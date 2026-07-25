blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Actu et dicton du jour F-35: la facture pourrait encore s'alourdir pour la Suisse

Les points forts du jour

INCENDIES: L'incendie qui sévit depuis mercredi en Gironde, en France, nécessite l'évacuation de «manière préventive» de sept communes supplémentaires, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la préfète du département.

DIVERSITÉ: La BernPride se déroule samedi à Berne avec une marche des fiertés dans le centre-ville, suivie d'un festival. Le cortège s'élancera à 14h00 de la Waisenhausplatz.

MUSIQUE: Le Paléo Festival entre samedi dans son avant-dernière journée avec, en point d'orgue, le concert très attendu de la vedette américaine Katy Perry sur la grande scène en soirée.

FOOTBALL: Une semaine après la fin de la Coupe du monde de football, la Super League reprend ses droits ce week-end. Samedi à 18h00, Lausanne reçoit Grasshopper Zurich au stade de la Tuilière, alors que Servette jouera un premier choc face au FC Bâle devant leur public.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale des femmes et des filles d'ascendance africaine.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale pour le bien-être des juges.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention de la noyade.

Vu dans la presse

Le prix des F-35 pourrait être encore plus élevé Le prix des avions de combat américain F-35A que la Suisse acquiert aux États-Unis pourrait encore augmenter, avertit samedi la Schweiz am Wochenende.

L'armée américaine achète pour 2027 des avions auprès du constructeur Lockheed Martin à un prix par unité de 15 millions de francs plus élevé que ce que la Suisse a prévu, remarque le journal. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) répond dans le journal qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions sur les prix pour la Suisse à partir des tarifs pratiqués pour l'armée américaine.

Afin de respecter le plafond budgétaire de 6 milliards de francs suisses, le Conseil fédéral a décidé de réduire le nombre d'avions achetés. Il estime actuellement pouvoir en acquérir 30, au lieu des 36 initialement prévus.

L’armée veut réhabiliter des abris

L'armée suisse envisage de remettre en service d'anciens abris militaires souterrains, indique dans le Blick de samedi un porte-parole du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Cette décision s'explique par la détérioration de la situation sécuritaire en Europe, ajoute-t-il.

La Confédération a lancé un appel d'offres, pour remettre en service des installations de la manière la plus simple, la moins coûteuse et la plus adaptée à un usage quotidien possible.

Référendum du 27 septembre: la Russie s’immisce dans le débat

L'ambassade de la Russie à Berne intervient dans la campagne référendaire sur l'initiative sur la neutralité, soumise au vote le 27 septembre, accusent samedi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

L'ambassade écrit dans un document qu'en Suisse, les référendums portent rarement sur des questions fondamentales, mais «assez souvent» sur des sujets insignifiants. Elle cite comme exemples les décisions du Conseil fédéral de reprendre les sanctions de l'Union européenne (UE) contre la Russie ou le rapprochement avec l'OTAN.

Surplus d’habits: la Suisse ne suivra pas l’UE

La Suisse ne va pas reprendre le nouveau règlement de l'Union européenne interdisant aux grandes entreprises de détruire leurs vêtements, accessoires et chaussures invendus, indique l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans le Tages-Anzeiger de samedi.

Cette question ne fait pas partie des négociations sur les accords bilatéraux III, précise l'OFEV. En 2022, 12% des textiles et chaussures invendus ont été éliminés dans des usines d'incinération des déchets, selon une enquête de l'office fédéral, mais de nombreux détaillants de mode à bas prix n'y avaient pas participé.

Selon l'Agence européenne pour l'environnement, 600'000 tonnes de vêtements sont détruites chaque année dans l'UE.

La Poste: le facteur licencié a été réintégré

Le facteur licencié par La Poste pour avoir monté les colis dans les étages à Vevey (VD) a été réengagé, révèle samedi le journal 24 Heures. Il travaillera dès le mois d'août au centre de tri postal de Daillens (VD), au service des colis endommagés. La réintégration du postier annule le projet de procédure au tribunal des prud'hommes.

L'histoire de Jean-Daniel Taverney, âgé de 59 ans, dont 42 au service de La Poste, a eu un écho hors normes. Les médias de toute la Suisse, mais aussi à l'étranger, avaient répercuté le témoignage de l'employé qui refusait d'appliquer des consignes contraires à sa vision du service public. L'affaire avait même provoqué des interventions politiques à Berne.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): l'ancienne «reine des bandits» indienne Phoolan Devi est assassinée par trois hommes armés. Cette héroïne des castes inférieures, ancienne villageoise illettrée, est devenue députée d'opposition en 1996 après avoir mené une existence de cheffe de bande redoutée.

- Il y a 30 ans (1996): la Cour d'appel de Hambourg condamne la maison d'édition Burda à verser 180'000 marks (147'000 francs au cours de l'époque) à la princesse Caroline de Monaco pour avoir publié de faux articles dans ses magazines.

- Il y a 30 ans (1996): décès de l'acteur suisse Howard Vernon. Il a fait toute sa carrière en France («Boule de suif», «Le silence de la mer», «Si Versailles m'était conté», «Léon Morin, prêtre").

- Il y a 60 ans (1966): naissance de la chanteuse québécoise Lynda Lemay («Les Souliers verts», «La Centenaire").

Le dicton du jour