Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.03.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PARTIS: Sur fond de guerre au Moyen-Orient, la sortie des énergies fossiles va mobiliser les Vert-e-s samedi à Liestal (BL). Les délégués du parti écologiste se réunissent pour leur assemblée annuelle. Ils se prononceront également sur les mots d'ordre pour les prochaines votations comme le référendum sur le service civil, l'initiative sur l'alimentation et celle de l'UDC intitulée «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants.

SKI ALPIN: Les finales de la Coupe du monde de ski alpin démarrent samedi, à Kvitfjell, en Norvège, avec les descentes. Si le Suisse Marco Odermatt est déjà assuré de remporter le petit globe de la discipline chez les hommes, qui seront en lice à 10h45, le suspense est entier chez les femmes avant l'ultime descente de la saison, qui a lieu à 12h30. L'Italienne Laura Pirovano mène le classement de la spécialité avec 28 points d'avance sur l'Allemande Emma Aicher.

FOOTBALL: Les trois premiers matches de la 31e journée de la Super League de football figurent au programme samedi, avec deux clubs romands en lice. Le FC Sion accueille St-Gall à 20h30. Condamné au groupe de relégation, le Servette FC reçoit pour sa part Grasshopper Zurich à 18h00. Enfin, le premier du classement Thoune se déplace à Zurich pour y affronter à 18h00 également le FCZ.

HOCKEY SUR GLACE: En National League de hockey sur glace, les deux derniers matches de l'acte I des quarts de finale des play-off se disputent samedi à partir de 20h00. Côté romand, les projecteurs seront braqués sur la glace des Vernets, où Genève-Servette accueille le Lausanne Hockey Club pour le premier duel d'un derby lémanique qui s'annonce épique. L'autre match mettra aux prises les Zurich Lions et Lugano, qui n'étaient séparés que par 2 points à l'issue de la phase qualificative.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale des forêts. Elle est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.fao.org/international-day-of-forests/fr

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale des glaciers. Les glaciers sont essentiels à notre écosystème, jouant le rôle de réservoirs d'eau douce et d'indicateurs de l'état de santé de la planète et fournissant de l'eau à des millions de personnes. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/world-glaciers-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale du Norouz, le Nouvel An persan. Plus de 300 millions de personnes dans le monde célèbrent Norouz non seulement comme le début de la nouvelle année, mais aussi comme une célébration de la vie, de la renaissance et du triomphe de la lumière sur l'obscurité. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/international-nowruz-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Commémorant le massacre de 69 manifestants anti-apartheid tués par la police en 1960 à Sharpeville, en Afrique du Sud, la journée vise à engager la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la poésie. Elle célèbre l'une des formes d'expression et d'identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l'humanité. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.unesco.org/fr/days/poetry

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la trisomie 21. Chaque année, entre 3000 et 5000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/down-syndrome-day

Vu dans la presse

MOYEN-ORIENT: Le Conseil fédéral ne s'attendait pas à de fortes réactions des Etats-Unis après le refus de la Suisse il y a une semaine de survol du territoire par des avions américains dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient, indique dans Le Temps de samedi le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis. «Avant cette décision, nous les avions évidemment contactés», explique le conseiller fédéral. «Nous leur avons expliqué qu'il n'était pas possible, au regard de la neutralité, de laisser leurs avions de guerre survoler notre territoire». Le PLR tessinois relève qu'il est facile de trouver des alternatives à la Suisse, le survol du pays ne durant que quelques minutes.

LOTERIE: La Loterie Romande (LoRo) et son pendant alémanique Swisslos freinent la publication des résultats d'une campagne d'achats-tests sur les paris sportifs, relatent samedi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Elles «ont déposé une demande de décision susceptible de recours», ce qui correspond à lancer une procédure pour freiner ou empêcher la publication des résultats, expliquent les journaux. La campagne d'achats-tests a été menée en 2025 par l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa) pour savoir si des mineurs peuvent accéder à ces produits. Les résultats sont disponibles, mais la Gespa annonce qu'elle ne peut pas les publier. La LoRo et Swisslos refusent de faire un commentaire sur la procédure en cours.

TEXTILE: L'entreprise Tell-Tex, qui collecte des vêtements usagés dans toute la Suisse, a suspendu la construction d'un centre de recyclage textile à St. Margrethen, rapporte samedi le Blick. Il n'y a actuellement pas de marché pour les textiles recyclés, ce qui fait que le projet de 40 millions de francs ne serait pas rentable, déclare dans le journal Sascha Sardella, directeur d'exploitation de l'entreprise de collecte. «Les quantités collectées augmentent certes, mais la qualité diminue», ajoute-t-il, soulignant que Tell-Tex gagne ainsi de moins en moins d'argent avec la revente et a dû résilier certains contrats avec des acheteurs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, publie son premier tweet: «Just setting up my twttr.»

- Il y a 20 ans (2006): décès de Bernard Lacoste, fils du fondateur de la maison de couture Lacoste.

- Il y a 80 ans (1946): naissance de l'acteur britannique Timothy Dalton, interprète de James Bond dans «Tuer n'est pas jouer» et «Permis de tuer».

Le dicton du jour

«Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère. Si la lune est trouble, la noix redouble».