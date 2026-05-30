Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 30.05.2026

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Les points forts du jour

FRIBOURG: Le Centre et le parti socialiste fribourgeois désignent samedi leurs candidats pour les élections au Conseil d'Etat de novembre. Les deux formations doivent faire face au retrait de leurs ministres sortants. Pour Le Centre, il s'agit du grand argentier Jean-Pierre Siggen et du ministre de l'économie Olivier Curty. Pour les socialistes, leur unique représentant au gouvernement est actuellement Jean-François Steiert.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe suisse de hockey sur glace affronte la Norvège samedi à 15h20 à Zurich en demi-finale du championnat du monde à Zurich. Invaincus dans la compétition et favoris de la partie, les Helvètes visent une 3e finale de rang, avec l'espoir de soulever un premier titre mondial après deux échecs successifs face à la République tchèque en 2024 et les Etats-Unis l'an dernier.

FOOTBALL: Le PSG et Arsenal s'affrontent samedi à partir de 18h00 à Budapest en finale de la Ligue des champions de football. Tenants du titre, les Parisiens ont l'occasion de succéder au Real Madrid, seule autre équipe à avoir réussi le doublé dans l'ère moderne de la compétition. En face, les Gunners, fraîchement sacrés champions d'Angleterre et premiers de la phase de ligue de la Ligue des champions, espèrent continuer à surfer sur la vague de leur succès.

CYCLISME: Le tour d'Italie cycliste féminin débute samedi, avec la première étape longue de 139 km entre Cesenatico et Ravenne. La Néerlandaise Demi Vollering est la favorite de l'épreuve qu'elle tentera de remporter pour la première fois. Elle retrouvera sur son chemin la Bernoise Marlen Reusser, championne du monde du contre-la-montre 2025, de retour après une fracture à une vertèbre survenue lors d'une chute au Tour des Flandres à la mi-avril.

Vu dans la presse

ATTAQUE AU COUTEAU: Le ministre suisse de justice et police Beat Jans demande samedi dans la Schweiz am Wochenende que la lumière soit faite sur d'éventuelles négligences de la part des autorités à la suite de l'attaque au couteau jeudi à Winterthour (ZH), durant laquelle trois personnes ont été blessées. «Les images de Winterthour m'ont choqué», déclare le socialiste bâlois. La question cruciale est de savoir comment l'auteur présumé, connu pour ses liens avec l'État islamique, «a pu échapper à la surveillance des autorités chargées de surveiller les extrémistes», relève le conseiller fédéral.

ATTAQUE AU COUTEAU: Définir la limite entre un trouble psychiatrique et une idéologie radicale n'est pas toujours aisé, indique dans Le Temps de samedi Géraldine Casutt, responsable des missions «prévention radicalisation» pour le canton de Vaud, à propos de l'attaque au couteau de Winterthour (ZH). «L'impact majeur des réseaux sociaux entretient en permanence les personnes radicalisées dans un contexte délétère, voire des bulles cognitives», ajoute-t-elle. Le suspect, qui souffre de troubles psychiques et qui est lié aux milieux islamistes, avait quitté la veille de l'attaque une clinique psychiatrique de Winterthour, cette dernière estimant qu'il «ne présentait aucun danger pour lui-même ni pour autrui».

ATTAQUE AU COUTEAU: L'expert en criminalistique Jérôme Endrass défend dans la Neure Zürcher Zeitung de samedi la manière dont la clinique psychiatrique a géré le cas du suspect de l'attaque au couteau de Winterthour (ZH). «Les médecins traitants prennent en compte le risque de dangerosité, mais ils ne font pas d'évaluation des risques», explique le professeur extraordinaire de psychologie légale à l'université de Constance. En cas de doute, la personne est libérée, ajoute-t-il, soulignant que les cliniques ne sont pas informées d'éventuels liens avec le milieu islamiste. Elles n'ont pas accès aux dossiers judiciaires et la police et la justice n'ont pas accès aux dossiers médicaux, poursuit-il. «Un échange n'est possible que dans le cadre d'une procédure pénale».

MÉTÉOROLOGIE: Sur les 32 plus grands lacs de Suisse, 26 affichent actuellement des températures de surface jamais observées à cette période de l'année, relatent samedi 24 Heures et le Tages-Anzeiger, citant l'Eawag, l'Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l'Eau. Le phénomène concerne notamment le Léman, le lac de Zurich, le lac Majeur ou celui des Quatre-Cantons. En dix jours, la température des lacs a grimpé de près de 7 degrés en moyenne, sous l'effet du fort ensoleillement. Le Léman affiche 19 degrés, le lac de Joux 20 degrés et le lac Brenet 21 degrés. «Les températures de surface des lacs sont actuellement très élevées pour la saison», relève Martin Schmid du département «Eaux de surface» à l'Eawag.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996): suicide du banquier et éditeur vaudois François Genoud à l'âge de 81 ans. Qualifié de «banquier noir» pour ses sympathies pour le nazisme et le nationalisme arabe, il était un ami du terroriste Carlos.

- Il y a 100 ans (1926): le premier ministre portugais António Maria da Silva et son gouvernement démissionnent à la suite du coup d'Etat du 28 mai.

- Il y a 130 ans (1896): naissance du réalisateur américain Howard Hawks ("Scarface», «Les hommes préfèrent les blondes», «Rio Bravo").

Le dicton du jour

«Si le dicton dit vrai, méchante femme s'épouse en mai».