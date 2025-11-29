«Mensonges» : Beat Jens se défend d’avoir freiné l’accord sur les droits de douane

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

PATRIMOINE: A l'occasion de ses 750 ans, la cathédrale de Lausanne se pare samedi d'un nouvel éclairage extérieur. Le dispositif propose des ambiances lumineuses évolutives, avant une extinction au coeur de la nuit. Le nouvel éclairage doit mettre en valeur l'architecture de l'édifice moyenâgeux tout en respectant la biodiversité nocturne. Il doit aussi permettre de réduire la consommation électrique de plus de 60%.

TESSIN: Les syndicats se mobilisent samedi au Tessin contre les coupes budgétaires prévues par le gouvernement. Ils dénoncent un budget 2026 qui poursuit «une politique de plafonnement des dépenses publiques». Selon eux, cette politique frappe durement les services publics et parapublics ainsi que leurs utilisateurs.

RELIGION: Le pape Léon XIV est attendu samedi à la mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman, au troisième jour de son voyage en Turquie. Il s'agit de la première visite du souverain pontife américain dans un lieu de culte musulman depuis qu'il a succédé en mai à François, qui avait fait du dialogue avec l'islam un pilier de son pontificat. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Léon XIV ne se rendra pas à Sainte-Sophie, ancienne basilique chrétienne transformée en mosquée en 2020, située à 300 mètres en face.

SKI ALPIN: C'est au tour des dames d'en découdre samedi en Coupe du monde de ski alpin à Copper Mountain, aux Etats-Unis. La première manche du deuxième géant de la saison est prévue à 18h00 et la seconde à 21h00. Les Suissesses affichent des ambitions mesurées avant cette épreuve: 3e à Sölden, Lara Gut-Behrami a mis fin à sa saison à la suite de sa grave blessure au genou gauche. Camille Rast, 15e en Autriche, espère toutefois confirmer en géant sa belle 3e place obtenue dans le dernier slalom à Gurgl.

FOOTBALL: La 15e journée du championnat de la Super League de football figure au menu du week-end. Un seul club romand joue samedi: le FC Sion, qui se déplace au Tessin pour y affronter le FC Lugano à partir de 18h00. Un derby zurichois entre Zurich et Grasshopper est également prévu à 18h00, alors Lucerne accueillera Winterthour dès 20h30. Les deux autres équipes romandes de Super League, Servette et Lausanne-Sport, recevront quant à elles respectivement les Young Boys de Berne et Thoune dimanche.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 29 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Cette année, la commémoration a lieu dans un contexte de cessez-le-feu fragile à Gaza entre Hamas et Israël, après de graves violences et une crise humanitaire qui ont coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes et en ont déplacé de force des centaines de milliers d'autres. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: Les cadeaux offerts par une délégation économique suisse au président américain Donald Trump dans le bureau ovale à Washington pour relancer les négociations sur les droits de douane américains faisaient «partie des règles du jeu», estime dans La Liberté, ArcInfo et Le Nouvelliste de samedi le politologue et spécialiste en commerce international Cédric Dupont. L'administration américaine actuelle «fonctionne selon une logique quasi monarchique» avec certains codes à accepter, ajoute-t-il. Elle est «dans une logique de rapport de force permanent», imposant «des droits de douane illégaux au regard de l'Organisation mondiale du commerce», puis proposant de les réduire contre des concessions, poursuit-il. Le Ministère public de la Confédération a reçu trois dénonciations pénales relatives à cette rencontre pour des soupçons de corruption.

DROITS DE DOUANE: Le conseiller fédéral Beat Jans se défend samedi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt d'avoir temporisé sur l'accord sur les droits de douane avec les États-Unis. Ceux qui affirment qu'il l'a retardé pour favoriser les accords avec l'UE racontent des «mensonges», lâche-t-il. Un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères rejette aussi ces accusations. L'insinuation selon laquelle les conseillers fédéraux se livrent à des manœuvres les uns contre les autres est «absurde» et sans fondement, ajoute-t-il. Alfred Gantner, le fondateur du fonds d'investissement Partners Group ayant participé à une réunion dans le bureau ovale entre le président américain Donald Trump et une délégation économique suisse, avait affirmé que les bilatérales III avec l'UE ne permettaient pas de conclure un accord avec Washington et que cela avait entraîné des retards.

CRIMINALITÉ: Reprenant des données de l'Office fédéral de la police (fedpol), la Neue Zürcher Zeitung a recensé dans son édition de samedi 180 cambriolages commis en Suisse par des bandes criminelles issues des banlieues françaises. Les infractions concernent avant tout des cambriolages et des tentatives de cambriolage chez des concessionnaires automobiles. Un groupe de travail a été mis en place pour faire face à cette criminalité, regroupant des représentants des polices cantonales et fedpol, qui est également chargé de la coordination entre les enquêteurs cantonaux et les autorités françaises. Les garagistes ont pour leur part été invités à mieux sécuriser les voitures de luxe.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): le peuple suisse approuve à 50,7% des voix l'initiative pour des multinationales responsables. Le projet échoue toutefois à la majorité des cantons (14,5 cantons contre 8,5). L'initiative «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» est rejetée par 57,5% des votants.

Le dicton du jour

«Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour tout l'hiver».