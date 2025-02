Migros baisse les prix d'un côté... mais les augmente de l'autre

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Migros a réduit le prix de centaines de produits, mais a procédé en même temps à des hausses de prix parfois importantes. KEYSTONE

Points forts du jour

PARTIS: L'élection le 12 mars prochain du successeur à Viola Amherd au Conseil fédéral sera au coeur de l'assemblée des délégués du Centre samedi à Viège (VS). Les délégués pourront assister à un débat entre le conseiller national saint-gallois Markus Ritter et le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister, désignés vendredi soir par le groupe parlementaire comme candidats officiels du parti conservateur. Le même jour à Brigue (VS), le parti socialiste suisse se réunit pour discuter de l'inclusion et adopter un mot d'ordre sur l'abolition de la valeur locative.

UKRAINE: Une manifestation de solidarité avec l'Ukraine est organisée samedi à Berne, à deux jours du troisième anniversaire du déclenchement de l'offensive russe. L'ambassadrice ukrainienne Iryna Venediktova et des parlementaires fédéraux de différents partis doivent prendre la parole sur la place fédérale. L'association ukrainienne en Suisse demande à la Confédération d'en faire plus.

ALLEMAGNE: Une manifestation contre l'extrême droite est organisée samedi à Einsiedeln (SZ), à la veille des élections législatives allemandes anticipées. La candidate du parti d'extrême droite AfD à la chancellerie allemande, Alice Weidel, habite dans la localité alémanique, que les organisateurs du rassemblement qualifient de «place forte de la scène d'extrême droite».

PROCHE-ORIENT: Le Hamas et Israël doivent procéder samedi à un septième échange d'otages israéliens contre des détenus palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, malgré un accès de tension après la remise jeudi par le mouvement islamiste palestinien des corps des deux enfants otages de la famille Bibas, sans leur mère. Le Hamas a reconnu «une possible erreur». Le CICR a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi avoir transféré de Gaza une nouvelle dépouille vers Israël. Samedi, six otages israéliens vivants doivent être échangés contre 602 détenus palestiniens.

SKI ALPIN: Le point fort de la journée sportive aura lieu samedi matin dès 10h30 en Valais. En ski alpin, Crans-Montana accueille une descente messieurs de Coupe du monde. Les Suisses espèrent s'y illustrer avec notamment Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Migros a réduit le prix de centaines de produits, mais a procédé en même temps à des hausses de prix parfois importantes, montre une analyse samedi de la Neue Zürcher Zeitung. Par rapport à l'année dernière, 13% des 3700 denrées alimentaires examinées ont vu leur prix baisser, mais, en parallèle, 15% sont devenues plus chères.

Les économies réalisées dépendent fortement du choix des produits, relève le journal. Les baisses de prix les plus importantes ont concerné les fruits et les légumes, tandis que les sucreries, le café et le jus d'orange sont plus onéreux. «Seuls ceux qui vivent sainement paient moins», titre la NZZ.

ÉTATS-UNIS: La mise au pas de la science par le président américain Donald Trump a des répercussions jusqu'en Suisse, constate samedi Le Temps. Des programmes sont abandonnés ou modifiés. L'épidémiologiste à l'université de Lausanne Mauricio Avendano, spécialiste du vieillissement, est l'un de ceux qui en ont fait les frais. Un de ses partenaires de recherche américain lui a demandé de supprimer tout un pan d'un projet en cours au sujet du lien entre inégalités et risque de développer la maladie d'Alzheimer, redoutant que cet aspect ne soit jugé problématique par ses bailleurs de fonds.

Interrogé par le journal, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) se dit «inquiet». «Pour l'instant, les onze projets collaboratifs en cours entre le FNS et la NSF [principal organisme américain avec lequel la Suisse collabore, ndlr] continuent», mais il dit suivre de très près l'évolution de la situation.

CONSEIL FÉDÉRAL: Le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister, candidat officiel du Centre à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral, déclare dans la Schweiz am Wochenende de samedi vouloir améliorer son français. Il assure écouter régulièrement «la radio romande» et vouloir suivre des cours pour progresser. Concernant l'italien, il dit bien le comprendre, surtout grâce à son service militaire au Tessin, mais il veut encore travailler sa capacité à s'exprimer par oral.

PIRATAGE: Des pirates informatiques menacent de publier des documents volés en janvier à Swissmem, l'organisation faîtière de l'industrie suisse des machines, relate samedi le journal 24 Heures. Swissmem avait indiqué au début février que 10% des données avaient été volées, mais que les systèmes des clients avaient été épargnés.

Selon les journaux, le groupe Hunters International a publiquement revendiqué l'attaque lundi et a publié un premier extrait des données volées sur le darknet. Il dit avoir exfiltré 323 gigas de données. Les pirates informatiques assurent dans un message avoir voulu négocier avec Swissmem, mais que l'organisation a interrompu toute communication après un mois de discussions. «Nous prenons cela comme un refus de régler l'affaire», ajoutent-ils.

MONTAGNE: Deux Valaisannes vont se lancer le 1er mars dans une traversée intégrale des Alpes, de Vienne, en Autriche, à Monaco, rapporte samedi Le Nouvelliste. La triathlète Loubna Freih, championne du monde d'Ironman 2024 de la catégorie 55-59 ans, et la guide de montagne Mélanie Corthay vont parcourir les quelque 1800 kilomètres et 80'000 mètres de dénivelés à vélo, à skis de randonnée et à la course à pied.

Le défi doit durer 60 jours. Une douzaine d'athlètes les rejoindront sur des tronçons. La traversée intégrale des Alpes d'une seule traite a déjà été réalisée à plusieurs reprises, la première fois en 1971 par une équipe d'alpinistes autrichiens.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.02.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1975): naissance de l'actrice américaine Drew Barrymore ("E.T.», «Charlie et ses drôles de dames», «Scream").

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'actrice française Miou-Miou ("Les valseuses», «La lectrice», «La dérobade").

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'actrice britannique Julie Walters ("Harry Potter», «Billy Elliot», «Mamma mia!").

- Il y a 80 ans (1945): des avions américains bombardent les localités suisses de Stein am Rhein (SH), Vals (GR) et Rafz (ZH), tuant 18 personnes.

- Il y a 125 ans (1900): naissance du réalisateur espagnol Luis Buñuel ("Le charme discret de la bourgeoisie», «Belle de jour», «Un chien andalou"). Il est décédé en 1983.

Le dicton du jour

«Le temps qu'il fait le jour de la Sainte-Isabelle dure jusqu'aux Rameaux».