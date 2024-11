«L'action me manquait»: un papy dealer de 73 ans condamné

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un Soleurois de 73 ans vient de comparaître devant le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises pour avoir, notamment, acheté 3,4 kg de crystal meth et avoir revendu environ 2 kg de cette drogue à près de 30 personnes dans toute la Suisse. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

ATS

Les points forts du jour

METALLURGIE: Les syndicats organisent samedi une manifestation en soutien aux employés de l'aciérie de Stahl Gerlafingen, dans le canton de Soleure. Comme dans la pétition lancée récemment, ils protestent contre les plans de démantèlement prévus par la filiale du groupe italien Beltrame et lui demandent de renoncer à tout licenciement. Mi-octobre, l'une des deux dernières aciéries du pays avait annoncé son intention de se défaire de 120 collaborateurs.

ESPAGNE: Des manifestants se rassemblent samedi à Valence pour demander la démission du président de la région, Carlos Mazón, après les inondations meurtrières qui ont fait près de 220 morts selon le dernier bilan officiel provisoire. Le gouvernement régional est notamment accusé d'avoir tardé à envoyer un message d'alerte téléphonique aux habitants alors que les services météorologiques avaient placé la région en «alerte rouge».

CINEMA: La 30e édition du Geneva International Film Festival (GIFF) se termine ce week-end. Les Reflets d'Or du meilleur long métrage et de la meilleure série seront dévoilés samedi soir. Dix créations sont en lice pour chacune des catégories. La compétition réunissant des expériences immersives, de son côté, met aux prises 9 oeuvres.

FOOTBALL: Le Stade de Genève sera le théâtre samedi soir à 20h30 d'un choc au sommet en Super League. Désormais 3e, Servette accueille l'un des deux co-leaders, le FC Zurich, qui compte un point de plus. Deux autres matches sont prévus à 18h00. Sixième à seulement cinq points de la tête, Lausanne affronte Winterthour à la Schützenwiese. Quatrième avec trois points de retard sur les leaders, le FC Bâle se déplace pour sa part à Yverdon.

Vu dans la presse

PAPY DEALER: Un Soleurois de 73 ans vient de comparaître devant le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises pour avoir, notamment, acheté 3,4 kg de crystal meth et avoir revendu environ 2 kg de cette drogue à près de 30 personnes dans toute la Suisse, lit-on dans ArcInfo. «L’action me manquait», a dit cet ancien boucher, qui traîne derrière lui un lourd casier judiciaire.

En 2011, le Tribunal pénal fédéral l’a condamné pour trafic d’êtres humains et encouragement à la prostitution sur une quarantaine de femmes. Le septuagénaire, qui a plus des allures de grand-père que de criminel, est condamné à sept ans de prison pour son trafic de crystal meth: «le condamner à moins serait revenu à dire qu’à partir d’un certain âge, on peut échapper à la justice», selon le Ministère public.

PAIEMENT: L'Union suisse des arts et métiers a attiré l'attention sur la charge que représentent pour les PME les frais élevés pour les paiements sans espèces. Dans une étude menée avec Swissdebitpay et Konsumentenforum relayée par Schweiz am Wochenende, 44% des entreprises interrogées ont montré des coûts en hausse au cours des deux dernières années.

La structure des frais pour les paiements par carte de débit varie entre 0,3 et 2,5% ou des montants fixes allant jusqu'à 30 centimes, ce qui pèse souvent lourdement sur les petits commerçants.

DES ANTISPÉCISTES À LA ST-MARTIN: Un collectif antispéciste a fait entendre sa voix au Marché de la St-Martin à Porrentruy vendredi, écrit le Journal du Jura. «Les cochons ressentent de la douleur, mais ils ont aussi des capacités cognitives étonnantes», selon le collectif. Pendant la St-Martin dans le Jura, le cochon y est fêté, mais surtout mangé. Et on vient de loin pour goûter à ce repas traditionnel, fait notamment de boudins, de gelée, de choucroute et de gâteaux à la crème, sans oublier les vins et les alcools forts de la région.

PREMIER AVION ÉLECTRIQUE HYBRIDE SUISSE: La société Smartflyer AG, basée à Selzach dans le canton de Soleure, a présenté le premier avion électrique hybride «made in Switzerland» à l'aéroport de Granges SO mercredi soir, le Smartflyer SFX1, écrit le Journal du Jura. «Il est grand temps que la politique se penche sérieusement sur les systèmes de propulsion alternatifs dans les transports aériens», a dit Birgit Wyss, conseillère d'Etat verte et directrice de l'économie publique du canton de Soleure, rappelant qu'un tiers des émissions de CO2 provient de la mobilité.

With hybrid-electric engineering, Smartflyer’s SFX1 will transform the way we fly. Sutainable. Silent. Fast. We stay side by side with those who invent the future: https://t.co/yATUhHMIgZ #hamiltonwatch pic.twitter.com/eQmjYViYhj — Hamilton Watch (@hamiltonwatch) May 1, 2021

D'un point de vue purement technique, le Smartflyer est prêt à décoller. Mais selon le CEO et initiateur du projet Rolf Stuber, un élément-clé manque encore: «Nous sommes actuellement à la recherche d'investisseurs.

EXPO: La Suisse a annoncé un pavillon durable pour l'exposition universelle de 2025 à Osaka. L'un des principaux sponsors devrait être MSC Cruises, écrit le Blick. L'entreprise émettrait plus de 2,5 millions de tonnes de CO2 par an. Le choix du sponsor semble en contradiction avec les exigences de durabilité du projet, relève notamment Fairunterwegs, une organisation suisse à but non lucratif, qui s'engage pour une nouvelle façon de voyager.

La Confédération a en revanche souligné qu'une évaluation des risques avait été effectuée et a fait référence à la bonne image de MSC au Japon, pays hôte. Selon le Blick, la recherche de sponsors s'est par ailleurs révélée lente.

HIP-HOP: Le Lausannois Pakissi représentera la Suisse à la finale mondiale de hip-hop Dance Your Style à Mumbai en Inde samedi, lit-on dans 24 Heures. L’événement sera retransmis en direct sur YouTube. Danseur interprète indépendant, Pakissi enseigne notamment dans une école de danse à Lausanne.

Sur le site de l’institution, il mentionne avoir commencé la danse en imitant les artistes qu’il voyait à la télévision: «la danse permet de s’exprimer par le mouvement, peu importe son origine. L’essence même de mes débuts provient de mon envie de communiquer.»

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): Décès de l'écrivain suédois Stieg Larsson, auteur de la trilogie «Millennium». Il était né en 1954.

- Il y a 30 ans (1994): Naissance de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance du footballeur italien Alessandro del Piero, champion du monde en 2006 avec l'équipe nationale d'Italie. Il a aussi remporté une ligue des champions et six titres de champion d'Italie avec la Juventus.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'actrice italienne Giovanna Mezzogiorno ("La Fenêtre d'en face», «Rendez-vous à Palerme», «Vincere").

- Il y a 100 ans (1924): Naissance à Zurich du photographe et réalisateur helvético-américain Robert Frank ("Les Américains», «Pull My Daisy», «Cocksucker Blues"). Il est décédé le 9 septembre 2019.

- Il y a 225 ans (1799): Coup d'Etat du 18 Brumaire en France, conduisant à la chute du Directoire et à l'instauration du Consulat dirigé par Charles-François Lebrun, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès et le premier consul Napoléon Bonaparte.

Le dicton du jour

La Saint-Mathurin, des fruits rouges c'est la fin.

ro, ats