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Actu et dicton du jour Incendie de Crans-Montana : une famille de victimes réclame 56 millions de francs

ATS

4.4.2026 - 07:30

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

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04.04.2026

Keystone-SDA

04.04.2026, 07:30

04.04.2026, 07:31

Les points forts du jour

VATICAN: A la tombée de la nuit samedi soir, le pape Léon XIV célébrera la veillée pascale à la Basilique Saint-Pierre. Dans la foi chrétienne, samedi, situé entre la mort du Christ et sa résurrection, est un temps de recueillement.

SENEGAL: Le Sénégal fête samedi l'anniversaire de son indépendance de la France. Le 4 avril 1960 est signé l’accord en vue de l’indépendance de la fédération qui devient effective le 20 juin 1960. Ce pays de l'ouest africain compte près de 18 millions d'habitants.

HOCKEY SUR GLACE: Les demi-finales des play-off de National League débutent samedi avec un alléchant derby romand entre Fribourg-Gottéron et Genève-Servette (20h00). Les deux équipes se sont qualifiées in extremis pour le dernier carré au bout d'un septième match, Fribourg contre Rapperswil et Genève contre Lausanne. Les Aigles partiront avec un léger désavantage samedi à Fribourg puisqu'ils ont joué leur dernier match jeudi soir. L'autre demi-finale oppose Davos, vainqueur de la saison régulière, à Zurich, double champion en titre.

National League. Au terme d'une série d'anthologie, Servette s'offre la part du Lion !

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FOOTBALL: Le Lausanne-Sport accueille Winterthour samedi lors de la 32e journée de Super League (18h00). Face à la lanterne rouge, les Vaudois doivent avant tout retrouver le sourire après les tristes défaites concédées contre Young Boys (2-0) et Lucerne (4-0), qui les ont condamnés au Relegation Group. Les deux autres matches de samedi opposeront Lugano au leader Thoune (18h00) et Bâle à YB (20h30).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 avril, c'est la journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte antimines. Elle est l'occasion d'attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs de guerre

Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/mine-awareness-day

Vu dans la presse

ENERGIE: La Commission des finances du Conseil national a rédigé un rapport critique sur l'énergie nucléaire à l'intention de la Commission de l'énergie, rapportent les journaux de Tamedia. Le message principal de ce document est que la Suisse doit tenir compte des coûts et des risques liés à l'énergie nucléaire dès la prise de décision d'une construction de nouvelles centrales nucléaires. La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE-N) aurait toutefois rejeté ce rapport par 13 voix contre 12, ont indiqué plusieurs sources indépendantes aux journaux du groupe Tamedia. Elle aurait ainsi décidé de se prononcer d'abord sur la construction des centrales nucléaires et de régler la question du financement ultérieurement.

Tragédie de Crans-Montana. Jacques Moretti «pas en état de subir des interrogatoires» : son audition reportée

Tragédie de Crans-MontanaJacques Moretti «pas en état de subir des interrogatoires» : son audition reportée

CRANS-MONTANA: La famille d'un couple de frère et sœur touchés par l'incendie de Crans-Montana réclame des dommages-intérêts pour un montant total de 56 millions de francs. Les frères et sœurs, originaires du canton de Vaud, qui ont subi de graves brûlures dans la nuit du Nouvel An, réclament chacun 25 millions de francs aux responsables présumés. Ces demandes seraient notamment motivées par des dommages physiques et psychologiques ainsi que par des pertes professionnelles. Les parents ont également réclamé respectivement 2,5 millions de francs, et un autre frère un million de francs. Au total, les demandes de toutes les victimes pourraient s'élever, selon les estimations, à plus d'un milliard de francs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1991): Décès de l'écrivain alémanique Max Frisch ("Monsieur Bonhomme et les incendiaires», «Andorra», «Stiller», «Homo Faber").

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du chanteur italien Francesco De Gregori.

- Il y a 120 ans (1906): Plus d'un millier de personnes perdent la vie lors de l'éruption du Vésuve près de Naples.

- Il y a 130 ans (1896): Première publication du magazine satirique allemand «Simplicissimus». Il sera publié jusqu'au 13 septembre 1944.

Le dicton du jour

À la Saint-Isidore, si le soleil dore, le blé sera haut et chenu,mais le pommier sera nu.

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