Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste

Le créateur d'un groupe WhatsApp aux contenus racistes, haineux ou choquants avait recouru devant la justice. KEYSTONE

Les points forts du jour

PERSONNEL SOIGNANT: Quatre ans après le vote sur l'initiative sur les soins infirmiers, ses auteurs déplorent que certains éléments du texte adopté, tels que la garantie d'un nombre minimum de postes et des conditions de travail adaptées aux exigences, ne soient toujours pas remplis. A l'appel des syndicats, une manifestation est organisée ce samedi à Berne afin de réclamer une rapide application de l'initiative, exigeant des conditions de travail équitables et une couverture santé sûre.

FOOTBALL: Le Servette FC se rend samedi sur le terrain de Lucerne avec l'envie de se relancer après deux défaites de rang. En Suisse centrale, Jocelyn Gourvennec et ses joueurs tâcheront de mettre en pratique le travail réalisé lors de la trêve internationale. L'autre match de 18h00 oppose Young Boys à Winterthour. A 20h30, Thoune, leader surprise de Super League, reçoit de son côté un FC Lugano sur la pente ascendante.

SKI ALPIN: Une semaine après l'échec collectif de Levi, les slalomeurs suisses de Coupe du monde doivent se révolter samedi à Gurgl. Aucun Suisse n'a terminé dans le top 10 lors du premier slalom de la saion, une première depuis 2022. Meilleur Helvète avec son 14e rang, Loïc Meillard comptait près d'une minute et demie de retard sur le vainqueur Lucas Pinheiro Braathen. En Autriche, la première manche est prévue à 10h30, et les 30 meilleurs en découdront sur le second tracé à 13h30.

Vu dans la presse

JUSTICE: La Cour de droit administratif et public (CDAP) a donné partiellement raison à un policier lausannois qui avait recouru contre son exclusion temporaire et la suspension de son salaire, rapporte 24 heures. Le créateur d'un groupe WhatsApp aux contenus racistes, haineux ou choquants avait recouru devant la justice. Le salaire de l'homme doit être rétabli, même si sa suspension reste valable.

La CDAP relève que les contenus partagés sont graves, ce qui justifie son éloignement temporaire du terrain. Cependant, les juges estiment que les faits remontent à plusieurs années (2016–2018) et que le policier n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale. Son comportement professionnel ultérieur est qualifié d’irréprochable et appuyé par des témoignages internes. La suppression de son salaire n’apparait donc pas proportionnée au regard de l’intérêt public.

PROCHE-ORIENT: L’Association Suisse-Israël (ASI) a publié sur Instagram une phrase en allemand approximatif, que Le Courrier interprète comme un appel au génocide: «Möge das Palästienertum bald der Vergangenheit angehören!». Soit, selon la traduction proposée par le titre: «Que la ́Palestinité ́ appartienne bientôt au passé!». Le texte accompagnait une vidéo de la marche silencieuse organisée à Zurich le 19 novembre pour soutenir Israël et dénoncer l’antisémitisme.

Le secrétaire général de l’ASI, Walter Blum, dit au quotidien «avoir exigé des auteurs qu’ils suppriment immédiatement le texte. Ce qui a été fait immédiatement après». Il précise que «son contenu ne correspondait et ne correspond en aucune manière aux positions de l’ASI». Sollicitée par le journal, la présidente de l'ASI, l'ex-conseillère nationale argovienne PLR Corina Eichenberger-Walther n’a, pour sa part, pas souhaité réagir.

PARTIS: Dans un entretien au Temps, la présidente des Verts, Lisa Mazzone, revendique un siège au Conseil fédéral pour son parti, estimant que le PLR y est surreprésenté et que la formule magique ne reflète plus la volonté populaire. Sur les droits de douane américains, Mme Mazzone critique un accord qu’elle considère défavorable à la Suisse.

Elle fustige un arrangement susceptible de provoquer des délocalisations de postes aux Etats-Unis alors que les droits de douane risquent d'être annulés par la Cour suprême américaine. Concernant le budget fédéral, elle déplore la hausse revendiquée par la droite des dépenses militaires combinée à des coupes dans le social. La Suisse devrait, selon la Genevoise, miser sur une sécurité ancrée dans la coopération européenne plutôt que sur une logique d’armement réactionnaire.

FINANCES FEDERALES: La direction du PLR réclame, dans une interview accordée aux titres Tamedia, un paquet d’allègements supplémentaire. «Jusqu’ici, il s’agissait uniquement de freiner un peu les dépenses», a déclaré Benjamin Mühlemann, coprésident du PLR, à propos du paquet d’allégements 27 proposé par le Conseil fédéral. Le parti entend déposer une intervention allant en ce sens dans les deux chambres lors de la session d’hiver, ont annoncé M. Mühlemann et la coprésidente du PLR Susanne Vincenz-Stauffacher dans leur interview commune.

La priorité pour le PLR doit être la hiérarchisation: il faut plus d’argent pour l’armée et pour les investissements dans les infrastructures, a expliqué M. Mühlemann, tandis que l’expansion des prestations sociales doit, quant à elle, cesser. Le PLR veut par exemple examiner de près les dépenses dans le domaine du sport. Il est important que la promotion du sport ne se transforme pas en arrosoir, a déclaré le coprésident du PLR aux titres CH Media.

ALIMENTATION: La Confédération soutient, selon des informations du Blick, un test portant sur l’alimentation des personnes en Suisse. Ce test doit montrer aux participants si leur régime alimentaire est sain ou non, écrit le journal. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) finance un projet correspondant de la Haute école spécialisée bernoise.

Les données collectées doivent également avoir une utilité scientifique, précise l’OSAV. On espère notamment obtenir des informations sur la «fréquence des repas», en complément des enquêtes nutritionnelles déjà existantes, indique l’OSAV au journal. La participation au test est volontaire et les données sont recueillies de manière anonyme.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de la skieuse tessinoise Doris De Agostini à 62 ans. Brillante descendeuse, la skieuse d'Airolo avait notamment enlevé la Coupe du monde de descente en 1983. Elle a signé 8 victoires et 19 podiums durant une carrière assez courte puisqu'elle avait décidé d'arrêter la compétition à seulement 25 ans.

- Il y a 10 ans (2015): Le conservateur Mauricio Macri devient président de l'Argentine, mettant ainsi fin aux douze années de règne péroniste de Cristina Fernández de Kirchner et de son mari Néstor Kirchner.

- Il y a 30 ans (1995): Présentation du film d'animation «ToyStory» de John Lasseter, premier long métrage au monde entièrement réalisé par ordinateur.

- Il y a 30 ans (1995): La tueuse en série britannique Rosemary West est condamnée à dix peines de prison à vie pour le meurtre de dix femmes et jeunes filles, dont une Suissesse.

- Il y a 75 ans (1950): L'équipe nationale de football allemande joue son premier match international après la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'impose 1-0 contre la Suisse.

Le dicton du jour

Pour Sainte-Cécile,Chaque fève en fait mille