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Actu et dicton du jour Lac de Constance: pas de frontière claire avec l'Allemagne, Saint-Gall se fâche !

ATS

10.4.2026 - 07:30

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour! 

La Confédération ne souhaite pas définir clairement la frontière nationale sur le lac de Constance.
La Confédération ne souhaite pas définir clairement la frontière nationale sur le lac de Constance.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 07:30

10.04.2026, 07:36

Les points forts du jour

ESPACE: Après avoir survolé la Lune, les quatre astronautes d'Artémis doivent revenir sur terre vendredi soir. L'équipage qui s'est aventuré plus loin dans l'espace qu'aucun autre avant lui, à 406'771 km de la Terre, doit amerrir à bord de sa capsule Orion dans le Pacifique au large de la Californie. Les astronautes de cette mission sont les Américains Reid Wiseman, Christina Koch et Victor Glover, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen.

Appréhension à la NASA. Retour d'Artémis: «Nous pourrons commencer à nous réjouir quand...»

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HOCKEY SUR GLACE: Fribourg et Davos se rendent respectivement à Genève et à Zurich vendredi à 20h pour disputer l'acte IV des demi-finales de National League. Les deux équipes mènent 2-1 dans leurs séries, mais ne sont pas encore parvenues à s'imposer à l'extérieur. Après la victoire 2-1 mercredi à Saint-Léonard, les Fribourgeois retournent aux Vernets, où ils s'étaient inclinés 7-3 lundi. Avec le retour de Marcus Sörensen et un power-play à nouveau efficace, les hommes de Roger Rönnberg ont une belle carte à jouer pour s'offrir un puck de série dimanche à domicile. Vainqueurs 1-0 au Eisstadion mercredi, les Grisons ont l'occasion de mettre le double champion en titre dans les cordes dans cette série très disputée.

MUSIQUE: Le Cully Jazz débute vendredi soir. Pour sa 43e édition, le festival propose 34 concerts payants et 100 concerts gratuits jusqu'au 18 avril. Melody Gardot, Richard Galliano, Fatoumata Diawara, Tony Ann, Anouar Brahem et Emily Loizeau sont notamment à l'affiche. Cette édition 2026 ouvre avec l'ensemble pour cuivres et percussions Traktorkestar, brass band post-balkanique venu de Berne, qui réunit autour de lui trois personnalités helvétiques, Stephan Eicher, Erika Stucky et Elina Duni. D'autres surprises sont attendues.

Vu dans la presse

FRONTIERES: La Confédération ne souhaite pas définir clairement la frontière nationale sur le lac de Constance, selon le Blick. Un traité d’État visant à harmoniser la frontière avec l’Allemagne ne couvre en effet que le tronçon allant de Bâle à Constance. La partie de l’Obersee (lac supérieur) a été volontairement exclue, «car les États riverains souhaitent maintenir le statu quo», a indiqué l’Office fédéral de topographie.

Le canton de Saint-Gall s’est dit irrité par cette décision, estimant que l’objectif de clarifier le tracé de la frontière n’est pas atteint. Il demande au Conseil fédéral, à défaut d’une délimitation complète, de présenter au moins clairement la situation actuelle.

La frontière avec l’Allemagne ne couvre en effet que le tronçon allant de Bâle à Constance. La partie de l’Obersee (lac supérieur) a été volontairement exclue.
La frontière avec l’Allemagne ne couvre en effet que le tronçon allant de Bâle à Constance. La partie de l’Obersee (lac supérieur) a été volontairement exclue.
Capture d'écran Google Maps

SANTE: En Suisse, les femmes en période de ménopause doivent parfois attendre des années avant d’obtenir un traitement adéquat, rapportent les titres CH Media. Selon des estimations, 330’000 femmes souffrent de troubles de la ménopause nécessitant une prise en charge.

Petra Stute, responsable du centre de la ménopause à l’Hôpital de l’Ile à Berne, identifie trois causes principales à cette lacune dans les soins: d’une part, les femmes ne sont plus disposées à supporter ces symptômes sans traitement; d’autre part, la formation des médecins spécialistes a pris du retard; enfin, la pression économique accrue sur les cliniques et cabinets médicaux complique la prise en charge.

GENEVE: À Vernier, le projet de centre de formation du Servette FC, prévu d’ici 2031 sur le site de Crotte-au-Loup, subit un sérieux revers. Après l’avoir soutenu avec des réserves liées aux nuisances redoutées pour les habitants, la Commune retire son appui, écrit la Tribune de Genève. Lors de sa première séance, le Conseil municipal vernolan nouvellement élu a estimé «inacceptables» les dernières propositions techniques du Canton, jugées contraires aux engagements initiaux.

Ce revirement fragilise une solution clé pour relocaliser le Cycle d’orientation du Renard sur la parcelle actuellement occupée par l’académie du Servette FC, à Balexert, dans un contexte déjà tendu avec des oppositions à Onex et aux Evaux. Sollicitées par le journal, les autorités vernolanes n'ont pas détaillé leur position.

BIODIVERSITE: À Cortaillod (NE), un naturaliste amateur, Mauro Placi, a alerté les autorités sur la prolifération du laurier-cerise, qualifié de «bombe à retardement», rapporte ArcInfo. Ce cas local illustre un phénomène plus large touchant de nombreuses communes du Littoral neuchâtelois: longtemps prisée pour ses haies faciles d’entretien, cette plante invasive colonise désormais des milieux naturels. Elle y concurrence la flore indigène en accaparant lumière et espace, sa dispersion étant facilitée par les oiseaux friands de ses baies.

Si son expansion reste «à contrôler de près», selon le Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature, d’autres espèces comme la renouée du Japon et le buddleia de David suscitent davantage d’inquiétude en raison de leur impact durable et de leur difficulté d’éradication. Ceci dans un contexte où la législation n'impose pas d’arrachage systématique même si ces trois espèces, comme 50 autres, sont interdites à la vente depuis octobre 2024.

SANTE: L'association alémanique de protection des consommateurs Konsumentenschutz a critiqué dans les journaux alémaniques de Tamedia les retards de la Confédération dans la diffusion d’alertes concernant des denrées alimentaires contaminées. «Jusqu’à présent, l’OSAV (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) n’a pas été en mesure de nous expliquer de manière plausible pourquoi ces retards se produisent», a déclaré Sara Stadler, représentante de l'association à Tamedia.

Le groupe de presse cite un exemple récent: le Vendredi saint, un fabricant et un grand distributeur ont rappelé toute une gamme de fromages en raison d’un risque de salmonelles, mais l’OSAV n’a réagi que quatre jours plus tard. Selon Tamedia, la liste des cas de retard pourrait être allongée à volonté. L’Office fédéral a toutefois contesté ces accusations: «En présence de risques aigus pour la santé, l’OSAV publie immédiatement une mise en garde publique», a indiqué une porte-parole.

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10.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): L'alliance de centre-gauche conduite par l'ancien président de la Commission européenne Romano Prodi remporte les élections législatives en Italie, devançant de peu la coalition de droite de Silvio Berlusconi.

- Il y a 35 ans (1991): Un ferry italien, le «Moby Prince» effectuant la liaison Livourne – Olbia (Sardaigne), éperonne un pétrolier à la sortie du port et prend feu. L'accident fait 142 morts.

- Il y a 150 ans (1876): Naissance du premier conseiller fédéral fribourgeois Jean-Marie Musy. Ce membre du Parti conservateur a été élu au gouvernement en 1919 et a dirigé le Département fédéral des finances de 1920 à 1934. Il a notamment été à l'origine du secret bancaire suisse. Il est décédé en 1952.

Le dicton du jour

«Souvent à Saint-Macaire, Reviennent les giboulées d'hiver»

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