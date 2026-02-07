Crans-Montana: contrôles défaillants aussi dans les écoles et salles de location

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Outre dans les bars et les restaurants, les contrôles contre les incendies annuels et obligatoires sont aussi défaillants dans des écoles et des salles de location à Crans-Montana (VS). IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MUSIQUE: De nombreux fans de la chanteuse biennoise Léa Doffey sont attendus samedi soir au Palais des Congès à Bienne (BE) pour suivre sur un écran géant la finale de l'émission télévisée française «Star Academy». Le foyer du Palais des Congrès va se transformer en une «fan zone» pour suivre le duel opposant Léa Doffey à la Française Ambre. A Bienne, l'animation de la soirée est assurée par TF1 pour que les fans de la candidate suisse puissent apparaître à l'écran à des moments clés de cette 13e édition. Une victoire à ce télécrochet musical est synonyme de tremplin pour lancer une carrière.

CARNAVAL: Le célèbre carnaval de Venise débute samedi et doit durer jusqu'au 17 février. Le thème de cette édition est «Olympus, aux origines du jeu», en hommage à l'esprit olympique qui règne en Italie à l'occasion des JO d'hiver de Milan-Cortina. Mythologie et spectacles défileront sur le Grand Canal.

JO 2026: Premier grand moment des jeux Olympiques d'hiver 2026, la descente masculine a lieu samedi à Bormio à partir de 11h30. Les Suisses peuvent briller sur la Stelvio et succéder au Bernois Beat Feuz, vainqueur il y a quatre ans à Pékin. Swiss-Ski dispose de sérieux atouts, car les deux meilleurs descendeurs actuels de la planète se nomment Marco Odermatt et Franjo von Allmen. En six courses cet hiver, ils en ont enlevé cinq dont la dernière à Crans-Montana, où von Allmen a brillé de mille feux. La concurrence sera toutefois forte, notamment avec l'Italien Dominik Paris, sextuple vainqueur sur la Stelvio, ainsi que ses compatriotes Giovanni Franzoni et Florian Schieder.

JO 2026: L'équipe de Suisse féminine de hockey sur glace dispute samedi son deuxième match du tournoi olympique à Milan contre le Canada à partir de 21h10. La tâche s'annonce très difficile pour les joueuses de Colin Müller face aux Canadiennes, favorites pour la médaille d'or avec les Américaines. En ski acrobatique, les Suisses Mathilde Gremaud et Andri Ragettli entreront en lice à Livigno à l'occasion des qualifications du slopestyle (10h30 pour les femmes, 14h00 pour les hommes). En ski nordique, les premières médailles doivent être décernées. Le skiathlon féminin, auquel participeront quatre Suissesses, est prévu à 13h00 à Tesero. Enfin en saut à skis, à Predazzo, l'épreuve du petit tremplin féminin commence à 18h45 (manche finale à 20h00), avec l'Obwaldienne Sina Arnet.

FOOTBALL: Quatre jours après son élimination en Coupe de Suisse, le FC Sion accueille Lucerne samedi à 18h00 en Super League de football. Lugano sera opposé à la lanterne rouge du classement Winterthour à partir de 18h00 et Grasshopper Zurich affrontera les Young Boys de Berne dès 20h30. La 23e journée de championnat se poursuivra dimanche: Servette accueille le premier Thoune (14h00), Lausanne reçoit Saint-Gall (16h30) et un «Klassiker» entre Bâle et le FC Zurich est prévu dans la cité rhénane.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 07.02.2026

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Outre dans les bars et les restaurants, les contrôles contre les incendies annuels et obligatoires sont aussi défaillants dans des écoles et des salles de location à Crans-Montana (VS), rapporte samedi Le Nouvelliste. Dans les documents remis à la justice par la commune, trois centres scolaires ont été contrôlés par la commune pour la dernière fois en 2017.

Certaines salles proposées à la location n'ont jamais été inspectées, alors que d'autres l'ont été en 2017 pour la dernière fois. Sur le site en ligne de la commune, cinq des 19 locaux communaux pouvant être loués n'apparaissent plus depuis l'incendie du bar «Le Constellation», qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An.

PROCHE-ORIENT: Plus de 250 universitaires suisses exigent la rupture du partenariat entre le Fonds national suisse (FNS) et l'Israel Science Foundation, dénonçant une «complicité avec les crimes commis à Gaza», indiquent samedi la Tribune de Genève et 24 Heures.

Dans une lettre ouverte envoyée le 31 janvier au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), ils considèrent que les «violations inadmissibles des droits humains à l'encontre de la population palestinienne» bafouent l'intégrité scientifique des projets réalisés dans ce cadre. Ils demandent au SEFRI de procéder à une «évaluation des projets en cours» dans les universités afin de déterminer leurs éventuels liens avec l'armée israélienne et la «politique génocidaire» du gouvernement du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

JO 2026: Les entreprises ferroviaires et de bus du canton des Grisons vont augmenter leur offre en raison des jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, en Italie voisine, relate samedi la Südostschweiz. CarPostal a engagé 31 chauffeurs de bus supplémentaires provenant de la plaine et renforcé plusieurs lignes en collaboration avec des partenaires régionaux.

Les Chemins de fer rhétiques étendent, quant à eux, leur offre et prévoient des trains supplémentaires ainsi que des compositions plus longues. Les compétitions à Livigno, en Italie, ont un impact important dans la région, puisqu'un tiers des 12'000 spectateurs attendus chaque jour s'y rendent via les Grisons.

JO 2026: Les négociations sur la participation aux coûts des transports pour les jeux Olympiques de Milan-Cortina entre les Grisons et l'Italie n'ont jusqu'à présent pas abouti, rapporte samedi la Neue Zürcher Zeitung. «Aucun engagement ferme n'a été pris à ce jour», déclare dans le journal la conseillère d'État grisonne Carmela Maissen.

L'Italie n'est pas légalement tenue de participer aux coûts, précise l'élue grisonne. Si l'Italie ne paie pas volontairement, les Grisons devront supporter les coûts de 5,5 millions de francs pour le transport et les mesures de sécurité, ajoute-t-elle.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): décès de l'écrivaine américaine Anne Morrow Lindbergh, pilote et épouse de l'aviateur Charles Lindbergh ("Solitude face à la mer").

- Il y a 25 ans (2001): décès à Zurich de la photographe allemande Marianne Breslauer. Elle s'est liée d'amitié avec l'écrivaine suisse Annemarie Schwarzenbach, qu'elle a accompagnée dans de nombreux voyages.

- Il y a 80 ans (1946): naissance du réalisateur brésilien-argentin Hector Babenco ("Le Baiser de la femme araignée"). Il est décédé en 2016.

- Il y a 285 ans (1741): naissance à Zurich du peintre anglo-suisse Johann Heinrich Füssli. Il a connu ses plus grands succès à Londres. En 1788, il a été admis à la Royal Academy of Arts.

Le dicton du jour

«Si février est chaud, croyez bien, sans défaut, que par cette aventure, Pâques aura sa froidure».