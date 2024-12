Accord Suisse-UE : Vers une annonce avant Noël malgré les divergences

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le Conseil fédéral devrait se pencher sur le résultat des négociations avec l'Union européenne les 13 et 20 décembre. Les Etats membres de l'UE feront de même le 17 décembre (archives). KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

CINEMA: Lucerne accueille ce samedi la 37e édition des prix du cinéma européen. Le long-métrage d'animation «Sauvages» du Valaisan Claude Barras a été nommé dans la catégorie reine du meilleur film. Il est opposé à 14 autres titres, dont le film franco-sénégalais «Dahomey» et le documentaire «No other land» (Norvège/Palestine), déjà récompensés à la Berlinale, ainsi que le film français «Emilia Perez» de Jacques Audiard, prix du jury au festival de Cannes, Au total, l'académie décerne 22 prix.

TRADITION: Fribourg fête samedi le saint patron de la ville, Saint Nicolas. Saint Nicolas, habituellement incarné par un lycéen, traversera la ville en cortège avec sa suite avant d'adresser un message à la population depuis la cathédrale. L'an dernier, plus de 30'000 personnes sont venues l'écouter sur place.

NOTRE-DAME: Notre-Dame de Paris rouvre ce samedi, cinq ans après l'incendie qui l'avait ravagée et consterné le monde entier. Emmanuel Macron doit prendre la parole sur le parvis de la cathédrale reconstruite, avant que ses portes ne s'ouvrent pour une cérémonie liturgique.

Les dirigeants d'une quarantaine de pays sont attendus à cette occasion, dont le président américain élu Donald Trump. Dimanche, Emmanuel Macron assistera à la première messe en public.

CORÉE DU SUD: Le Parlement sud-coréen examine ce samedi une motion en destitution contre le président Yoon Suk Yeol, qui s'est excusé mais n'a pas démissionné. Le texte a été présenté par l'opposition après que le chef de l'Etat eut décrété la loi martiale mardi soir et envoyé l'armée pour tenter de museler le Parlement. M. Yoon a été lâché par son propre parti qui a jugé qu'il faisait courir «un grand danger» au pays.

SKI ALPIN: Beaver Creek sera le théâtre samedi dès 18h30 du premier super-G de l'hiver en Coupe du monde. Vainqueur des deux derniers petits Globes de la discipline, Marco Odermatt est à l'aise dans la station du Colorado où il reste sur quatre podiums d'affilée en super-G: deux victoires, en 2019 et en 2021, et deux 2es places en 2021 et en 2022. C'est d'ailleurs là qu'il avait fêté son premier succès en super-G à ce niveau, il y a tout juste cinq ans.

Ses compatriotes feront partie de ses principaux rivaux: la Suisse reste sur un triplé en super-G en finale à Saalbach, où Odermatt n'avait fini que 5e. C'est Stefan Rogentin qui avait triomphé, devant Loïc Meillard et Arnaud Boisset.

FOOTBALL: La Super League vit ce week-end sa 17e journée, l'avant-dernière avant la pause hivernale. Sion accueille notamment Young Boys samedi dès 18h dans un match peut-être déjà crucial dans la lutte pour le top 6: les deux équipes affichent 20 unités à leur compteur soit 4 de moins que le 6e du classement, Lausanne.

Grasshopper accueillera Yverdon dans le même temps, alors que Lucerne accueillera Lugano à 20h30. Des Luganais qui ont l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement en attendant les matches de dimanche (Lausanne-Zurich, St-Gall-Bâle et Servette-Winterthour).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 7 décembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de l'aviation civile. Cette année, elle coïncide avec le 80e anniversaire de la signature de la Convention relative à l'aviation civile internationale à Chicago, qui a servi de base durant huit décennies au développement du système mondial de l'aviation civile au profit de toutes les nations. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/civil-aviation-day

Vu dans la presse

SUISSE-UE: Le Conseil fédéral devrait se pencher sur le résultat des négociations avec l'Union européenne les 13 et 20 décembre, selon la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund, le Tages-Anzeiger et la Schweiz am Wochenende. Les Etats membres de l'UE feront de même le 17 décembre.

Avant Noël, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devrait venir en Suisse et annoncer la conclusion des négociations, affirme CH Media. Deux noms dans le domaine de la politique européenne soutiennent le nouvel accord: la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et l'ancien secrétaire d'Etat aux migrations, Mario Gattiker.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie a élaboré des propositions de compromis dans le dossier de l'UE, concernant les points sur lesquels les partenaires sociaux n'ont pas pu se mettre d'accord, rapportent encore les titres alémaniques de Tamedia, qui se réfèrent au directeur de l'Union patronale suisse Roland Müller et à l'économiste en chef de l'Union syndicale suisse Daniel Lampart.

RESEAUX SOCIAUX: Limiter ou même interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants en âge de scolarité, comme le demande une motion intercantonale et interpartis romande, ne va rien résoudre, affirme dans Le Temps le psychologue Niels Weber.

Pour l'expert, l'interdiction n'est pas réaliste d'un point de vue technique, et ajouterait un terrain de transgression supplémentaire. C'est surtout auprès des parents qu'il faut «drastiquement» augmenter l'information et la sensibilisation.

«Interdire les réseaux sociaux, c'est ne pas comprendre la situation actuelle des jeunes et de notre société», poursuit M. Weber. Les politiciens qui parlent de prévention se trompent souvent de cibles, selon lui: les enfants eux-mêmes ont des solutions à proposer.

HAUTES ÉCOLES: Le président sortant de l'EPFL, Martin Vetterli, a critiqué les mesures d'économie de la Confédération et l'augmentation des taxes d'études qui en découle. Il voit un changement de paradigme: on part du principe que les étudiants sont des générateurs de coûts, déclare M. Vetterli dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

«Jusqu'à présent, la Suisse les considérait comme un potentiel», poursuit M. Vetterli, pour lequel on suit le modèle anglo-saxon, dont il est prouvé qu'il ne fonctionne pas. La formation deviendrait ainsi un produit de luxe. Et de citer l'exemple d'une université britannique de pointe: «Pour chaque national, ils ont besoin d'un riche étudiant de Chine ou d'Inde».

TRANSPORTS: Le conseiller aux Etats Pascal Broulis (PLR/VD) a relancé sous la Coupole l'idée de créer un Secrétariat d'Etat aux transports. Un projet similaire avait échoué en 2015, rappellent la Tribune de Genève et 24 heures. Mais au vu des sommes en jeu aujourd'hui, il en irait autrement, est convaincu M. Broulis, pour lequel la guerre «rail-route» est de retour.

A droite comme à gauche, on soutient la nécessité d'une vue d'ensemble sur la mobilité – entre l'OFT, les CFF, l'OFROU et les cantons – mais pas nécessairement la création d'un nouveau secrétariat ni d'un nouveau poste à cet effet. Pour M. Broulis, il s'agit plutôt de «trouver des synergies et supprimer les doublons».

COUPES BUDGETAIRES: Le Conseil national veut réduire le budget de l’Institut suisse de droit comparé, à Dorigny, au coeur du campus de l'Université de Lausanne. La nouvelle directrice, Nadjma Yassari, monte au créneau dans le quotidien 24 heures. L’institut emploie 43 personnes. Son budget annuel, financé par le Département fédéral de justice et police, se monte à 7,5 millions de francs, et n’a pas été augmenté depuis 2009, selon Mme Yassari.

«L’institut a fait preuve de résilience, mais il a atteint une limite.» La coupe envisagée – qui réduirait à 7 millions le budget – mettrait en péril le fonctionnement de l'institut, assure-t-elle. Et l'Etat devra chercher ailleurs les prestations et dépenser aussi pour trouver les experts adéquats.

COURSE A PIED: La Course de l’Escalade pourrait être victime de son succès, rapportent La Tribune de Genève et 24 heures. Avec son nombre record de 57’183 inscrits atteint cette année, l’épreuve genevoise est leader suisse en la matière, loin devant les 20KM de Lausanne (30’685 inscrits) et le GP de Berne (29’860).

Face à la progression du nombre de participants, le président du comité d'organisation Jerry Maspoli s'attend à des «discussions assez chaudes» en début d’année dans la perspective de la 47e édition. Si une modification du parcours est envisageable, pas question en revanche de toucher à l'ancrage culturel et historique au pied de la Vieille-Ville.

ESPACE: La Suisse est le septième contributeur à l'Agence spatiale européenne (ESA) dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Ancien chef du Bureau des affaires spatiales à Berne, le Suisse Daniel Neuenschwander dirige l'exploration humaine et robotique à l'ESA.

Dans les colonnes du Temps, il déclare attendre avec impatience le retour de Vega C. C'est seulement après ce nouveau jalon que l'Europe aura retrouvé une situation «stable» en termes d'accès autonome à l'espace, estime-t-il. Malgré les conflits, la coopération ISS – qui inclut notamment la Russie, les Etats-Unis et les Etats européens – est la seule à ne pas avoir été interrompue en lien avec la guerre en Ukraine.

Face à la multiplication des acteurs privés, l'ESA se donne pour objectif une exploration responsable et durable, avec une charte «zéro débris». En matière de débris spatiaux, les Européens doivent montrer l'exemple et appliquer ses valeurs, même si cela a un coût, estime M. Neuenschwander.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! Invalid date

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1984): Naissance du hockeyeur biennois Philipp Rytz, champion de Suisse en 2010 avec le CP Berne.

- Il y a 60 ans (1964): Naissance du chef cuisinier français Yves Camdeborde, considéré comme l'un des chefs de file de la «bistronomie».

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du musicien américain Tom Waits ("Jersey Girl», «Tom Traubert’s Blues").

- Il y a 80 ans (1944): La Convention relative à l'aviation civile internationale est signée à Chicago, créant ainsi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le dicton du jour

«Quand Saint-Ambroise voit neiger, de dix-huit jours de froid sommes en danger»

ro, ats