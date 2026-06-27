blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Actu et dicton du jour Crans-Montana: «Le Constellation» ne sera plus jamais un bar

«Le Constellation» deviendra un lieu dévolu à la jeunesse «Le Constellation» à Crans-Montana, dont l'incendie a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An, ne sera plus jamais un bar, annonce samedi dans Le Temps le président du Conseil d'Etat valaisan Christophe Darbellay. «Ce lieu doit être dévolu à la jeunesse», ajoute-t-il, sans autre précision.

Quant au mémorial physique en l'honneur des victimes, déjà annoncé, il devra être «beau, paisible, accessible et rendre un hommage digne aux personnes décédées, blessées ainsi qu'à ceux et celles qui ont porté secours ou prodigué des soins», souligne M. Darbellay. «Ce projet devra émaner de la société civile et accorder une place essentielle aux familles des victimes».

Les points forts du jour

PARTIS: Les délégués du PLR et des Vert'libéraux se réunissent samedi à Soleure et à Nottwil pour se prononcer sur leurs mots d'ordre en vue des prochaines votations fédérales, à savoir l'initiative sur la neutralité et celle sur l'alimentation.

ÉGALITÉ: La marche des fiertés de la Pride romande se déroule samedi à Lausanne.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale des personnes sourdes et aveugles.

Vu dans la presse

Multinationales responsables: le Conseil fédéral allège sa contre-proposition

Le Conseil fédéral a supprimé de sa contre-proposition sur la responsabilité des entreprises les dispositions spéciales relatives au commerce des matières premières, révèlent samedi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

L'Office fédéral de la justice avait prévu dans un premier temps des obligations de diligence plus strictes pour les négociants en matières premières, mais le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), en mains du conseiller fédéral Guy Parmelin, l'actuel président de la Confédération, a mis en garde contre des désavantages concurrentiels, des délocalisations et des pertes de recettes fiscales.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), dirigé par Albert Rösti, est, lui aussi, intervenu, estimant que c'était une erreur d'élaborer une contre-proposition.

Canicule: un élu veut lever le tabou de la climatisation dans les hôpitaux

Le conseiller national Patrick Hässig (PVL/ZH) estime dans la Schweiz am Wochenende de samedi que la climatisation ne devrait plus être un sujet tabou dans les établissements de soins. Compte tenu de la fréquence croissante des vagues de chaleur, un changement de mentalité s'impose dans les hôpitaux, les cliniques de rééducation, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux, ajoute celui qui est aussi infirmier.

«Toutes les installations de climatisation ne sont plus néfastes pour l'environnement», relève-t-il, soulignant que les systèmes de climatisation font partie de la solution, mais qu'ils doivent être associés à d'autres mesures comme davantage de végétalisation, de l'ombrage et, dans la mesure du possible, de l'utilisation de l'énergie solaire.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès de l'acteur italien Bud Spencer (de son vrai nom Carlo Pedersoli). Avec son compatriote Terence Hill, il a marqué le genre du western spaghetti («Dieu pardonne, moi pas», «On l'appelle Trinita», «En chantant derrière les paravents»).

- Il y a 25 ans (2001): décès de l'entrepreneur autrichien Udo Proksch. Cet aventurier, qui a été pendant longtemps l'enfant chéri de la haute société viennoise, a été condamné la perpétuité en 1992 pour six meurtres et escroquerie lors de l'explosion du navire Lucona qu'il avait fait affréter.

- Il y a 30 ans (1996): décès du producteur de cinéma américain Albert Broccoli, producteur de la saga James Bond.

- Il y a 50 ans (1976): sortie du premier album de Frank Zappa, «Freak Out!»

- Il y a 50 ans (1976): détournement du vol Tel Aviv-Paris d'Air France par des combattants propalestiniens à Entebbe (Ouganda). Les otages seront libérés dans la nuit du 3 au 4 juillet lors d'une opération des commandos d'élite israéliens.

- Il y a 75 ans (1951): naissance de la journaliste irlandaise Mary McAleese, présidente de l'Irlande de 1997 à 2011.

- Il y a 90 ans (1936): naissance du chanteur et poète belge Julos Beaucarne («Lettre à Kissinger», «Bosnie-Herzégovine», «Pompes funèbres»). Il est décédé en 2021.

Le dicton du jour