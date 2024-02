Les paysans manifesteront en tracteur dans les rues de Genève samedi

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La manifestation fait écho aux protestations ces derniers jours en Europe, ci-dessus en France. IMAGO/Bestimage

Les points forts du jour

AGRICULTURE: Les paysans sont appelés à manifester sur leurs tracteurs dans les rues de Genève samedi. Le cortège est autorisé et ne bloquera pas de route, précise l'organisation paysanne Uniterre, à l'origine de l'action. La manifestation fait écho aux protestations ces derniers jours en Europe. Une décrue a été constatée vendredi en France, épicentre de la révolute, mais la mobilisation se poursuit ailleurs, comme en Espagne et en Italie.

MOUVEMENT: Une manifestation contre l'extrémisme de droite est prévue dans l'après-midi à Zurich. Les Verts, entre autres, sont derrière cette protestation autorisée par la police. Elle suit le modèle allemand, où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues ces dernières semaines pour s'opposer au parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD). Un rassemblement est d'ailleurs prévu devant le Reichstag à Berlin samedi également.

FOOTBALL: Grasshopper reçoit le FC Winterthour en ouverture de la 22e ronde de la Super League dans un derby zurichois pour la septième place et se rapprocher du tour final. Le FC Bâle, qui a obtenu sept points lors des trois premiers matches de la nouvelle année, se prépare lui aussi à un nouveau match clé. Les Bâlois peuvent se rapprocher à deux points des Tessinois, sixièmes, en cas de victoire à domicile contre Lugano. Le leader YoungBoys affrontera de son côté le Lausanne-Sport à Lausanne.

Vu dans la presse

SANTE: La hausse des coûts de la santé en 2023 atteint un record. Chiffrée à 4,6%, l'augmentation est bien plus grande que celle de 2022 (2,6%), écrit Le Temps, qui se base sur les données de l'assurance obligatoire des soins (AOS) pas disponibles publiquement. La hausse est visible notamment dans le secteur hospitalier stationnaire et dans le groupe de coûts «divers». Le boom de 41,4% dans cette dernière catégorie tient au fait que les psychothérapeutes peuvent désormais facturer directement leurs prestations.

SANTE-VD: Une semaine après Fribourg, Yverdon (VD) instaure à son tour un congé menstruel. La mesure, limitée à 12 jours par an, entrera en vigueur au 1er juillet, écrivent Le Temps et le 24 Heures. «Cette décision répond à un enjeu d'égalité pour les personnes menstruées dans le monde du travail», déclare Margot Chauderna, l'une des initiatrices du projet également coprésidente des Jeunes Vert-e-s Suisse. La cheffe du Bureau cantonal de l'égalité entre les femmes et les hommes, Maribel Rodriguez, craint pour sa part une stigmatisation de la situation des femmes au travail.

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE: Le scepticisme des électeurs vis-à-vis de la réforme des caisses de pension est grand. Pas moins de 56% des personnes interrogées se sont prononcées contre la réforme après avoir reçu des arguments pour et contre. C'est ce que montre un sondage réalisé par l'institut de recherche Sotomo à la demande de l'Union syndicale suisse, écrit le Blick. La plus grande résistance se constate chez les partisans du PS et de l'UDC. La réforme a en revanche été clairement approuvée par les partisans du PVL. Les électeurs suisses devraient se prononcer sur la réforme de la prévoyance professionnelle en septembre ou en novembre.

DÉFENSE: Un immeuble militaire sur deux devrait être remis en état, du moins partiellement, dans les prochaines années. 5% des bâtiments militaires sont prêts à être démolis, a indiqué l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) au groupe alémanique CH Media. Armasuisse gère actuellement 4000 bâtiments et installations utilisés par l'armée. Armasuisse vise un taux de remise en état annuel de 1,5% de la valeur de remplacement. Le taux effectif varie toutefois d'année en année. En période de manque de liquidités, les bâtiments ont donc tendance à «se dégrader».

FORCE AERIENNE: L'avenir de la Patrouille Suisse est incertain. On ne trouve aucun rendez-vous dans l'agenda de l'escadrille de voltige aérienne des Forces aériennes suisses, écrit la Neue Zürcher Zeitung. Il est encore trop tôt pour dire quelles seront les conséquences des difficultés financières l'armée sur certaines armes et formations, déclare le porte-parole de l'armée. «Au vu des difficultés financières, nous devons bien craindre le pire», réagit un porte-parole du fan-club de la Patrouille Suisse.

CARNET NOIR: Le chef chocolatier Guillaume Bichet est décédé à l'âge de 37 ans. Le confiseur vient de disparaître des suites d'une maladie fulgurante, écrivent le 24 Heures et la Tribune de Genève. L'entrepreneur né à Bordeaux était à la tête d'un petit empire chocolaté, totalisant une centaine d'employés et neuf points de vente à Genève, Versoix, Coppet, Nyon et Montreux. Il était également père de famille.

SUISSE-ALBANIE: L'ancien vice-Premier ministre d'Albanie Arben Ahmetaj, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, se trouverait en Suisse. Il aurait donné depuis la Suisse une interview pour une chaîne de télévision privée albanaise, écrivent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Il est possible que l'ancien ministre ait déposé une demande d'asile en Suisse, ont indiqué des sources au journal. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se prononce pas en raison de la protection de la personnalité.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès du couturier espagnol Paco Rabanne à l'âge de 88 ans. Il était aussi célèbre pour ses tenues en métal que pour ses déclarations excentriques.

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'actrice américaine Julie Adams ("L'étrange créature du lac noir"). Elle était née en 1926.

- Il y a 30 ans (1994): Le président américain Bill Clinton lève l'embargo commercial américain en vigueur depuis 19 ans contre le Vietnam.

- Il y a 60 ans (1964): Naissance de l'ancien ministre jurassien Pierre Kohler.

- Il y a 65 ans (1959): Un accident d'avion coûte la vie aux rockeurs américains Buddy Holly ("Peggy Sue"), Ritchie Valens et The Big Bopper. Ce jour est entré dans l'histoire de la musique comme «The Day the Music Died» ("Le jour où la musique est morte").

Le dicton du jour

«Si le jour de la Saint Blaise est serein, bon temps pour le grain»

ro, ats