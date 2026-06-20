Pénurie de logements : le PLR réclame de nouvelles zones à bâtir

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 20.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

COMMEMORATION : Ce samedi débutent les festivités commémorant le 550e anniversaire de la bataille de Morat La journée commencera par un recueillement, suivi d'un cortège de 2 km et de la partie officielle, avec discours, dont celui du ministre de la Défense Martin Pfister.

PRIDE : Une semaine avant la Pride romande à Lausanne se tient la Marche des Fiertés alémanique ce samedi à Zurich. Le cortège de la communauté LGBTIQ+ dans les rues de la ville débutera à 14h00, mais les organisateurs annoncent renoncer cette année au traditionnel festival.

FOOTBALL : La 1re place du groupe E du Mondial 2026 sera en jeu samedi dès 22h à l’occasion du duel entre les vainqueurs de la 1re journée. L’Allemagne, qui a écrasé Curaçao 7-1 pour son entrée en lice, affronte la Côte d’Ivoire à Toronto.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 20 juin, c’est aujourd’hui la Journée mondiale des réfugiés. Instaurée par les Nations Unies, cette journée est l'occasion de saluer la force et le courage des personnes contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper aux conflits ou à la persécution, écrit l'ONU.

Vu dans la presse

Le PLR veut de nouvelles zones à bâtir Le PLR demande un changement de cap en matière d’aménagement du territoire afin de lutter contre la pénurie de logements, rapportent les titres Tamedia. Dans un nouveau document de position, le parti estime qu’il faut à nouveau classer de nouveaux terrains en zone à bâtir, considérant que la densification urbaine à elle seule n’a pas permis de résoudre les problèmes actuels.

La coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher, justifie cette orientation par la hausse des loyers et les difficultés croissantes d’accès à la propriété. «Nous voulons rendre ce rêve à nouveau possible», a-t-elle déclaré en référence à l’acquisition d’un logement individuel.

Pour concrétiser cette politique, le PLR entend déposer un ensemble d’interventions au Parlement fédéral et mettre à la disposition de ses sections cantonales des modèles de propositions à soumettre dans les cantons. Montre plus

Enquête pénale contre le théologien Daniel Marguerat

Le Ministère public vaudois a ouvert une enquête pénale sur les accusations visant le célèbre théologien Daniel Marguerat, après un signalement transmis en février par l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), révèle la RTS.

Par ailleurs, la Conférence des Églises réformées romandes doit examiner lundi des mesures visant notamment à suspendre provisoirement Daniel Marguerat de tout acte pastoral pendant la procédure. L’EERV affirme avoir agi après avoir reçu fin 2025 des témoignages exploitables et les coordonnées de victimes présumées prêtes à s’adresser à la justice.

Deux personnes contestent toutefois la transmission de certaines données les concernant. Les faits reprochés remonteraient aux années 1990 et pourraient être prescrits. À ce stade, Daniel Marguerat n’est prévenu d’aucune infraction et bénéficie de la présomption d’innocence. Il rejette toute accusation d’abus, de contrainte ou de violence, tout en présentant ses excuses si certains gestes ont pu blesser.

Initiative pour le paiement en espèces dans les Grisons

Selon le Blick et la Südostschweiz, l’indépendante Erta Caminada a lancé une initiative cantonale visant à garantir le paiement en espèces pour les prestations publiques et parapubliques dans le canton des Grisons.

Le texte demande que l'on puisse continuer à régler en espèces des services tels que les trajets en car postal, les parcmètres ou encore les toilettes publiques. Les moyens de paiement numériques devraient être maintenus, mais l’argent liquide ne devrait pas disparaître.

Les initiants estiment qu’une suppression du cash pénaliserait les personnes qui rencontrent des difficultés avec les paiements numériques, notamment les personnes âgées, les enfants ou les personnes en situation de handicap. Selon eux, il s’agit d’éviter toute forme de discrimination liée à l’accès aux services publics.

Soupçons autour d'une campagne en ligne

Les autorités soupçonnent des acteurs issus de la mouvance d’extrême droite d’être à l’origine de campagnes en ligne apparemment coordonnées en faveur de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», rapporte la Schweiz am Wochenende. En revanche, aucun indice ne permettrait de conclure à une opération d’influence pilotée par un État étranger.

Des opposants à l’initiative ayant publié des messages sur les réseaux sociaux ont signalé avoir été confrontés à de nombreux commentaires identiques ou très similaires, accompagnés d’images et de slogans récurrents.

D’après la Confédération, aucune campagne d’influence étatique, coordonnée à grande échelle et visant la votation n’a été constatée. Selon les informations du journal, les traces recueillies mèneraient principalement vers des acteurs basés en Suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès de l'écrivaine française Benoîte Groult ("La part des choses», «Ainsi soit-elle"). Elle était née en 1920.

- Il y a 80 ans (1946) : Naissance de Xanana Gusmão, héros de la lutte pour l'indépendance du Timor oriental. Il a été président et plusieurs fois premier ministre.

- Il y a 80 ans (1946) : Le Lido ouvre ses portes sur les Champs-Elysées à Paris, dans une ancienne piscine.

- Il y a 240 ans (1786) : Naissance de la poétesse française Marceline Desbordes-Valmore, considérée comme une pionnière du romantisme.

Le dicton du jour