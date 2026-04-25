Extorsion présumée: un ancien conseiller aux États pris dans un «piège amoureux» ?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Dans une prise de position, Fritz Schiesser a nié toute infraction et contesté les accusations. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

TRAVAIL: la Jeunesse Unia organise ce samedi une action sur la Place fédérale afin de présenter aux médias des chiffres «inédits et préoccupants» concernant les accidents du travail, y compris mortels, qui frappent les apprentis. Ces derniers dénoncent le manque d'encadrement et de repos et demandent des contrôles plus stricts dans les entreprises formatrices.

LOISIRS: la 24e édition des Championnats du monde de tracassets se tient ce samedi après-midi à Epesses (VD). Une quarantaine de mythiques véhicules viticoles vaudois sont annoncés pour la compétition. Deux prix – un du jury et un du public – récompenseront les plus belles décorations, alors que l'équipe qui accumulera le plus de points lors de l'épreuve d'agilité remportera le deuxième volet du concours. Désormais ancré dans la culture populaire vaudoise, le Championnat du monde des tracassets a été organisé pour la première fois à Cully en 1956. Plusieurs fois annulé et ressuscité depuis, l'événement est organisé tous les deux ans dans le Lavaux depuis 1991.

FOOTBALL: le FC Thoune a une première occasion d'être sacré champion de Suisse samedi lors de la réception de Lugano (20h30). Une victoire permettrait au promu bernois de fêter le titre devant son public. Avec 14 points d'avance sur Saint-Gall et alors qu'il ne reste que cinq matches à disputer (15 unités en jeu), les Thounois n'ont besoin que de deux points pour décrocher le premier titre de champion de Suisse de leur histoire. Les joueurs de Mauro Lustrinelli doivent toutefois se méfier de Lugano (3e), qui cherche à défendre sa place sur le podium en cette fin de saison. La dernière rencontre entre les deux équipes s'était d'ailleurs soldée par une victoire tessinoise (1-0, le 4 avril).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale des délégués. Cette journée commémore l'ouverture de la Conférence de San Francisco en 1945 et met en lumière le rôle fondamental des représentants des États Membres, écrit l'ONU. Acteurs centraux du multilatéralisme, ce sont eux qui négocient les accords, facilitent les rapprochements et cherchent des compromis au sein de l'Organisation des Nations Unies. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 25 avril, c’est aujourd’hui la Journée mondiale contre le paludisme. Instaurée par l’Organisation mondiale de la Santé, cette journée vise à sensibiliser le public aux efforts mondiaux de contrôle de cette maladie, écrit l'ONU. Elle rappelle que le paludisme, bien que prévenable et traitable, continue de menacer des millions de personnes, particulièrement en Afrique subsaharienne. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

JUSTICE: L’ancien conseiller aux États Fritz Schiesser ainsi qu’un homme de Suisse orientale ont été inculpés pour extorsion présumée, selon Tamedia. Cet homme a soutiré deux millions de francs à un héritier du groupe chimique Sandoz et sept millions à Fritz Schiesser. Das Magazin décrit comment l’ex-parlementaire est devenu émotionnellement dépendant de cet homme et aurait perdu l’ensemble de sa fortune. Le Ministère public vaudois soupçonne également Fritz Schiesser d’avoir transmis des informations concernant la fondation Sandoz.

Le procès des deux prévenus, qui bénéficient de la présomption d’innocence, doit s’ouvrir en août. L’été dernier, la NZZ am Sonntag avait révélé que Fritz Schiesser était tombé dans un «piège amoureux». Dans une prise de position, il a nié toute infraction et contesté les accusations. La fondation Sandoz affirme n’avoir jamais été victime de chantage et n’avoir commis aucune faute. L’autre accusé n’a pas souhaité s’exprimer.

ENSEIGNEMENT: Quelque 8000 appareils Apple, soit 14 % du parc informatique de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud (DGEO), ont été mis hors service depuis fin mars en raison de la menace mondiale de piratage DarkSword, révèle 24 heures. Cette faille, ciblant les appareils ne pouvant plus être mis à jour, entraîne l'immobilisation d'anciens Mac et iPad.

Leur remplacement aura lieu encore cette année, «dans le processus usuel de renouvellement déjà prévu dans le budget pour un montant d’environ 6,8 millions de francs». «En attendant, les enseignants peuvent travailler sur d’autres machines du parc informatique ou éventuellement, pour celles et ceux qui le souhaitent, avec leur machine privée», indique un courrier envoyé fin mars aux enseignants vaudois par le directeur général de la DGEO, Cédric Blanc, que le journal a pu consulter.

MANIFESTATIONS: Les règles encadrant la gestion des manifestations sensibles à Berne restent largement opaques, selon les journaux bernois du groupe Tamedia. Concernant la manifestation pro-Gaza qui a dégénéré le 11 octobre 2025, aucun document officiel n’existe. La Direction municipale de la sécurité, de l’environnement et de l’énergie a indiqué que tous les accords avaient été conclus «par téléphone» ou «oralement sur place».

Elle justifie cette absence d’écrits par l’évolution souvent rapide des rassemblements non autorisés. En revanche, des documents existent pour la manifestation anti-WEF de janvier 2026, mais ils restent confidentiels. Les autorités estiment que leur publication mettrait en danger la sécurité publique.

ADMINISTRATION: Le poste de déléguée interjurassienne à la jeunesse disparaîtra d’ici fin 2026, rapporte Le Quotidien Jurassien. Le Conseil du Jura bernois (CJB) a annoncé la suppression de cette fonction créée en 2007 avec le canton du Jura pour coordonner les politiques jeunesse. Le poste était jugé peu efficient selon la présidente du CJB, Virginie Heyer, en raison de missions différentes selon les deux cantons: rôle stratégique dans le Jura, plus opérationnel dans le Jura bernois.

Dès 2027, la fonction côté Jura bernois sera reprise par l’association Jura bernois.Bienne. Cette décision, prise selon le CJB d’un commun accord lors de discussions en 2025, intervient peu après le transfert de Moutier au Jura. Le Gouvernement jurassien conteste toutefois cette version, parle d’une décision unilatérale et dit regretter la fin de cette collaboration interjurassienne. L'actuelle titulaire en place conservera un poste redéfini dans le Jura.

FOOTBALL: Le président de la Swiss Football League (SFL), Claudius Schäfer, s’est prononcé contre l’initiative de l’UDC «Non à une Suisse de 10 millions d’habitants», dans un entretien accordé au Blick. M. Schäfer a mis en garde contre une éventuelle suppression de la libre circulation des personnes. Selon lui, une telle décision compliquerait fortement la planification des effectifs, les transferts et, en partie, la compétitivité internationale des clubs suisses.

Actuellement, les joueurs issus de l’Union européenne sont considérés comme Suisses. Si la libre circulation disparaissait, ils seraient soumis aux limitations concernant le nombre de joueurs étrangers autorisés sur le terrain. Le conseiller national UDC bernois Lars Guggisberg a qualifié les propos de la SFL de «très partiaux, exagérés et relevant de la pure politique de la peur».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 25.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Suicide de Virginia Giuffre, principale plaignante de l'affaire Jeffrey Epstein. Elle avait accusé le milliardaire américain de l'avoir utilisée comme «esclave sexuelle» au tournant des années 2000.

- Il y a un an (2025): Décès de l'acteur suisse Benedict Freitag.. Il avait été en couple durant plusieurs années avec la chanteuse allemande Nena ("99 Luftballons").

- Il y a 10 ans (2016): Décès du musicien allemand Wolfgang Rohde, batteur du groupe Die Toten Hosen pendant 13 ans.

Le dicton du jour

«Saint-Marc mouillé au petit jour, C'est de la pluie pour tout le jour»