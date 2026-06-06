Réservation d'hôtels : Berne note une hausse des messages frauduleux sur Whatsapp

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PS VAUD : Le Parti socialiste vaudois réuni aujourd'hui samedi en congrès à Aigle doit tourner une page avec l'élection annoncée de la députée et chercheuse Oriane Sarrasin à sa présidence, à moins d'un an des élections fédérales et cantonales de 2027 où la gauche espère reprendre la majorité au Conseil d'État. Seule candidate en lice, elle devrait succéder à Romain Pilloud, qui occupait le poste depuis quatre ans.

VATICAN : Le pape Léon XIV entame samedi une visite officielle de plusieurs jours en Espagne, où il doit notamment évoquer les enjeux migratoires et la lutte contre la pauvreté. Le royaume ibérique n'avait plus accueilli de souverain pontife depuis la visite de Benoît XVI en 2011. Point d'orgue du déplacement, le pape américain de 70 ans célébrera le 10 juin une messe à la Sagrada Família, à l'occasion du centenaire de la mort de son célèbre architecte Antoni Gaudí: Ce dernier avait franchi l'an dernier une première étape vers la béatification

FOOTBALL : La Suisse affronte l'Australie à San Diego (21h00 en Suisse) pour un ultime test avant de débuter la Coupe du monde. Après avoir affronté la Jordanie (victoire 4-1), la Suisse défie des «Socceroos» habitués du Mondial. Ils avaient atteint les 8es de finale en 2022 avant de céder devant l'Argentine (2-1), future championne du monde. Les Australiens semblent d'un niveau similaire au Canada, troisième adversaire de la Suisse dans cette Coupe du monde (le 24 juin à Vancouver).

TENNIS : La finale du simple dames de Roland-Garros offre une affiche inédite. Maja Chwalinska (WTA 114), passée des qualifications à la finale de Roland-Garros, vit un véritable conte de fée à la porte d'Auteuil. La Polonaise de 24 ans sera opposée à la Russe Mirra Andreeva (WTA 9), favorite à 19 ans pour remporter son premier tournoi du Grand Chelem.

Vu dans la presse

CRIMINALITE : L’homme qui a agressé des personnes au couteau à Winterthour à la fin du mois de mai aurait activement cherché à entrer en contact avec des sympathisants de l’organisation État islamique (EI), rapportent les titres CH Media. Ces contacts auraient notamment eu lieu dans l’entourage d’une mosquée située à Neuhausen (SH). Par le passé, la justice avait enquêté sur des personnes liées à cette mosquée en raison de soupçons d’activités terroristes. Selon la Schweiz am Wochenende, le nom du futur auteur de l’attaque au couteau de Winterthour était également apparu dans les investigations du Ministère public de la Confédération. Toutefois, les autorités fédérales de poursuite pénale se concentreraient sur les infractions présumées elles-mêmes et non sur leur prévention. Sollicité par CH Media, le président de l’association gérant la mosquée de Neuhausen n’a pas souhaité cette affaire.

EMPLOI : Jusqu’à 80 des 110 emplois de la société valaisanne H55, spécialisée dans la propulsion électrique pour l'aviation, pourraient être menacés à terme, révèle Le Nouvelliste. La société a lancé une procédure de consultation du personnel dans le cadre d’une réorientation stratégique vers l’aviation hybride, les drones et certaines applications liées à la défense. La direction souligne toutefois auprès du journal que ce chiffre représente un plafond maximal communiqué aux autorités et non un objectif de suppressions. Fondée par André Borschberg dans le sillage de Solar Impulse, H55 entend renforcer son développement sur des marchés jugés plus porteurs, notamment en Amérique du Nord. Les employés ont jusqu’au 21 juin pour proposer des alternatives avant que leur avenir ne soit fixé.

EMPLOI : Le groupe horloger Chopard a ouvert une procédure de consultation concernant 28 emplois dans ses entités de Fleurier (NE), principalement au sein de Fleurier Ebauches et de Chopard Manufacture, rapporte Le Temps. Cette réorganisation intervient après plusieurs périodes de réduction de l’horaire de travail (RHT) et s’explique, selon l’entreprise, par l’évolution de la demande vers des montres plus haut de gamme, produites en plus petites séries. Le syndicat Unia souligne auprès du journal que ces suppressions de postes s’inscrivent dans un mouvement plus large de redimensionnement post-Covid et de repositionnement stratégique de l’horlogerie vers l’ultra-luxe. Si aucun autre licenciement collectif n’est actuellement en cours dans le canton de Neuchâtel, le secteur reste sous pression. Les partenaires sociaux observent une baisse progressive de l’emploi et le recours à la RHT, tout en estimant que la situation demeure globalement maîtrisée malgré les difficultés persistantes de certains sous-traitants.

FOOTBALL : Passé par de nombreux clubs suisses et ex-sélectionneur de l'équipe de Suisse M21, de l'Arménie et du Kosovo, l'entraîneur Bernard Challandes (74 ans) n'entraînera plus. Dans une interview accordée à ArcInfo et reprise par les titres ESH Media, M. Challandes revient sur les graves problèmes de santé qui ont failli lui coûter la vie. En 2022, il a été victime d’une hémorragie cérébrale due à une malformation congénitale, suivie de huit semaines de rééducation pour surmonter une héminégligence gauche qui altérait sa perception. Alors qu’il commençait à se rétablir, une crise d’épilepsie l’a plongé dans un semi-coma en 2023, l’obligeant à reprendre tout le processus de réhabilitation depuis le début. Grâce à une grande résilience, il a finalement retrouvé une vie normale. Il affirme au journal pouvoir mener toutes ses activités habituelles, même s’il a renoncé à entraîner. Aujourd’hui consultant et conférencier, il considère cette épreuve comme une leçon de vie qui l’a amené à se concentrer sur l’essentiel.

PARTIS : La crise déclenchée par l’affaire Valérie Dittli continue d’agiter Le Centre Vaud. Déjà visé par une procédure d’exclusion pour ses critiques envers la direction cantonale et la conseillère d’État, Jean-Robert Terrier, président des Jeunes du Centre Vaud, a été désavoué par son propre comité, révèle Le Temps. Réuni en séance extraordinaire mercredi soir, celui-ci lui a demandé de remettre son mandat, invoquant une perte de confiance et des prises de position publiques jugées non concertées. Le vice-président Ali Yusuf a été nommé président par intérim. M. Terrier conteste cette décision, qu’il estime contraire aux statuts, et affirme rester en fonction. Selon le journal, l’affaire prend désormais une dimension romande: les sections des Jeunes du Centre du Valais romand, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura dénoncent les dégâts d’image causés par cette polémique et suspendent temporairement leur communication commune avec leurs homologues vaudois. Une position toutefois contestée à Genève.

DRAME DE CRANS-MONTANA : La gérante du bar Le Constellation, Jessica Moretti, avait mis en garde ses employés contre les risques liés aux cierges étincelants environ deux semaines avant l’incendie meurtrier, révèle la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Dans un message WhatsApp, elle leur demandait explicitement d’éviter tout contact entre ces artifices et les canapés ainsi que la mousse acoustique installée au plafond. Le ministère public a présenté ce message lors de son audition vendredi à Sion. Selon la NZZ, Jessica Moretti a expliqué que son avertissement était formulé sur un ton ironique et qu’il visait uniquement à protéger le mobilier et les installations du bar, sans référence à un risque d’incendie plus large.

FOOTBALL : Le constructeur automobile Volkswagen (VW) n’a pas renouvelé un contrat de sponsoring avec le footballeur Manuel Akanji au motif qu’il ne paraissait «pas assez suisse», rapporte la Radio Télévision Suisse alémanique (SRF). L'international suisse n’a toutefois pas cité le nom du sponsor concerné. Dans la série documentaire The Belonging, il explique qu’un sponsor lui a fait comprendre qu’il n’était pas perçu comme «suffisamment suisse» par le public cible. Selon la SRF, VW, qui est partenaire de l’Association Suisse de Football (ASF) depuis plusieurs années, avait conclu des contrats privés avec le défenseur en tant qu’ambassadeur de marque en 2019 puis en 2022. Un entretien de clarification a eu lieu entre M. Akanji et VW en 2025. Le groupe AMAG, importateur général exclusif de VW en Suisse, a indiqué à la SRF prendre ses distances avec toute forme de discrimination. L’entreprise a expliqué que des malentendus étaient survenus lors de la communication concernant la non-reconduction du partenariat.

CYBERCRIMINALITE : La Confédération a constaté une hausse des signalements concernant des messages frauduleux envoyés via WhatsApp en lien avec des réservations d’hôtel, rapporte le Blick. «Les auteurs utilisent des méthodes particulièrement perfides et crédibles pour obtenir les données de carte de crédit de leurs victimes», a indiqué au journal l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS). L’autorité met notamment en garde contre de fausses promesses de remboursement et des menaces d’annulation de réservation. Les escrocs exploitent de véritables données de réservation pour mener des attaques de phishing particulièrement convaincantes. L’OFCS souligne également que les cybercriminels s’appuient sur des événements ou des situations d’actualité afin de rendre leurs tentatives de tromperie plus crédibles.

JUSTICE : L’ancien patron de la Raiffeisen, Pierin Vincenz, doit comparaître en appel le 10 août, rapportent les titres Tamedia. Lui et son conseiller Beat Stocker ont été convoqués à une audience d’appel. En 2022, MM. Vincenz et Stocker avaient été condamnés à des peines de trois ans de prison. Ils avaient ensuite fait appel de ce jugement. À la mi-mai, M. Stocker et un autre des six prévenus survivants dans cette affaire ont demandé la suspension provisoire de la convocation prévue en août, toujours selon Tamedia. Ils ont notamment invoqué des procédures de recours encore pendantes devant le Tribunal fédéral. Selon leurs avocats, l’issue de ces recours pourrait remettre en cause les fondements mêmes de l’accusation. La Cour suprême zurichoise a toutefois rejeté ces arguments.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du grand maître d'échecs suisse d'origine russe Viktor Kortschnoï à l'âge de 85 ans. Cet ancien dissident soviétique avait obtenu l'asile politique en Suisse puis la nationalité helvétique après sa défection à l'Ouest

- Il y a 25 ans (2001) : Arrestation de l'ancien président argentin Carlos Menem, soupçonné de trafic d'armes avec la Croatie et l'Équateur pendant son mandat.

- Il y a 65 ans (1961) : Décès du psychanalyste suisse Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique. Il était né en 1875.

- Il y a 70 ans (1956) : Naissance du joueur de tennis suédois Björn Borg. Il a remporté onze titres du Grand Chelem et a été numéro un mondial durant 109 semaines.

- Il y a 75 ans (1951) : Le Prix du cinéma allemand est attribué pour la première fois. Le film «Das doppelte Lottchen» ("Petite maman") d'Emil Kästner rafle tous les prix: meilleur film, meilleur scénario et meilleur réalisateur.

Le dicton du jour

À la Saint-Honoré, S'il fait gelée, Le vin diminue de moitié