blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Die Schokoladenfabrik Kaegi Fret fotografiert am Mittwoch, 7. Februar 2024 in Lichtensteig (SG). (KEYSTONE/Gaetan Bally) KEYSTONE

Keystone-SDA, ro, ats ATS

Les points forts du jour

LES SAUTEURS EN LICE A INNSBRUCK: La troisième étape de la tournée des 4 tremplins se déroule cet après-midi à Innsbruck. Le Lucernois Gregor Deschwanden espère une fois encore s'illustrer, trois jours après sa belle 2e place à Garmisch-Partenkirchen. Le Suisse occupe le 4e rang de la tournée derrière trois Autrichiens.

GENEVE-SERVETTE DANS L'EMMENTAL: Quatre matches de National League de hockey sur glace figurent au programme ce soir. Genève-Servette se déplace à Langnau et espère signer un deuxième succès de suite après son changement d'entraîneur. Bienne accueille pour sa part Rapperswil. Les autres parties mettront aux prises Kloten et Berne d'une part et Zoug et Davos de l'autre.

ETATS-UNIS: L'hommage de la nation à l'ancien président des Etats-Unis Jimmy Carter, mort le 29 décembre à l'âge de 100 ans, s'ouvre samedi dans sa petite ville natale de Plains, en Géorgie. Devant la ferme familiale où il a grandi, la cloche sonnera 39 fois, en hommage au 39e chef d'Etat américain qu'il a été. Un ballet de cérémonies est prévu jusqu'au jour de deuil national le 9 janvier.

COREE DU SUD: Des milliers de Sud-Coréens sont attendus dans les rues de Séoul samedi dans un contexte politique de plus en plus chaotique au lendemain d'une tentative infructueuse d'arrêter le président déchu Yoon Suk Yeol. Ce dernier est accusé de «rébellion» pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 janvier, c'est aujourd'hui la Journée mondiale du braille. Selon l'ONU, cette journée sert à souligner l'importance du braille dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. A travers ce système d’écriture tactile dans lequel chaque lettre, chaque chiffre et même chaque symbole musical, mathématique et scientifique est représenté au moyen d’une combinaison de six points, les personnes aveugles et malvoyantes un accès aux mêmes livres et revues que ceux destinés à une lecture visuelle. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/braille-day

Vu dans la presse

EBOULEMENT: Le récent éboulement à la Pointe Dufour – dont les images sont «spectaculaires» – n'est pas surprenant, déclare samedi dans la NZZ le professeur à l'Institut de géologie de l'Université de Berne Flavio Anselmetti. Beaucoup de ces événements passent inaperçus ou alors on en apprend l'existence que des jours voire des semaines plus tard.

Un important éboulement a eu lieu dans la nuit du 26 décembre sur le flanc italien du plus haut sommet suisse, a récemment relaté le Walliser Bote. Dans les pages du journal, le glaciologue Jan Beutel a estimé qu'entre 150'000 et 300'000 m3 de roches s'étaient détachés, provoquant un tremblement de 2,1 sur l'échelle de Richter.

CACAO: Le patron de Kägi, Cédric El-Idrissi, est préoccupé par la hausse des prix du cacao qui devrait continuer en 2025, a-t-il déclaré samedi dans un entretien à l'hebdomadaire alémanique Schweiz am Wochenende. Il a affirmé qu'une délocalisation partielle de la production à l'étranger, où les prix sont plus avantageux, n'est pas envisageable pour Kägi.

L'entreprise réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires en Suisse. «Nous ne pouvons pas nous mettre à dos ce marché», a déclaré M. El-Idrissi. «La clientèle suisse veut du chocolat suisse, même s'il est un peu plus cher».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Le chanteur italien Pino Daniele succombe à une crise cardiaque, à l'âge de 59 ans. Ce guitariste à la voix haut perchée a mélangé les sonorités jazz, rock et blues avec la tradition musicale napolitaine.

- Il y a 50 ans (1975): Décès de l'écrivain italien Carlo Levi ("Le Christ s'est arrêté à Eboli», «La Trêve"). Il était né en 1902 à Turin.

- Il y a 75 ans (1950): Israël déclare Jérusalem comme capitale, contrairement à une décision de l'ONU.

- Il y a 125 ans (1900): Naissance de l'ornithologue américain James Bond, à qui l'écrivain Ian Fleming a emprunté le nom du futur agent 007. Il est mort en 1989.

Le dicton du jour

De Sainte-Pharaïlde la chaleur, C'est la colère et notre malheur