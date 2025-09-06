«Cela n'est plus supportable» : le PS veut indexer les primes d’assurance maladie sur le revenu

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DROITS DE DOUANE: Le conseiller fédéral Guy Parmelin voit de bonnes perspectives pour la Suisse et les Etats-Unis après les discussions qu'il a menées vendredi à Washington sur les droits de douane américains, a-t-il annoncé dans la nuit de vendredi à samedi sur le réseau social X. Il a qualifié les discussions de «constructives». Le ministre suisse de l'économie s'est entretenu avec le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick, le secrétaire au trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Gree. Ce voyage devait porter sur une nouvelle offre de la Suisse aux Américains dans le cadre des taxes douanières, avait indiqué vendredi le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis. Les biens suisses sont frappés depuis le 7 août d'une surtaxe douanière de 39% à leur entrée aux Etats-Unis.

PARTIS: Les Femmes socialistes se réunissent samedi à Bienne (BE) pour élire une nouvelle coprésidente pour accompagner la Bernoise Tamara Funiciello. La Valaisanne Mathilde Mottet a en effet décidé de quitter son poste, un an après son élection. La lutte contre les violences sexistes, sexuelles et domestiques figurera également au centre des discussions. Les Femmes socialistes doivent se prononcer sur une résolution pour une politique de sécurité féministe – contre la violence sexiste.

SOINS A DOMICILE: La journée nationale «Aide et soins à domicile» a lieu samedi dans toute la Suisse. Sous le slogan «la qualité des soins, c’est: l'innovation», les organisations d'aide et de soins à domicile se mobilisent avec des actions locales pour montrer comment les nouvelles techniques et organisations de travail font évoluer les soins ambulatoires.

CINÉMA: La Mostra de Venise dévoile samedi soir le palmarès de sa 82e édition. Au total, 21 films sont en compétition pour décrocher le prestigieux Lion d'or. Parmi eux figure une coproduction suisse, le film «Elisa» du réalisateur italien Leonardo Di Costanzo. «The Voice of Hind Rajab» sur Gaza, ovationné pendant 23 minutes et qui a bouleversé les festivaliers, fait figure de favori pour succéder à «La chambre d'à côté» de Pedro Almodovar.

TENNIS: Tenante du titre à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka dispute samedi dès 22h00 (heure suisse) sa troisième finale consécutive à l'US Open de tennis et aussi sa troisième cette année en Grand Chelem. Battue au stade ultime à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros en 2025, la Biélorusse tentera samedi de sauver sa saison dans les tournois majeurs et de faire honneur à son statut de numéro un mondial. Mais sa tâche s'annonce ardue face à l'Américaine Amanda Anisimova, qui mène 6-3 dans leur face-à-face.

Vu dans la presse

DÉFENSE: La modernisation du matériel et des logiciels des avions de combat F-35A a encore pris du retard, relate samedi la Neue Zürcher Zeitung, reprenant un rapport du bureau américain de la responsabilité gouvernementale (US Government Accountability Office/GAO). La configuration Block 4 risque ainsi d'être plus chère et mise en œuvre à une échelle réduite. Le problème concerne aussi les 36 avions achetés par la Suisse. Selon le GAO, le développement de cette modernisation a pris cinq ans de retard et ne sera achevé qu'en 2031. Les coûts pour le développement du programme va passer de 6 milliards à 16,6 milliards de dollars.

SANTÉ: Le PS lance une nouvelle initiative sur les rabais de primes de l'assurance-maladie, écrivent samedi le média de service public RTS et le Blick. Le texte veut lier les primes d'assurance-maladie au revenu. En indexant les primes au revenu, les personnes à revenus moyens et modestes bénéficieraient de baisses, tandis que les personnes à revenus élevés devraient payer des suppléments, affirme le PS. Le but est de faire baisser les primes de l'assurance-maladie pour 85% de la population, indique à la RTS le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD). Au cours des 20 dernières années, les primes ont plus que doublé, relève dans le Blick la coprésidente du PS, Mattea Meyer. «Cela n'est plus supportable».

NEUCHÂTEL: L'Office fédéral des routes (OFROU) a prévu d'installer en 2026 sur l'autoroute A20 dans le canton de Neuchâtel un radar pour contrôler la vitesse, sans prévenir la police cantonale neuchâteloise, rapporte samedi ArcInfo. Cette dernière, à qui il revient de sanctionner les contrevenants, a appris le projet lors d'une interview à la radio RTN d'un porte-parole de l'OFROU. «Je trouve que ce n'est pas très correct [...] d'annoncer publiquement et unilatéralement ce projet [...] sans nous en avoir parlé précédemment. On doit trouver des moyens supplémentaires pour pouvoir gérer les données [...] Et ce sera difficile avant 2027», déclare dans le journal Alain Saudan, chef de la police de la circulation à la police neuchâteloise.

PHARMACIE: Une plainte pour vol de stratégie, une démarche peu habituelle, a été déposée contre le géant pharmaceutique bâlois Novartis à New York, rapporte samedi Le Temps. La société américaine Richmond Global Compass reproche au groupe suisse d'être impliqué dans le vol d'«une stratégie de fonds spéculatif de pointe après avoir échoué à y investir par les voies appropriées». La procédure vise également un ancien responsable des investissements alternatifs de Novartis et un intermédiaire. Richmond Global accuse l'entreprise bâloise de s'être mise d'accord avec un ancien employé de la société américaine pour qu'il crée un fonds concurrent reprenant la même stratégie et dans lequel Novartis investirait à hauteur de 100 millions de dollars. Les plaignants réclament à l'entreprise suisse 291 millions de dollars.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan ouvre le «sommet du millénaire» à New York, lors de la 55e assemblée générale des Nations unies. Cette réunion débouche sur les objectifs du millénaire pour le développement.

- Il y a 30 ans (1995): les joueurs de l'équipe de Suisse de football protestent contre la reprise des essais nucléaires français sur l'atoll de Mururoa en brandissant une banderole «Stop it, Chirac» avant un match de football contre la Suède à Stockholm.

- Il y a 50 ans (1975): naissance de la chanteuse italienne Gala ("Freed from Desire").

- Il y a 55 ans (1970): le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) détourne plusieurs avions, dont un DC-8 de Swissair plein à craquer, en route pour New York depuis Zurich. Le «Skyjack Sunday» est considéré comme le début du terrorisme moderne. Les 145 passagers et douze membres d'équipage de l'avion suisse s'en sont sortis.

- Il y a 70 ans (1955): naissance du chanteur et écrivain bernois Endo Anaconda, cofondateur du groupe Stiller Has ("Walliselle"). Il est décédé en 2022.

Le dicton du jour

«À la Saint-Onésiphore, la sève s'endort».