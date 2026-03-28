Le nazi Joseph Mengele à Kloten en 1961 ? – Un historien réclame le dossier

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un portrait du tristement célèbre médecin du camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau, le Dr Josef Mengele – surnommé « l'Ange de la mort » – est exposé dans le cadre de l'exposition intitulée « L'Holocauste des Roms et le racisme dans l'Europe d'aujourd'hui », qui a ouvert ses portes à la Galerie centrale de Budapest le vendredi 27 janvier 2006, à l'occasion de la première Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Keystone

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PARTIS: Les délégués de l'UDC et du Centre tiennent ce samedi leurs assemblées pour fixer les mots d'ordre en vue des votations fédérales du 14 juin. A Maienfeld (GR), le parti agrarien se focalise sur son initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» (initiative pour la durabilité)», qui demande un contrôle strict de l'immigration afin que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas 10 millions d'ici 2050. Une alliance interpartis regroupant le Centre, le PLR, le PVL, le PEV ainsi que des acteurs économiques a déjà alerté sur le chaos en cas d'acceptation. Réunis à Zoug, les délégués du Centre doivent aussi adopter leurs directives sur ce texte ainsi que sur la loi sur le service civil.

COMMERCE MONDIAL: Les pays de l›Organisation Mondiale du Commerce vont discuter ce samedi de plusieurs thématiques, dont l›agriculture en pleine crise des engrais et le moratoire sur les transactions électroniques. La Suisse est à la manoeuvre sur ces deux dossiers.

ETATS-UNIS: D'importantes manifestations contre Donald Trump sont attendues ce samedi aux Etats-Unis dans le cadre d'une journée de mobilisation placée sous le slogan «No Kings» ("pas de rois"). En octobre, à l'occasion de la précédente journée d'action, environ sept millions de personnes ont participé à plus de 2700 rassemblements, selon les organisateurs, de New York à Los Angeles en passant par de petites villes du centre des Etats-Unis. En Italie aussi, des manifestations sont convoquées dans plusieurs villes sous le mot d'ordre «No Kings» pour dénoncer la politique de Donald Trump et la guerre. La cheffe du gouvernement transalpin Giorgia Meloni devrait également être la cible des critiques, après l'échec de sa réforme de la justice lors d'un référendum lundi dernier. En Suisse, des rassemblements sont prévus à Bâle, Genève et Zurich, à l'appel de l'organisation Democrats Abroad Switzerland.

HOCKEY SUR GLACE: En quarts de finale des play-off de LNA, Fribourg Gottéron aura l'occasion ce soir de passer devant dans sa série face aux Rapperswil-Jona Lakers. Menés 0-2 dans la série, les Dragons ont remporté leurs deux derniers duels. Pour sa part, Davos accueille Zoug avec la possibilité, en cas de succès, de se qualifier pour les demi-finales. En play-out, Ajoie se déplace à Ambri-Piotta. Les Tessinois mènent 2-0 dans la série.

Vu dans la presse

ARCHIVES FEDERALES: Le Service de renseignement de la Confédération a de nouveau refusé de transmettre aux Archives fédérales le dossier concernant le médecin nazi Josef Mengele. L’historien Gérard Wettstein conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, rapportent la Neue Zürcher Zeitung et les titres alémaniques Tamedia. Il souhaite déterminer si M. Mengele s’est trouvé en 1961 à Kloten (ZH) et si les autorités suisses ont laissé échapper ce criminel de guerre recherché.

«Apparemment, la réputation des autorités compte plus que le sort des victimes», a déclaré M. Wettstein. Les Archives invoquent le délai de protection de 80 ans couvrant le dossier, tandis que le Service de renseignement refuse de commenter une procédure en cours.

Surnommé «L'ange de la mort» par ses victimes, Joseph Mengele s'est livré à de terribles expériences sur des prisonniers du camp d'Auschwitz, sans aucun égard pour leur dignité, leur souffrance ou même leur vie. Réussissant à s'enfuir après la guerre, il est mort au Brésil en 1979. On a toutefois perdu sa trace dès 1960, ce qui a donné lieu à des témoignages émanant du monde entier de personnes affirmant l'avoir identifié.

SANTE: La prévention du VIH en Suisse est fragilisée par la pénurie de PrEP, traitement clé disponible depuis 2016, rapportent La Liberté et le Quotidien Jurassien. Le générique remboursé est en rupture depuis fin février 2026, touchant jusqu’à 9000 usagers. Cette situation, liée à des contraintes réglementaires selon le fabricant, pourrait durer jusqu’à l’été.

Sur le terrain, médecins et associations adaptent les pratiques: schémas à la demande, recours au préservatif ou partage de stocks. Mais les alternatives restent limitées, entre coût élevé du médicament original et accès incertain à l’étranger. Cette crise souligne la dépendance du pays à peu de fournisseurs et les hésitations sur le remboursement.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Trois mois après la tragédie du Constellation à Crans-Montana, de nombreux élèves, blessés ou traumatisés, doivent réintégrer progressivement leur formation avec des aménagements sur mesure, dans les cantons de Vaud et du Valais. Alors que dès janvier, un vaste dispositif de soutien psychologique et pédagogique a été déployé, mobilisant enseignants et spécialistes, le Temps s'est intéressé à la question.

Aujourd’hui, l’enjeu est d’accompagner sur la durée, en restant attentif aux besoins parfois tardifs. Le retour en classe, souvent souhaité par les jeunes, se fait au cas par cas, entre soins et scolarité. «On ressent un besoin de retrouver un quotidien un peu plus normal, hors du monde médical», rapporte Tanja Fux, cheffe du service valaisan de la formation professionnelle. La validation des acquis et l’obtention de diplômes restent toutefois incertaines, notamment en raison des exigences fédérales.

ASILE: Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a réduit ses effectifs, selon des informations publiées par Blick. Par rapport à l’an dernier, 60 postes dans le domaine de l’asile et 23 liés au traitement du statut de protection S ont été supprimés en début d’année.

Une porte-parole a expliqué que ces postes étaient temporaires et avaient été créés pour faire face à l’augmentation des demandes d’asile et résorber les dossiers en attente. Les ressources du SEM s’adaptent au volume de demandes, qui a diminué l’an dernier.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.03.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Un séisme de magnitude 7,7 frappe la région de Sagaing, en Birmanie, faisant plus de 3800 morts.

- Il y a 5 ans (2021): Les électeurs de Moutier votent à 54,9% en faveur du transfert du canton de Berne au Jura. Un premier scrutin organisé en juin 2017 avait été invalidé en raison d'irrégularités.

- Il y a 40 ans (1986): Naissance de la chanteuse américaine Lady Gaga.

- Il y a 90 ans (1936): Naissance de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature ("La ville et les chiens», «Conversation dans la cathédrale"). Il est décédé en avril 2025.

Le dicton du jour

A la Saint-Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles