elle possède 11 points d'avance sur le deuxième du classement, Saint-Gall, alors qu'il reste quatre matches à disputer. Deux autres rencontres sont prévues samedi dans le tour de relégation: Lausanne-Sport reçoit Lucerne à 18h00 et Winterthour sera opposé au FC Zurich à la même heure.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse de hockey sur glace poursuit samedi en République tchèque sa préparation pour le championnat du monde, qui aura lieu à Fribourg et Zurich du 15 au 31 mai. Elle doit affronter la Finlande à 12h00, deux jours après une lourde défaite 8-1 contre la Suède.

CYCLISME: La 4e étape du Tour de Romandie cycliste se dispute samedi sur 149,3 km entre Broc (FR) et Charmey (FR). Cette étape-reine verra le peloton gravir trois fois le col du Jaun sur trois routes différentes. C'est surtout la troisième ascension, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée (8,1 km à 8,3%), qui devrait permettre aux favoris de s'expliquer, à moins qu'une échappée suffisamment fournie ne réussisse à piéger le peloton.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 2 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale du thon. Riche en Oméga-3 et en minéraux, protéines et vitamine B12, le thon en conserve est plébiscité dans les garde-manger du monde entier. La journée vise à souligner l'importance d'une pêche au thon responsable. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

IMMIGRATION: Le conseiller fédéral socialiste Beat Jans a été rappelé à l'ordre en raison de propos controversés contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants, soumise à votation le 14 juin, relate samedi le journal Blick. Le président de la Confédération Guy Parmelin a demandé à M. Jans de respecter les principes d'objectivité et de proportionnalité, conformément aux directives relatives à l'information officielle avant les votations.

La commission de gestion (CDG) du Conseil national souhaite se pencher sur l'affaire, après l'adoption d'une motion déposée par le conseiller national Erich Hess (UDC/BE). La déclaration du ministre de justice et police affirmant que l'hôpital universitaire de Bâle devrait «fermer du jour au lendemain» sans personnel étranger est notamment en cause.

DÉFENSE: Après le report de plusieurs années de la réception des cinq Patriot américains, la Suisse a sollicité des informations auprès de quatre autres pays en vue de l'acquisition d'un nouveau système de défense antiaérienne, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) indique dans le journal avoir envoyé des demandes d'informations à des fabricants en Allemagne, en France, en Israël et en Corée du Sud au sujet de cinq systèmes.

Les critères prioritaires sont les délais de livraison, les coûts, les performances ainsi que la part de production en Europe, idéalement en Suisse, précise armasuisse. Les informations devraient être disponibles d'ici à la fin mai, afin que le Conseil fédéral puisse prendre une décision avant les vacances d'été.

AFFAIRE S3: Rejetant toutes les accusations, Pascal Jaussi, le fondateur de l'entreprise en faillite Swiss Space Systems (S3), inculpé notamment pour escroquerie et gestion déloyale, dit dans Le Temps de samedi vouloir «démontrer son innocence de manière complète» durant son procès qui s'ouvre mardi devant le Tribunal pénal économique de Fribourg.

Il explique avoir vécu «un calvaire» ces dernières années, enchaînant les séjours dans une clinique psychiatrique, «pour tenter de retrouver le sommeil et revivre», et les problèmes physiques, dont une insuffisance rénale et «un nerf qui emballait au cœur». Il vit désormais discrètement en Suisse alémanique et travaille dans une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, «après être passé par trois programmes de mesures de réinsertion de l'AI», l'assurance invalidité. Sept jours d'audience sont prévus entre mai et juin.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 02.05.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): le renseignement intérieur allemand classe l'ensemble du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) comme un mouvement «extrémiste de droite avéré», ce qui permet en théorie un placement sous surveillance intensive. Le parti a déposé une plainte contre cette décision.

- Il y a 15 ans (2011): des Navy Seals américains abattent le terroriste islamiste Oussama ben Laden, fondateur et chef d'Al-Qaïda, lors d'une opération dans la ville pakistanaise d'Abbottabad.

- Il y a 35 ans (1991): des miliciens serbes encerclent la ville croate de Vukovar pendant la guerre de Croatie. La bataille durera jusqu'à la chute de la ville le 18 novembre. Plusieurs centaines de personnes seront alors massacrées.

- Il y a 90 ans (1936): l'empereur d'Ethiopie Hailé Sélassié s'enfuit à Londres pour échapper à l'avancée des troupes italiennes. Quatre jours plus tard, le dirigeant fasciste Benito Mussolini annonce la conquête du pays, qu'il rattache à l'Erythrée et à la Somalie italienne pour former la colonie de «l'Afrique orientale italienne».

- Il y a 130 ans (1896): le premier métro électrique d'Europe continentale est mis en service à Budapest. La ligne s'étendait sur 3,68 kilomètres.

- Il y a 240 ans (1786): naissance de la pianiste et compositrice genevoise Caroline Boissier-Butini. Elle est décédée en 1836.

Le dicton du jour

«Mai sans rose rend l'âme morose».