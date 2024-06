blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PARTIS: Les délégués du PLR sont réunis en assemblée samedi à Möriken (AG). Le point fort du programme est l'adoption d'un papier de position sur l'école obligatoire jugée «de plus en plus à bout de souffle».

Après le discours d'ouverture du président Thierry Burkart, les délégués suivront un entretien avec les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis. Figurent également au programme l'élection des deux vice-présidents et les recommandations de vote sur la réforme de la LPP et l'initiative sur la biodiversité, deux sujets soumis au vote populaire le 22 septembre.

TRADITIONS: Les Zurichois brûlent le bonhomme hiver, le Böögg, samedi à 18h00 à Heiden, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Il n'avait pas été possible de le brûler le 15 avril à Zurich lors du Sechseläuten en raison des fortes rafales de vent. C'est la première fois que les conditions météorologiques empêchent de brûler le Böögg. En 2020, le Sechseläuten avait été annulé en raison de la pandémie. En 2021, toujours à cause du Covid-19, les Zurichois avaient brûlé leur bonhomme hiver près du Pont du Diable, entre Göschenen (UR) et Andermatt (UR).

FOOTBALL: Battue 1-0 par la Slovaquie pour son entrée en lice alors qu'elle avait dominé les débats, la Belgique se doit de réagir à l'Euro 2024. Les Diables rouges n'auront pas le droit à l'erreur samedi dès 21h face à une équipe de Roumanie en pleine confiance: les Roumains ont écrasé l'Ukraine 3-0 lors de la 1re journée de ce groupe E. Autre grand d'Europe, le Portugal aborde pour sa part son deuxième match en confiance. Les Lusitaniens se frotteront dès 18h à la Turquie dans le choc des vainqueurs de la 1re journée du groupe F. Malheur au vaincu dans le match des battus de cette poule, Géorgie – République tchèque (15h).

Vu dans la presse

EAUX MINERALES: Le chimiste cantonal vaudois a dénoncé Nestlé Waters au ministère public, annonce la RTS. Il lui reproche d'avoir illégalement filtré son eau d'Henniez avec des filtres à charbon actif, ce qui est interdit. Une enquête pénale a été ouverte et le géant de l'alimentation devra s'expliquer. Selon la RTS, le groupe basé à Vevey risque une amende pouvant aller jusqu'à 40'000 francs, mais surtout un dégât d'image.

RUSSIE: Depuis le début de l'année, le média public russe RT a publié près de 140 articles sur des sujets suisses. En 2023, il en a publié 22 et aucun en 2021, rapporte Tamedia. La dernière fois, RT aurait publié de fausses informations sur la conseillère nationale zurichoise Priska Seiler Graf. Cette dernière a déclaré que les articles étaient «construits d'une telle manière que de nombreux Suisses semblaient les croire».

SANTE: Le Centre hospitalier universitaire vaudois «vacille» à son sommet, pour reprendre le terme fort de l’un de ses médecins-chefs. En cause, des questions de gouvernance qui inquiètent la communauté médicale, tout comme le monde politique vaudois, jusqu’à ses représentants à Berne, rapporte le Temps. En effet, les changements s’accumulent au comité de direction du CHUV, le Conseil d’Etat a notamment décidé de ne pas prolonger le directeur général ad intérim.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): La justice belge condamne Marc Dutroux à la réclusion à perpétuité pour le rapt, la séquestration et le viol de six fillettes et jeunes filles en 1995-96, ainsi que pour la mort de quatre d'entre elles – deux assassinées et deux mortes de faim.

- Il y a 50 ans (1974): Décès à Genève du compositeur français Darius Milhaud ("Le Boeuf sur le toit», «La création du monde"). Il était né en 1892.

- Il y a 60 ans (1964): Naissance de l'écrivain américain Dan Brown ("Da Vinci Code").

- Il y a 65 ans (1959): Naissance du chanteur français Nicola Sirkis, fondateur et leader du groupe Indochine.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'actrice américaine Meryl Streep, lauréate de deux Oscars de la meilleure actrice ("Le choix de Sophie» en 1983 et «La dame de fer» en 2012) et d'un Oscar du meilleur second rôle féminin ("Kramer contre Kramer» en 1980). Elle est la personnalité la plus nommée de l'histoire du cinéma (21 fois).

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du réalisateur allemand Helmut Dietl ("Rossini», «Schtonk!"). Il est décédé le 30 mars 2015.

Le dicton du jour

À la Saint-Alban, on peut poser ses vêtements

