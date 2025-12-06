La charge de travail explosive d'une procureure valaisanne a conduit à un drame

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La procureure a quitté le Ministère public valaisan en 2024 suite à des conflits internes (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

RACISME: La ville de Lausanne est le théâtre samedi d'une manifestation antiraciste organisée par la Coalition romande antiraciste (CoRa). Sous le slogan «Stop au racisme!», le cortège s'élancera vers 16h30 depuis la place du Château, siège du gouvernement vaudois, en direction du quartier de Prélaz, lieu de plusieurs manifestations, tensions et émeutes fin août dernier. La manifestation est prévue jusqu'à 20h00. La police lausannoise dit s'attendre à voir défiler environ 2000 personnes.

TRADITIONS: La «féérie» de la Saint-Nicolas embrasera une nouvelle fois la ville de Fribourg ce samedi. Dès 17h00, Saint Nicolas, son âne Balou et le cortège officiel partiront du collège St-Michel pour arriver à la cathédrale environ une heure plus tard et prononcer le fameux discours, tant attendu du public.

FOOTBALL: Un seul club romand joue ce samedi lors de la 16e journée de Super League. Le Servette FC, 10e du classement avec 16 points, se déplace à Zurich pour y affronter Grasshopper à 18h00. Les Grenat, qui restent sur quatre matches sans victoire en championnat, pourraient glisser à l'avant-dernier rang en cas de défaite face aux Sauterelles (11es, 14 points). Le leader Thoune accueillera dans le même temps Lucerne, alors que le troisième match programmé samedi mettra aux prises St-Gall et Zurich dès 20h30.

SKI ALPIN: Les femmes disputent leurs troisième et quatrième géants de la saison samedi et dimanche au Mont-Tremblant, au Canada. Victorieuse à Sölden et 2e à Copper Mountain, l'Autrichienne Julia Scheib devrait à nouveau jouer les premiers rôles dans la station québécoise des Laurentides, tout comme la gagnante de Copper Mountain Alice Robinson. Côté suisse, en l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs reposent avant tout sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne voudra confirmer sa belle 5e place obtenue dans la discipline à Copper Mountain.

PROCHE-ORIENT: Le chancelier allemand Friedrich Merz se rend ce week-end en Israël. «Outre les relations bilatérales, la stabilisation continue du cessez-le-feu à Gaza et d'autres questions internationales seront au centre des discussions», a indiqué son porte-parole. M. Merz doit visiter dimanche le mémorial de Yad Vashem et rencontrer son homologue israélien Benjamin Netanyahu.

Vu dans la presse

ECONOMIE. Le Swatch Group prépare la relève générationnelle, rapporte la Schweiz am Wochenende dans une interview traduite notamment dans le Journal du Jura. «Il existe bien sûr un plan clair pour l’évolution future du conseil d’administration», déclarent les principaux actionnaires, le CEO Nick Hayek et la présidente du conseil Nayla Hayek. Il n’est pas encore décidé si Marc, le fils de Nayla Hayek, élu au conseil il y a deux ans, deviendra un jour CEO. «Nous ne lui imposant rien», affirme Nick Hayek. Interrogé sur un éventuel départ, il ne donne aucun détail. «Ce moment viendra, je ne rajeunis pas», déclare simplement le dirigeant de 71 ans.

JUSTICE. L'ex-procureure Rahel Brühwiler a mis fin à ses jours en octobre dernier. Durant six ans, celle qui était entrée au Ministère public (MP) valaisan en 2018 avait instruit en simultané les deux dossiers les plus lourds du canton: l’affaire Dominique Giroud et celle du gestionnaire de fortune Sébastien B. Elle n’avait jamais obtenu d’être dessaisie d’un des dossiers malgré des alertes répétées sur une charge de travail ingérable, rapporte Le Temps. Les relations de Mme Brühwiler avec les procureurs généraux successifs étaient mauvaises et l'avaient menée à éprouver un sentiment d’isolement total. En 2024, un e-mail dénonçant l’intervention de sa hiérarchie dans une affaire avait conduit à sa récusation puis à son départ du MP valaisan.

G20. La Suisse a été invitée par le président américain Donald Trump au G-20 Finance Track 2026 à Miami, rapporte la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). La Suisse est régulièrement conviée à ce format depuis 2013 et a participé pour la dixième fois en Afrique du Sud. Cette nouvelle invitation lui offre la possibilité de maintenir des contacts institutionnalisés avec les principales économies industrialisées et émergentes. Elle est également perçue comme un compliment adressé à la ministre des finances Karin Keller-Sutter. « Si l’entretien téléphonique avec Karin Keller-Sutter lui avait vraiment laissé un mauvais souvenir, Trump ne l’aurait guère invitée», écrit la NZZ.

HEROISME. À 24 ans, Florian Gerster a déjà sauvé deux vies depuis 2023. Des actes de bravoure qui ont poussé son employeur, l'Armée suisse, à lui accorder un deuxième Ruban de chef de l'Armée. Une première dans l'histoire militaire, rapporte le Quotidien Jurassien. Après avoir réanimé un automobiliste victime d’un malaise en 2023, le lieutenant jurassien est intervenu en septembre 2025 dans un Intercity, lorsqu’un passager a été poignardé puis violemment frappé. Grâce à son sang-froid et au matériel sanitaire de sa tenue militaire, il a stabilisé la victime et empêché que l’agression ne tourne au drame. Il a ensuite repéré l’assaillant et facilité son interpellation à Olten.

PRISONS. En 2024, les prisons vaudoises ont prononcé 739 isolements, soit +15 % en un an, et 2754 sanctions disciplinaires, représentant un bond de 50 % en cinq ans, rapporte 24 heures. Les autorités invoquent des détenus aux profils plus complexes et la surpopulation, tandis que des experts dénoncent une dérive punitive et un droit de recours quasi inapplicable. Le cas d’Ayla, détenue autiste ayant subi près de 90 sanctions et un isolement prolongé, illustre les dérives possibles. L’augmentation des «préventifs», privés d’activités et plus fragiles, alimente aussi les tensions. «En situation de surincarcération et de manque de personnel, la consignation en cellule peut être un moyen de parvenir à gérer la situation, estime Julie de Dardel, directrice d’un projet de recherche sur la décroissance carcérale à l’Université de Genève. Si les détenus ne sortent pas de leur cellule, alors les gardiens ne se font pas déborder.»

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès de la styliste italienne Krizia, l'une des plus célèbres créatrices de mode de ce pays. Elle était née en 1925.

- Il y a 110 ans (1915): Naissance de l'écrivaine franco-suisse Pierrette Micheloud. Elle a remporté plusieurs distinctions littéraires, dont le prix Schiller en 1964 pour «Valais de coeur» et en 1980 pour «Douce-amère». Elle est décédée en 2007.

- Il y a 195 ans (1830): Le député libéral catholique argovien Johann Heinrich Fischer mène une expédition ("Freiämtersturm") contre Aarau. Les insurgés occupent la ville sans combattre. Le mouvement aboutit au renversement du gouvernement cantonal.

Le dicton du jour

«Saint-Nicolas fait les bons mariages,Guérit de la fièvre et de la rage.»