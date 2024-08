blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'inventeur de la capsule de suicide Sarco, préparerait un implant de mort en cas de démence. (image d'illustration) Imago

ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: la présidente de la Confédération entame ce vendredi un voyage en Asie qui la mènera au Japon lundi, après la Mongolie. Elle rencontre dans la capitale de ce pays Oulan-Bator le président Ukhnaagiin Khurelsukh et le premier ministre Luvsannamsrain Oyun-Erdene. C'est la première fois qu’un président suisse se rend en visite officielle dans ce pays avec lequel Berne entretient des relations bilatérales depuis 60 ans. Viola Amherd restera en Mongolie jusqu'à dimanche. Elle y visitera une expo-photos dédiée à l’anniversaire des relations bilatérales ainsi que le site d’un projet de la DDC consacré à la production responsable de laine de cachemire et de yak.

JEUX OLYMPIQUES: La Suisse devrait pouvoir augmenter son total de médailles vendredi aux JO de Paris, malgré la non-qualification de l'équipe de saut d'obstacles pour la finale. Deux podiums sont ainsi envisageables en aviron, avec le deux sans barreur (Andrin Gulich/Roman Röösli) et le deux de couple poids léger (Raphaël Ahumada/Jan Schäuble). En BMX Racing, tous les espoirs sont aussi permis avant les demi-finales pour le quatuor helvétique emmené par la Vaudoise Zoé Claessens, vice-championne du monde en 2024.

Vu dans la presse

AIDE AU SUICIDE: Selon un article de l'Aargauer Zeitung, l'inventeur de la capsule de suicide Sarco, représentée en Suisse par l'organisation Exit International, bricole un implant de mort en cas de démence. Une sorte d'interrupteur de mort implanté devrait être activé lorsque l'on n'est plus sain d'esprit.

Selon une étude menée aux Pays-Bas, l'euthanasie a été discutée dans 76% des cas chez les patients déments disposant de directives anticipées, mais elle n'a été que rarement appliquée. En effet, la plupart du temps, les proches ne voulaient pas que le médecin suive les directives.

FORMATION: Les apprentis feront leur rentrée 2024 à fin août et environ 11'600 places d’apprentissage sont encore disponibles, rapporte le Temps. Pour les cantons de Suisse romande, nous observons entre 0 et 5% d’augmentation des contrats signés sur ces cinq dernières années, c’est bien, voire très bien, a déclaré au journal le président de la Conférence suisse des offices de formation professionnelle, Christophe Nydegger. Il a aussi reconnu que certains secteurs peinent toujours autant à trouver du monde, comme les métiers du bâtiment.

MASQUES: Selon les journaux de Tamedia, de nouveaux indices sont apparus dans le dossier judiciaire de la procédure pénale engagée contre la société zougoise Emix. Il s'agirait de messages Whatsapp envoyés par l'un des deux partenaires d'Emix. Des achats hors de prix sont reprochés à la société. Le Parquet de Zurich mène actuellement une procédure pénale pour suspicion d’infraction d’usure. La présomption d’innocence est de mise.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'ingénieur grison Mario Illien, fondateur et copropriétaire de la société Ilmor et concepteur du moteur de Formule 1 utilisé à partir de 1991 par les équipes March, Tyrrell, Sauber et Pacific.

- Il y a 80 ans (1944): Les nazis «liquident» le camp des familles tsiganes ("Zigeunerlager") du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. En une nuit, près de 3000 Sinti et Roms sont exécutés dans des chambres à gaz.

- Il y a 90 ans (1934): Décès du président allemand Paul Hindenburg. Par la suite, les fonctions de chancelier et de président du Reich sont réunies dans la personne du Führer Adolf Hitler.

- Il y a 170 ans (1854): Naissance du politicien radical vaudois Eugène Ruffy, conseiller fédéral de 1893 à 1899 et l'un des fondateurs de l'Université de Lausanne. En tant que ministre de la Justice, il unifia le droit pénal. En tant que ministre de l'Intérieur, il s'engagea pour l'introduction d'une assurance maladie et accidents obligatoire ainsi que pour la création de la Banque nationale.

- Il y a 190 ans (1834): Naissance du sculpteur alsacien Frédéric-Auguste Bartholdi, le concepteur de la statue de la Liberté, ainsi que du Lion de Belfort. Il a aussi créé des œuvres en Suisse: la statue de Victoria à Birr (AG), en souvenir de 22 soldats de l'armée Bourbaki morts en 1871, et le «monument à la Suisse secourant les douleurs de Strasbourg durant le siège de 1870» à Bâle.

Le dicton du jour

A la Saint-Eusèbe, au plus tard, fais battre la gerbe.

ro, ats