Condamné pour avoir entarté Céline Amaudruz

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.06.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PARTI: Le conseiller national haut-valaisan Philipp Matthias Bregy devrait officiellement accéder samedi matin à Berne à la présidence du Centre. L'élection de cet avocat de profession, seul candidat déclaré, par l'assemblée des délégués du parti est considérée comme une formalité. Conseiller national depuis 2019, M. Bregy est chef du groupe parlementaire du Centre au Parlement depuis la mi-2021. Les délégués du Centre doivent ensuite adopter leurs mots d'ordre concernant l'initiative des Jeunes socialistes pour une politique climatique sociale (initiative pour l'avenir), ainsi que celle des femmes PLR en faveur de l'imposition individuelle.

PARTI Encore: Le PLR tient, lui aussi, son assemblée des délégués samedi. Réunis à Hergiswil (NW). Les libéraux-radicaux doivent se pencher sur un papier de position sur l'économie, qui détaille en neuf points, comment protéger les personnes et les emplois en Suisse, notamment via un Etat qui se recentre sur ses tâches principales. Les délégués adopteront aussi leurs mots d'ordre concernant la votation sur l'initiative sur l'avenir des Jeunes socialistes ainsi que sur l'arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires, soumis en votation le 28 septembre prochain.

QUESTION JURASSIENNE: Autre assemblée des délégués samedi, celle du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) à Fontenais (JU). Après la réunion de Moutier au canton du Jura, le MAJ doit réfléchir à son avenir. Le mouvement doit notamment poser la question de son avenir et sous quelle forme, dès lors qu'avec Moutier jurassienne, les autorités des deux cantons et fédérale considèrent la Question jurassienne comme terminée.

HONGRIE: Plus de 35'000 personnes, un nombre record, sont attendues samedi après-midi dans les rues de Budapest pour braver l'interdiction par la police hongroise de la marche des fiertés. Le premier ministre hongrois Viktor Orban, qui veut éviter les images de répression violentes, a écarté toute intervention des forces de l'ordre, mais a menacé les participants de conséquences légales a posteriori. Des caméras ont été installées le long du parcours et la reconnaissance faciale pourrait permettre aux autorités de distribuer des amendes pouvant aller jusqu'à 500 euros.

Vu dans la presse

ÉCOLES: Le canton de Neuchâtel va aussi interdire l'usage des téléphones aux élèves de l'école obligatoire au sein des établissements, pause de midi comprise, indique samedi ArcInfo. «Nous travaillons sur une directive pour la scolarité obligatoire, à l'instar de Genève et du Valais», déclare dans le journal Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du Département neuchâtelois de la formation et des finances (DFFI). L'interdiction concernera aussi la cour d'école, ajoute-t-il. Les cantons de Genève et du Valais ont annoncé ces derniers jours des mesures similaires pour la prochaine rentrée scolaire.

ENTARTAGE: Un jeune homme de 25 ans a été condamné après avoir tenté d'entarter la conseillère nationale Céline Amaudruz (UDC/GE) en décembre 2022 à l'université de Genève, relate samedi la Tribune de Genève. Portant un masque chirurgical, l'ancien membre du syndicat étudiant CUAE avait fait irruption avec d'autres personnes sur la scène, où la vice-présidente de l'UDC officiait comme membre du jury d'un concours oratoire. L'entartage avait échoué, mais les assaillants étaient parvenus à asperger l'élue d'un liquide à l'odeur nauséabonde. Le jeune homme a écopé de 30 jours-amende avec sursis pour violation de domicile, suite à une plainte de l'université. La plainte de Mme Amaudruz a quant à elle été partiellement classée par le ministère public genevois.

HONGRIE: Plusieurs membres des Vert-e-s, dont le conseiller national Michael Töngi (Vert-e-s/LU), vont participer à la marche des fiertés samedi à Budapest malgré l'interdiction de la manifestation par la police hongroise, rapporte samedi le Blick. «Lorsque l'appel a été lancé par les Verts européens, il était clair pour moi que j'allais partir», déclare l'élu lucernois dans le journal. «Je suis heureux que mon partenaire m'accompagne; cela me rassure». Les autorités hongroises ont annoncé que les participants s'exposaient à une amende de 500 euros et les organisateurs à des peines de prison.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès de l'acteur américain Jack Carter, qui a surtout joué dans des séries télévisées. Il était né en 1922.

- Il y a 70 ans (1955): naissance du baryton américain Thomas Hampson.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'économiste bengali Muhammad Yunus, l'un des fondateurs de la microfinance, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2006.

Le dicton du jour

«Le jour de la Saint-Irénée, c'est l'un des plus beaux de l'année».