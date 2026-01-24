Tarification dynamique: les skieurs paient-ils plus sans le savoir ?

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La tarification dynamique des forfaits dans les stations de ski alpin en Suisse pourrait avoir entraîné des hausses de prix cachées (archives). sda

Les points forts du jour

PARTI: Les délégués de l'UDC Suisse tiennent leur assemblée samedi à Näfels (GL). Le parti revient à la charge sur l'école publique qu'il estime en crise et veut des solutions. En vue des votations fédérales du 8 mars, les délégués doivent aussi adopter le mot d'ordre sur l'initiative «200 francs, ça suffit!» visant à réduire la redevance radio-TV. La consigne de vote sur l'imposition individuelle est aussi au programme.

CONSTRUCTION: Le syndicat Unia prend position samedi sur la Convention nationale pour le secteur de la construction, lors de son assemblée. Les entrepreneurs et syndicats avaient trouvé un accord au début décembre, après dix séries de négociations. La Société suisse des entrepreneurs l'a accepté le 17 décembre. Si elle est approuvée par Unia, la convention aura une durée de vie de six ans, de janvier jusqu'à fin 2031.

ESPAGNE: Un hommage national aux victimes de la tragédie ferroviaire d'Adamuz, dans le sud de l'Espagne, qui a fait au moins 43 morts le 18 janvier, a lieu samedi à Huelva, en Andalousie. Le premier ministre espagnol socialiste Pedro Sánchez doit y participer, accompagné par le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno, membre du parti populaire (opposition de droite).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'éducation. Les jeunes de moins de 30 ans représentent plus de la moitié de la population mondiale. Mais ils sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, les inégalités et l'accès limité à une éducation de qualité et à des emplois décents. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: L'ancienne directrice de l'Office fédéral de la police (fedpol), Nicoletta della Valle, est visée par une dénonciation pénale pour abus d'autorité déposée par un journaliste américain pro-palestinien interdit d'entrée en Suisse en janvier 2025, alors qu'il devait se rendre à une conférence à Zurich, rapporte samedi Le Temps. Le directeur du site en ligne «Electronic Intifada» avait été interdit de territoire après intervention de la cheffe de fedpol malgré l'avis contraire de différents services de la Confédération. Le journaliste avait été ensuite été arrêté, détenu puis expulsé de Suisse. L'arrestation a été jugée illégale par le Tribunal administratif du canton de Zurich. Contactée par le journal, Nicoletta della Valle a répondu par l'intermédiaire de son avocate qu'elle ne s'exprime pas sur «d'éventuelles dénonciations pénales».

REDEVANCE RADIO-TV: Le cofondateur de Partners Group, Alfred Gantner, a fait un don de 20'000 francs au comité opposé à l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» de l'UDC, qui vise à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an, indiquent samedi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Une libéralisation dans le domaine des médias n'est pas judicieuse, car le marché ne permet pas de réaliser des productions dans les quatre langues nationales, explique dans les journaux celui qui a participé en novembre 2025 avec cinq autres dirigeants d'entreprises suisses à une réunion à Washington avec le président américain Donald pour relancer les négociations sur les droits de douane. Il se montre cependant critique sur le modèle actuel de redevance. «Un financement par l'impôt serait plus judicieux», ajoute-t-il.

POLLUTION: Après les 2000 insectes morts peu après une exposition à l'amiante au refuge Reptiles-reptilien au Locle (NE), il y a une dizaine de jours, les premiers reptiles ont commencé à périr, relate samedi ArcInfo. De graves manquements lors de travaux effectués sur le site ont conduit à une contamination à l'amiante de tout le local. Les insectes ont rapidement succombé. Depuis jeudi, trois serpents sur les 147 reptiles exposés à l'amiante sont morts. «Les poumons ont été contaminés par l'amiante et ont été obstrués par beaucoup de poussière, ce qui induit une insuffisance respiratoire», explique le vétérinaire cantonal Pierre-François Gobat.

PRIX: La tarification dynamique des forfaits dans les stations de ski alpin en Suisse pourrait avoir entraîné des hausses de prix cachées, constate samedi le journal Blick, citant une enquête encore non publiée de la fondation alémanique de protection des consommateurs. Cinq des onze grandes stations alpines n'appliquent aucun plafond tarifaire. C'est notamment le cas d'Engelberg Titlis (OW), d'Engadine Saint-Moritz (GR) et de Zermatt (VS). Deux domaines ont renoncé à indiquer un prix minimal. Et trois des domaines skiables étudiés ont augmenté leurs prix minimaux de 17 à 20 francs pour cette saison.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): le Hamas remporte à une large majorité les élections au Conseil législatif palestinien au détriment du Fatah, jusqu'alors au pouvoir.

- Il y a 30 ans (1996): décès de la chorégraphe et metteuse en scène allemande Ruth Berghaus. Elle avait épousé en 1954 le compositeur Paul Dessau, dont elle a mis en scène les œuvres.

- Il y a 60 ans (1966): naissance de l'actrice française Karin Viard ("Haut les coeurs», «La Famille Bélier», «Embrassez qui vous voudrez").

- Il y a 150 ans (1876): naissance de l'entrepreneur suisse Theodor Tobler. En 1899, il a fondé avec son père la fabrique de chocolat Tobler & Cie. Il est considéré comme l'inventeur du Toblerone.

Le dicton du jour

