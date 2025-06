blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une analyse graphologique menée par l’Université de Lausanne révèle que 278 bulletins de vote ont été remplis par seulement neuf personnes (image d'illustration). KEYSTONE

Les points forts du jour

MEDIAS: Le tout premier festival consacré au journalisme en Suisse romande s'ouvre samedi à Bienne, à l'ancien stade de football de la Gurzelen. Mis bénévolement sur pied par des journalistes, Presstival se veut un espace de réflexion sur l'avenir de cette profession.

Des conférences, des débats, des expositions, des rencontres et des dessins de presse animeront cette journée ouverte au public. Cet événement se présente sous la forme d'un village médiatique qui s'articule autour de dix scènes thématiques qui accueilleront plus d'une cinquantaine de rendez-vous.

TRAFIC: Nouvelle journée potentiellement tendue sur les routes suisses, en ce week-end de Pentecôte. L'Office fédéral des routes (Ofrou) a prévenu en début de semaine qu'il s'attendait à une importante augmentation du volume de trafic.

Des embouteillages sont à craindre en particulier sur les axes Nord-Sud des autoroutes A2 (Gothard) et A13 (San Bernardino) pendant le week-end prolongé du 7 au 9 juin.

AUDIENCE: Le pape Leon XIV, élu le 8 mai dernier, reçoit au Vatican le président argentin Javier Milei. Ce dernier avait déjà rencontré la veille dans la Ville Eternelle la première ministre italienne Giorgia Meloni.

AUJOURD'HUI, C'EST...: La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. L’accès à des quantités suffisantes d’aliments sûrs est indispensable pour une bonne santé et dans la vie en général. Causées par des virus, des parasites ou des substances chimiques, les maladies d’origine alimentaire restent souvent invisibles à l'oeil nu. D'où l'importance de sensibiliser face à ce problème.

Vu dans la presse

FRAUDE ELECTORALE: Le procureur général Olivier Jornot a ordonné le séquestre de toutes les cartes de vote des élections municipales de Vernier, révèle la Tribune de Genève. Il s'agit de vérifier une éventuelle falsification des signatures. Une analyse graphologique menée par l’Université de Lausanne révèle que 278 bulletins de vote ont été remplis par seulement neuf personnes.

Les experts ont identifié des écritures similaires sur des bulletins de la liste Libertés et justice sociale (LJS), où les noms de trois candidates issues d’autres partis (PS, MCG, PLR) ont été systématiquement ajoutés à la main. 227 autres bulletins similaires doivent encore être examinés.

HABITAT: Selon CH Media, la proportion de propriétaires a diminué de manière significative chez les 36-45 ans. En 2010, 24% des personnes de cet âge possédaient encore une maison en Suisse, comme l'a écrit le journal «Schweiz am Wochenende». 13 ans plus tard, ce chiffre n'était plus que de 17%. La banque Raiffeisen a évalué pour le journal les données correspondantes de l'Office fédéral de la statistique.

En ce qui concerne les logements, les personnes âgées de 85 ans et plus se sont distinguées: dans cette tranche d'âge, la proportion de propriétaires d'appartements a doublé durant la même période pour atteindre 17%.

FOOTBALL: Selon les titres Tamedia, l’Association suisse de football (ASF) prévoit de transférer son siège principal de Muri, près de Berne, à Thoune. L’ASF envisagerait d’y construire un centre national de performance d’envergure, pour un montant d’environ 50 millions de francs. Le comité central de l’ASF aurait pris cette décision de principe.

Certains détails doivent toutefois encore être clarifiés, raison pour laquelle l’option de Payerne reste ouverte. Mais Thoune a désormais la «priorité», a déclaré Adrian Arnold, responsable médias de l’ASF, à Tamedia. La commune ainsi que le canton de Berne ont envoyé des signaux positifs, selon l’article.

HUMOUR: Jusqu'ici indissociable de l'autre Vincent, Veillon, Vincent Kucholl montera pour la première fois seul sur scène, avec son one man show «Un spectacle de droite», révèlent La Tribune de Genève et 24 Heures dans une interview de l'humoriste.

«C’est une envie, car la scène me manque, et une frayeur. Je n’ai jamais fait de solo (...) un pote m’a glissé l’idée de faire quelque chose autour de Reto Zenhäusern, mon personnage membre du comité directeur d’EconomieSuisse», et le projet a vu le jour. Habituel binôme de Vincent Kucholl, Vincent Veillon ne sera toutefois pas très loin puisque c'est lui qui mettra en scène le spectacle de son acolyte.

JUSTICE: Le Tribunal pénal fédéral regroupe les procédures contre Gulnara Karimova et la banque Lombard Odier. Selon la Neue Zürcher Zeitung, le Tribunal pénal fédéral a décidé de regrouper la procédure visant Gulnara Karimova, fille de l’ancien président ouzbek, avec celle concernant la banque privée genevoise Lombard Odier.

Cette décision fait craindre une prescription imminente, indique le journal zurichois. Dans les cas de blanchiment d’argent aggravé, le délai de prescription est de 15 ans. Or, le Ministère public de la Confédérationa entamé ses enquêtes en 2012. D’après la NZZ, aucun procès devant le Tribunal pénal fédéral n’est attendu dans un avenir proche.

