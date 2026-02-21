  1. Clients Privés
«Fais-moi confiance» : la relation trouble entre Epstein et le président du WEF

ATS

21.2.2026 - 07:28

ATS

21.2.2026 - 07:28

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Le WEF a lancé une évaluation indépendante contre son président et directeur pour clarifier ses relations avec le délinquant sexuel (archives).
Le WEF a lancé une évaluation indépendante contre son président et directeur pour clarifier ses relations avec le délinquant sexuel (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.02.2026, 07:28

21.02.2026, 07:45

Les points forts du jour

FRANCE: Une marche se tient samedi à Lyon, en France, sous haute sécurité, en hommage à un jeune militant d'extrême droite battu à mort il y a une semaine par des partisans de l'ultragauche. Les autorités redoutent des affrontements dans un contexte de vives tensions politiques provoquées par cette affaire. La marche sera encadrée par «un dispositif de sécurité important», comprenant des renforts de policiers et gendarmes anti-émeutes, selon la préfecture.

JO 2026: L'avant-dernière journée des jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina pourrait apporter samedi de nouvelles médailles à la Suisse, notamment grâce au relais mixte de ski alpinisme, où la championne olympique de sprint Marianne Fatton sera associée à Jon Kistler, et en saut acrobatique, où le vice-champion olympique Noé Roth fait équipe avec Pirmin Werner et Lina Kozomara. En ski cross, la Suisse aura également des atouts à faire valoir. Enfin, en ski de fond, le Norvégien Johannes Klaebo visera à l'occasion du 50 km en style classique un sixième titre en six courses disputées en Italie.

Actu et dicton du jour

Actu et dicton du jourUne «erreur» ? – Le président du WEF aussi éclaboussé par les dossiers Epstein

FOOTBALL: Le Servette FC accueille samedi à 18h00 Saint-Gall avec l'obligation de s'imposer pour garder un espoir de finir parmi les six premiers de la Super League de football. Au même moment, en déplacement chez la lanterne rouge Winterthour, Thoune vise pour sa part une 9e victoire consécutive pour conforter sa première place au classement. Les deux autres clubs romands seront en lice dimanche: Sion accueillera les Young Boys de Berne, tandis que le Lausanne-Sport se rendra à Lugano.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de la langue maternelle. Les langues, avec leurs implications complexes d'identité, de communication, d'intégration sociale, d'éducation et de développement, revêtent une importance stratégique pour les peuples et pour la planète. Du fait des processus de mondialisation, elles se trouvent de plus en plus menacées. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/mother-language-day

Vu dans la presse

AFFAIRE EPSTEIN: Alors que le président et directeur du Forum économique mondial (WEF) Børge Brende a minimisé ses relations avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, des documents publiés par le département américain de la justice montrent le contraire, relate samedi la Schweiz am Wochenende. Dans des e-mails et SMS, M. Brende appelle Jeffrey Epstein «mon ami» et écrit «fais-moi confiance». Le criminel sexuel lui répond alors «à 100%». M. Brende déclare également que la compagnie d'Epstein lui manque, tout en lui faisant des compliments. Le WEF a lancé une évaluation indépendante contre son président et directeur pour clarifier ses relations avec le délinquant sexuel.

ÉNERGIE: Le fabricant de batteries vaudois Leclanché, à court de liquidités, a réussi à sécuriser le versement des salaires, rapporte samedi Le Temps. L'entreprise dit avoir conclu un accord de financement avec des partenaires stratégiques dont l'identité n'a pas été communiquée. Un montant de 16,7 millions de francs a été libéré «afin de soutenir [les] besoins opérationnels à court terme». Leclanché précise que cet apport d'argent «permet à la société de faire face à ses obligations courantes», notamment de payer les salaires des 369 employés qui n'avaient pas été versés en janvier.

Valais. Le Service de la chasse se dote de «spécialistes loup»

ValaisLe Service de la chasse se dote de «spécialistes loup»

FAUNE: Une nouvelle meute de loups avec cinq louveteaux a été observée au Simplon, écrit samedi le Walliser Bote, se référant aux dernières données de la fondation KORA et du Service de la chasse, de la pêche et de la faune du Valais. La meute transfrontalière a été repérée en décembre 2025 à l'aide de pièges photographiques. KORA considère ce groupe comme nouveau, mais le canton affirme qu'il était déjà connu. La zone d'activité principale de la meute se trouve dans le val Divedro italien.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996): naissance de l'actrice britannique Sophie Turner ("Game of Thrones").

- Il y a 40 ans (1986): sortie du premier jeu vidéo de la saga «The Legend of Zelda».

- Il y a 80 ans (1946): naissance de l'acteur britannique Alan Rickman ("Raison et sentiments», «Harry Potter», «Love Actually"). Il est décédé le 14 janvier 2016.

Le dicton du jour

«À la Saint-Pierre Damien, l'hiver reprend ou s'éteint».

