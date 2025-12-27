Chez Migros, «les grands changements sont désormais achevés»

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 27.12.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SKI ALPIN: La Coupe du monde de ski alpin reprend ses droits samedi après la courte pause de Noël. Les messieurs en découdront à Livigno, en Italie, dans un super-G (11h30), alors que les dames seront en lice à Semmering, en Autriche, pour un géant (10h00/13h00). Privé de victoire lors de ses trois dernières sorties, le Suisse Marco Odermatt, en tête du classement général, vise un 51e succès en coupe du monde. Du côté des Suissesses, la Valaisanne Camille Rast, qui reste sur deux quatrièmes places en géant, espère confirmer sa montée en puissance dans cette discipline.

HOCKEY SUR GLACE: Le HC Davos entre en lice samedi dans la Coupe Spengler de hockey sur glace face aux US Collegiate Selects, la sélection universitaire américaine vaincue 3-2 vendredi par la Team Canada. La rencontre est prévue à 20h15. Dans l'autre groupe, le groupe Torriani, le Sparta Prague, qui a perdu le match d'ouverture 5-2 contre Fribourg-Gottéron, affronte l'équipe finlandaise d'IFK Helsinki à 15h10.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la préparation aux épidémies. Faute d'attention de la part de la communauté internationale, les futures épidémies pourraient dépasser les précédentes en termes d'intensité et de gravité, estime l'ONU. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/epidemic-preparedness-day

Vu dans la presse

UKRAINE: Le monde politique suisse n'a toujours pas pris la mesure du danger près de quatre ans après l'attaque russe en Ukraine, estime le chef de l'armée suisse Thomas Süssli samedi dans la Neue Zürcher Zeitung. «Je n'ai pas l'impression qu'un électrochoc s'est produit depuis lors dans le pays», lâche-t-il. Dans une démocratie, c'est la politique qui détermine les moyens de l'armée, explique le chef de l'armée suisse, qui quitte ses fonctions à la fin de l'année. Cette situation, il dit l'accepter. Mais comme responsable de la troupe, il trouve difficile d'accepter le fait qu'en cas d'urgence, seul un tiers des soldats serait entièrement équipé.

UKRAINE: Après l'ancien agent du Service de renseignements de la Confédération (SRC) Jacques Baud, le journaliste suisse Roger Köppel pourrait aussi être sanctionné par l'Union européenne (UE) en raison de ses liens avec la Russie, prévient samedi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund le juriste allemand Viktor Winkler. Les spécialistes des sanctions parlent depuis longtemps d'une possible inscription du nom de l'ancien conseiller national UDC sur la liste de l'UE, ajoute M. Winkler. «M. Köppel serait bien avisé de s'adresser immédiatement et de manière proactive à l'UE afin de clarifier, dans le cadre d'une procédure préventive, dans quelle mesure les conditions d'une sanction sont réunies», précise le juriste.

DROGUE: L'évolution de la criminalité liée au trafic de stupéfiants est «de loin» la plus inquiétante en Valais, estime dans Le Nouvelliste de samedi le commandement de la police cantonale valaisanne, Christian Varone, qui prend sa retraite à la fin de l'année. Au début de son mandat à la tête de la police, il y a 18 ans, «c'était une criminalité très locale avec des problèmes qui se posaient surtout le week-end», explique-t-il. «Aujourd'hui, elle ne connaît plus de frontières et la Suisse, comme l'Europe, est submergée de cocaïne et de haschisch», ajoute-t-il, soulignant que les dérives de violences sont dues au fait que «les bandes organisées veulent prendre possession du territoire».

DROGUE: Le cerveau du réseau de drogue Happy Mania, impliquant une élue des Vert-e-s du Grand-Saconnex (GE), voulait être libéré pour les fêtes de fin d'année, relate samedi la Tribune de Genève. Il a demandé à la procureure de faire preuve d'humanité pour Noël, ajoutant que son «comportement en prison est irréprochable». La procureure s'est cependant montrée «inflexible» et a rejeté la demande, indique l'avocat du prévenu dans le journal. Neuf suspects, dont la politicienne, ont été arrêtés au printemps et deux personnes sont recherchées à l'étranger.

COMMERCE DE DÉTAIL: Migros compte actuellement quelque 1000 postes vacants et 850 places d'apprentissage, déclare sa présidente Ursula Nold samedi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. «Les grands changements sont désormais achevés», ajoute-t-elle, soulignant que le groupe a recommencé à investir. Mais les effets se feront ressentir plus tard, avertit Mme Nold. «Nous avons baissé les prix à hauteur de 500 millions de francs; à court terme, cela aura un impact négatif sur le chiffre d'affaires», note-t-elle, précisant que la réduction des produits M-Budget a eu des effets positifs sur les ventes. «Le simple fait d'avoir des emballages plus neutres a permis d'augmenter les ventes de certains articles, comme les olives».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): la plupart des pays membres de l'Union européenne entament leur campagne de vaccination contre le Covid-19, plus grande campagne de vaccination de tous les temps.

- Il y a 10 ans (2015): décès du journaliste fribourgeois François Gross, rédacteur en chef du téléjournal de la Télévision suisse romande de 1964 à 1970, puis rédacteur en chef de La Liberté de 1970 à 1990.

- Il y a 30 ans (1995): naissance de l'acteur franco-américain Timothée Chalamet ("Wonka», «Interstellar», «Dune").

- Il y a 75 ans (1950): décès du peintre allemand Max Beckmann. Il voulait se profiler comme un contre-modèle néo-conservateur à l'abstraction radicale apparue vers 1910 chez des peintres comme Henri Matisse et Pablo Picasso, ainsi qu'à l'absence d'objet d'un Vassily Kandinsky.

- Il y a 80 ans (1945): début de la production en série de la Volkswagen Type 1, la VW Coccinelle.

- Il y a 80 ans (1945): création du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à l'issue des négociations de Bretton Woods.

Le dicton du jour

«Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois».