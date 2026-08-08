blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

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Actu & dicton du jour Vaud : les principaux partis lassés ou agacés du nouvel épisode de l'affaire Dittli

Les points forts du jour

MUSIQUE : La plus grande parade de musique techno au monde reprend ses droits pour la 33e fois samedi sur les quais de la rade de Zurich. L'an dernier, l'événement avait attiré quelque 800'000 participants.

CINÉMA : Le comédien suisse Jean-Luc Bideau reçoit samedi un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière (Pardo speciale alla carriera) au Festival du film de Locarno.

FOOTBALL : Les deux clubs lémaniques sont en lice samedi lors de la 3e journée de Super League de football. Le FC Lausanne-Sport reçoit les premiers du classement, les Young Boys de Berne, tandis que Servette accueille Grasshopper Zurich.

Vu dans la presse

Vaud : les principaux partis lassés ou agacés du nouvel épisode de l'affaire Dittli. Les principaux partis vaudois, relayés par 24 Heures, se montrent lassés ou agacés samedi au lendemain du nouvel épisode de l'affaire Dittli. Trois mois après avoir été épinglée dans un rapport, la ministre vaudoise Valérie Dittli a affirmé vendredi que son droit à être entendu a été bafoué. L'avis de droit brandi par la conseillère d'Etat centriste «n'est qu'une manœuvre de diversion estivale», qui «n'apporte aucun élément nouveau et ne sert qu'à jeter de l'huile sur le feu», indique la présidente du PLR Florence Bettschart-Narbel. Même son de cloche du côté du président de l'UDC Sylvain Freymond, qui estime que Mme Dittli «joue sur les mots». Pour la présidente du PS Oriane Sarrasin, «la mise en scène de son action, organisée durant une semaine de vacances du gouvernement [...] est une dérive vers une politique du spectacle».

Canicule : Des «décès pourraient être évités»

Eleni Myrivili, la responsable mondiale de la lutte contre la chaleur à l'ONU-Habitat, critique dans la Schweiz am Wochenende de samedi le manque de mesures de protection contre la chaleur en Suisse.

Des «décès pourraient être évités», déclare-t-elle. Elle pointe en particulier les personnes âgées, qui, selon elle, ne doivent pas être laissées seules. Mme Myrivili prône la mise en place d'un réseau de visite à domicile et la mise à disposition par les autorités de lieux plus frais.

«De telles mesures de protection sont indispensables pour éviter que des personnes ne meurent», ajoute la haute fonctionnaire grecque.

Pas simple d'annuler un festival à cause de la chaleur

Souscrire une assurance couvrant l'annulation d'une manifestation à cause de la chaleur est souvent trop cher pour les festivals suisses, remarque samedi la Neue Zürcher Zeitung.

Les manifestations en plein air travaillent donc en étroite collaboration avec des météorologues et les autorités. En cas d'annulation, elles doivent assumer les coûts.

Les assureurs Mobilière et Axa ne proposent pas d'assurance spécifique couvrant les risques liés à la chaleur pour les festivals et les grands événements, mais il est possible d'assurer les dommages causés aux installations techniques par la surchauffe, relève le journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996) : le Congrès américain adopte la loi d'Amato-Kennedy, qui vise à sanctionner les «Etats voyous» en raison de leur soutien au terrorisme, de leur volonté de se procurer des armes de destruction massive ou de leur hostilité au processus de paix au Proche-Orient.

- Il y a 70 ans (1956) : incendie dans la mine de charbon du Bois du Cazier en Belgique: 262 mineurs sont tués.

- Il y a 100 ans (1926) : naissance de l'acteur américain Richard Anderson («L'homme qui valait trois milliards», «Super «Jaimie»). Il est décédé en 2017.

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