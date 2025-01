Radios RTS : forte chute d'audience après l'abandon de la FM

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PARTIS: Les délégués de trois partis, l'UDC, les Vert-e-s et les Vert'libéraux se réunissent samedi. Les premiers discuteront des nouveaux accords Suisse-UE, tandis que les Vert-e-s et les Vert'libéraux lanceront leur initiative pour un congé parental.

Ce texte, soutenu par une large alliance regroupant Travail.Suisse et Alliance F, vise à introduire 18 semaines de congé pour chaque parent. Il entend contribuer à réduire la pénurie de main-d'oeuvre.

MONTGOLFIERES: Le Festival international de ballons de Château-d'Oex (VD) lance samedi sa 45e édition. Plus de 60 pilotes du monde entier doivent s'envoler jusqu'au 2 février dans le ciel du Pays-d'Enhaut.

Cette année encore, le festival, qui avait accueilli 50'000 visiteurs en 2024, propose notamment des vols passagers, des démonstrations de formes spéciales, des vols «captifs» pour les enfants ou encore des compétitions entre pilotes.

PROCHE-ORIENT: Le Hamas doit libérer samedi quatre soldates israéliennes, otages à Gaza depuis le 7 octobre 2023, contre plusieurs dizaines de Palestiniens détenus en Israël, dans le deuxième échange de ce type prévu par l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Le groupe islamiste armé a déjà relâché trois jeunes femmes il y a quelques jours.

La première phase de la trêve, qui doit durer six semaines, a débuté dimanche dernier. Elle est censée permettre la libération de 33 otages retenus à Gaza contre un nombre beaucoup plus important de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

SKI ALPIN: Après sa victoire dans le super-G vendredi, le Suisse Marco Odermatt visera samedi dès 11h30 un premier succès en descente sur la mythique piste de la Streif, à Kitzbühel, comptant pour la coupe du monde de ski alpin. Le Fribourgeois Alexis Monney, vainqueur à Bormio, espère pour sa part à nouveau déjouer les pronostics.

Les femmes font quant à elles étape à Garmisch-Partenkirchen pour les deux dernières courses de vitesse, une descente samedi et super-G dimanche, prévues avant les Mondiaux de Saalbach. La Suisssesse Lara Gut-Behrami vise en Bavière son premier succès de l'hiver, elle qui a déjà gagné quatre fois en super-G à Gasmisch.

TENNIS: La joueuse de tennis biélorusse Aryna Sabalenka va tenter de remporter un quatrième trophée du Grand Chelem samedi à Melbourne en finale de l'Open d'Australie.

Double tenante du titre, elle fait figure de favorite face à l'Américaine Madison Keys, avec une série de onze victoires et un titre à Brisbane une semaine avant le début de l'Open d'Australie. Elle mène par ailleurs 4-1 dans son face-à-face avec Madison Keys, 14e joueuse mondiale, qui a écarté en demi-finale la Polonaise Iga Swiatek.

FOOTBALL: La 20e journée de Super League de football est au menu de la fin de semaine. Un derby romand est prévu samedi dès 18h00, entre Yverdon-Sport, qui pointe à l'avant-dernier rang du classement, et le Servette de Genève. L'équipe du Nord vaudois reste sur huit matches sans succès (dont 6 défaites), alors que les Grenat n'ont pas connu la victoire dans leurs trois dernières sorties.

Le premier du classement, Lugano, joue pour sa part à Winterthour samedi à 20h30. Le troisième match programmé samedi verra Grasshopper Zurich accueillir les Young Boys de Berne à 18h00.

Vu dans la presse

CONSEIL FÉDÉRAL: Le conseiller national Markus Ritter (Centre/SG) est candidat au Conseil fédéral, révèle samedi la Schweiz am Wochenende, en se référant à un communiqué de presse de la section st-galloise du parti. Dans ce texte devant être diffusé lundi, Le Centre invite les médias à une conférence de presse au cours de laquelle la candidature de M. Ritter doit être officiellement annoncée.

Il y a quelques jours, l'agriculteur biologique de 57 ans, qui préside l'Union suisse des paysans, avait déclaré dans la presse qu'il envisageait de se présenter. Diriger le Département fédéral de la défense est une tâche passionnante, ajoutait-il.

PARTI: La conseillère nationale Marie-France Roth Pasquier (Centre/FR) dit samedi dans les Freiburger Nachrichten ne pas être intéressée par une candidature au poste de la conseillère fédérale démissionnaire Viola Amherd. Elle se montre cependant ouverte à l'idée de succéder à Gerhard Pfister à la présidence du Centre.

Selon le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund, Mme Roth Pasquier a démissionné de l'association Le Centre Femmes, dont elle assumait la vice-présidence, en raison des conflits persistants autour de la secrétaire générale du parti, Gianna Luzio.

FOOTBALL: Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre Berne et Fribourg durant l'Euro féminin de football, qui se déroule du 2 au 27 juillet, remarque samedi Le Temps. Un million de spectateurs sont attendus dans les huit stades hôtes, dont ceux de Genève et Sion. Le trafic ferroviaire sera remplacé par des bus, pendant les travaux, qui doivent durer du samedi 28 juin au dimanche 24 août.

Pour les supporters romands, hors de la région de Fribourg, il est conseillé d'utiliser la ligne du pied du Jura, avec changement à Neuchâtel, indique dans le journal un porte-parole de l'Association suisse de football (ASF). «Le trajet n'est pas direct, mais il ne dure que quelques minutes de plus».

MÉDIAS: Les trois principales radios de la RTS, La Première, Espace 2 et Couleur 3, ont perdu un bon tiers de parts de marché, soit près de 130'000 auditeurs depuis le 1er janvier, date marquée par l'abandon des ondes FM, rapportent samedi 24 Heures et la Tribune de Genève. Couleur 3 perd près de la moitié de ses 109'100 auditeurs. En chiffres absolus, c'est presque autant que La Première, dont l'audience est trois fois plus large.

Le recul en Suisse alémanique pour les radios publiques SRF 1, SRF 2 et SRF 3 est de 23,5%, selon les données de Mediapulse révélées jeudi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia. La SSR et Mediapulse avaient indiqué que ces chiffres ne sont pas significatifs en raison de la courte période analysée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): première exécution d'un condamné à mort aux Etats-Unis par inhalation d'azote. Cette première mondiale est dénoncée par l'ONU, qui a comparé ce mode d'exécution à une forme de «torture».

- Il y a 10 ans (2015): décès du chanteur grec Demis Roussos ("Goodbye My Love Goodbye», «Forever and Ever», «On écrit sur les murs"). Membre du groupe Aphrodite's Child ("Rain and tears"), il était né en 1946.

- Il y a 70 ans (1955): naissance du réalisateur français Olivier Assayas ("Sils Maria», «Irma Vep").

Le dicton du jour

«Soleil de St-Priest, abondance de millet».