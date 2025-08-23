Souverainistes radicaux : 299 Suisses visés par de faux mandats d'arrêt

Keystone-ATS et blue News vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.08.2025

Keystone-SDA, Rédaction blue News ATS

Les points forts du jour

PARTIS: Les délégués des Vert-e-s suisses se réunissent samedi à Vicques (JU) pour parler du nucléaire. Après le discours inaugural de la présidente du parti Lisa Mazzone, ils doivent notamment prendre position sur la résolution intitulée «Du nucléaire? Non merci! Aujourd’hui le solaire est requis». Le texte a pour but de renoncer définitivement à l'atome en Suisse.

5E SUISSE: Les représentants de l'Organisation des Suisses de l'étranger se réunissent samedi à Berne, avec de nombreuses élections à l'ordre du jour, dont celle du Conseil des Suisses de l'étranger. Les représentants du près d'un million d'Helvètes expatriés tiendront aussi une table ronde sur leurs relations avec les ambassadeurs. Au menu également figurent des informations sur les accords bilatéraux III avec l'UE ou sur les prochaines votations fédérales du 28 septembre.

CYCLISME: Troisième plus grand tour cycliste de la saison, le Tour d'Espagne débute samedi à Turin, en Italie. En l'absence du Slovène Tadej Pogacar, le rôle de favori revient à son dauphin sur le Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard. Deux Suisses prennent part à la Vuelta: Stefan Küng, qui visera la victoire lors du contre-la-montre de Valladolid le 11 septembre, et Fabio Christen, qui sera au service de Tom Pidcock au sein de la formation suisse Q36.5.

FOOTBALL: Trois matches seulement sont au menu de la 4e journée du championnat de la Super League de football ce week-end, en raison de l'engagement du Servette FC, de Lausanne-Sport et des Young Boys de Berne jeudi soir en Coupe d'Europe. L'unique rencontre prévue samedi mettra aux prises dès 18h00 au Letzigrund le FC Zurich au FC Thoune, qui rêve d'aligner un quatrième succès d'affilée pour son retour dans l'élite. Deux parties sont programmées dimanche: Grasshopper Zurich attend Winterthour à 14h00 et St-Gall reçoit Lucerne à 16h30.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 23 août, c'est aujourd'hui la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Elle vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

MIGRATION: Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a reçu il y a quelques jours à Genève une délégation des talibans afghans, rapporte samedi la SRF. L'objectif était d'identifier des réfugiés afghans délinquants en vue de leur renvoi. La mission des quatre fonctionnaires afghans était délicate, souligne le SEM au média de service public, car les droits de l'homme ne sont pas respectés en Afghanistan. Mais, ajoute-t-il, la protection de la population suisse est prioritaire. Onze Afghans délinquants et deux autres volontaires au rapatriement ont été contrôlés. Leur rapatriement est en cours de préparation, précise le SEM, soulignant que les représentants des talibans n'ont pas quitté l'aéroport de Genève pendant leur séjour de deux jours.

GENÈVE: Les vélos en libre-service font un carton à Genève, relate samedi la Tribune de Genève. Déployé depuis 2020 dans tout le canton avec 149 stations au départ, VéloPartage, géré par l'entreprise danoise Donkey Republic, en compte aujourd'hui 617. «La dynamique est très nette: entre 2020 et 2024, le nombre d'usagers a progressé de plus de 1000% et le nombre d'abonnés de plus de 970%», indique dans le journal Giulia Zoli, porte-parole de Donkey Republic. L'an dernier, 39'000 utilisateurs uniques ont été recensés, pour près de 500'000 trajets à vélo. Ils ont parcouru 944'400 kilomètres sur les vélos orange.

CITOYENS SOUVERAINS: 299 personnes sont visées en Suisse par de faux «mandats d'arrêt» du groupe «wethepeople», une organisation qui nie la légitimité de l'État suisse et refuse de s'y soumettre, indique samedi la St. Galler Tagblatt. Parmi elles figurent notamment des employés municipaux, des policiers et des juges et 110 d'entre elles vivent en Suisse orientale. Interrogé dans le journal, le criminologue Dirk Baier prévient qu'il ne faut jamais prendre de tels courriers à la légère, mais toujours contacter la police et, le cas échéant, porter plainte.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): deux avions voltigeurs entrent en collision lors d'une réunion aérienne à Dittingen (BL). L'un des pilotes est tué, le second a atteint le sol indemne en parachute.

- Il y a 35 ans (1990): le Parlement de la RDA décide de l'adhésion de l'Allemagne de l'Est à la RFA.

- Il y a 80 ans (1945): naissance de la chanteuse italienne Rita Pavone ("La Partita di pallone», «Viva la pappa col pomodoro").

Le dicton du jour

«À la Sainte-Rose, pour le travailleur, pas de pause».