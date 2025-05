Médecine en Suisse romande: 21 interdictions de pratiquer prononcées en 4 ans

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les cantons romands ont prononcé au moins 21 interdictions de pratiquer la médecine entre 2020 et 2024 (image d'illustration). sda

Les points forts du jour

MUSIQUE: À une semaine de l'ouverture des festivités du 69e concours de l'Eurovision de la chanson (ESC) à Bâle, la cité rhénane accueille, samedi, la plus grande discothèque au monde pour les plus de 60 ans. Pour ce record, elle veut rassembler 1400 personnes qui ont déjà acheté leur billet d'entrée. L'événement est organisé dans un club de la Foire de Bâle par la SSR et Pro Senectute. L'ESC a lieu du 10 au 17 mai.

AUSTRALIE: Les Australiens votent samedi aux élections législatives au terme d'une campagne marquée par le pouvoir d'achat, l'environnement et les droits de douane américains. Les travaillistes, au pouvoir depuis trois ans et emmenés par le premier ministre Anthony Albenese, sont donnés légèrement favoris par les dernières enquêtes d'opinion. Le scrutin doit permettre d'élire les 150 membres de la chambre basse et de renouveler environ la moitié du Sénat.

ÉTATS-UNIS: Des électeurs du Texas sont appelés à se prononcer samedi sur un projet du milliardaire Elon Musk de créer une ville autour du complexe industriel de son entreprise spatiale SpaceX dans le sud des Etats-Unis.

Un peu moins de 300 personnes, en majorité des employés de SpaceX, peuvent voter pour transformer le complexe de Starbase, un terrain côtier de 4 km2 situé à la frontière avec le Mexique, en une ville à part entière. Le site est situé dans une zone humide, bordée par le fleuve Rio Grande et des zones naturelles.

CYCLISME: Les cyclistes du Tour de Romandie vont se frotter à la montagne samedi après-midi lors de la 4e étape de 127 kilomètres, qui les mènera de Sion à Thyon 2000 (VS). Ce sera l'occasion pour les candidats à la victoire finale de se mettre en bonne position avant le contre-la-montre final dimanche à Genève.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 3 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Avec les changements apportés par l'utilisation et le développement des systèmes d'intelligence artificielle (IA), les valeurs fondamentales d'une presse libre, indépendante et pluraliste, restent plus cruciales que jamais. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/press-freedom-day

Vu dans la presse

MÉDECINE: Les cantons romands ont prononcé au moins 21 interdictions de pratiquer la médecine entre 2020 et 2024, révèle samedi une enquête de 24 Heures et de la Tribune de Genève. Cinq des décisions portent sur deux personnes: un médecin-dentiste s'est vu interdit de pratiquer dans deux cantons et un chirurgien dans trois cantons (Vaud, Genève et Fribourg).

Dix-sept praticiens, seize hommes et une femme, sont donc concernés. Un tiers de ces médecins sont des psychiatres, neuf de nationalité suisse et les autres étrangers, principalement français. Les motifs des interdictions de pratiquer ne sont pas connus, car les cantons ne donnent aucun détail.

PARTIS: La présidente des Femmes du Centre Christina Bachmann-Roth se dit satisfaite samedi dans la Neue Zürcher Zeitung d'une candidature unique masculine à la présidence du parti, à savoir celle du conseiller national valaisan Philipp Matthias Bregy.

«Si le meilleur choix est un homme, je ne vois absolument pas cela comme un problème». Selon elle, il ne suffit pas de parler de candidatures féminines; les femmes «doivent aussi le vouloir». Mais reconnaît-elle, «c'est un fait que les femmes doivent davantage faire leurs preuves dans les partis bourgeois que dans les partis de gauche».

Pour la présidence du groupe parlementaire fédéral, poste occupé actuellement par M. Bregy, elle souhaite qu'une femme soit élue. Elle estime avoir de bonnes chances de l'être.

INTEMPÉRIES: Malgré des interdictions d'utiliser des chemins suite aux intempéries il y a deux semaines en Valais, de nombreux promeneurs ne les respectent pas, rapporte samedi le Blick. «La mort rôde sur les chemins de randonnée fermés», avertit dans le journal Ferdinand Pfammatter, garde forestier auprès de la compagnie ferroviaire BLS.

De plus, les randonneurs entravent les travaux de nettoyage, ajoute-t-il. Selon Herbert Werlen, qui dirige le tri forestier du secteur sud, les dégâts ne peuvent pas encore être chiffrés, mais pourraient s'élever à des dizaines de millions de francs.

GÉRONTOLOGIE: La personne la plus âgée en Suisse est vaudoise, relate samedi le journal 24 Heures. Il s'agit de Francine Grandjean, qui a fêté son 110e anniversaire le 4 janvier dans l'établissement médico-social Agapê de l'Orient à la vallée de Joux (VD), ajoute le journal, citant Gerontology Research Group (GRG).

Cette ancienne couturière nyonnaise est la doyenne du pays depuis deux mois, suite au décès d'Anna Furrer-Omlin le 23 février dans le canton d'Uri, à l'âge de 111 ans et 245 jours.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): le jeu du géocaching est lancé à Portland.

- Il y a 25 ans (2000): décès du jésuite valaisan Henry Volken. Il s'est occupé prioritairement de développement économique et social, avant d'être nommé secrétaire de la Compagnie pour les questions sociales. Il était né en 1925.

- Il y a 30 ans (1995): le Conseil fédéral donne son accord à la suppression de la télédiffusion, un service déficitaire des PTT qui permettait de diffuser des programmes de radiophonie par le réseau téléphonique. La décision sera effective à la fin 1997.

- Il y a 50 ans (1975): naissance de l'actrice américaine Christina Hendricks ("Mad Men").

- Il y a 80 ans (1945): l'aviation britannique coule trois navires allemands, le paquebot Cap Arcona, le cargo Thielbek et le Deutschland, dans la baie de Neustadt en mer Baltique. Des milliers de déportés transférés du camp de concentration de Neuengamme étaient à bord. On estime que 7000 détenus et 380 membres d'équipage ont perdu la vie.

Le dicton du jour

«Lorsqu'il pleut le 3 mai, point de noix au noyer».