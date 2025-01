Qu'est-ce que «le syndrome du loup-garou» qui affecte les chiens, aussi en Suisse?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un nouveau type de maladie, appelé syndrome du loup-garou, touche les chiens dans toute l'Europe, y compris en Suisse. (image d'illustration) IMAGO

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Les points forts du jour

VOTATION FEDERALE: Le Contrôle fédéral des finances (CDF) publie vendredi les budgets de campagne pour la votation du 9 février. Un seul objet fédéral figure au menu: l'initiative pour la responsabilité environnementale des Jeunes Vert-e-s. Selon de premiers chiffres publiés sur le site du CDF, le camp opposé a largement plus délié les cordons de la bourse que les partisans.

ETATS-UNIS: A dix jours de son investiture, le président américain élu Donald Trump doit connaître vendredi à 15h30 (en Suisse) sa peine dans l'affaire Stormy Daniels. A la fin mai, le républicain a été reconnu coupable de 34 délits de falsifications comptables pour cacher aux électeurs le paiement de 130'000 dollars à cette actrice, dans le but d'éviter un scandale sexuel à la toute fin de sa première campagne présidentielle victorieuse en 2016 contre Hillary Clinton.

Donald Trump a tenté à plusieurs reprises de retarder le prononcé de sa peine, en vain. Le juge qui doit rendre la sentence a d'ores et déjà exclu une peine de prison, «impossible à mettre en oeuvre», et a donné la possibilité au futur locataire de la Maison-Blanche de comparaître en personne ou de manière virtuelle.

CLIMAT: Les deux dernières années ont dépassé en moyenne la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement fixée par l'accord de Paris sur le climat, signe d'une hausse continue et inédite des températures dans l'histoire moderne, a annoncé vendredi l'observatoire européen Copernicus.

Comme pressenti depuis des mois, et désormais confirmé par l'ensemble des températures jusqu'au 31 décembre, 2024 a bel et bien été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des statistiques en 1850. 2025 ne s'annonce pas record, mais l'office météorologique britannique a prévenu que l'année devrait être l'une des trois plus chaudes enregistrées sur la planète.

RESEAU SOCIAL: La cour suprême des Etats-Unis se penche vendredi sur le recours de TikTok contre une loi qui menace la plateforme d'interdiction. En avril dernier, le congrès américain a très largement voté en faveur d'une loi imposant à la maison-mère de TikTok, ByteDance, de vendre ses activités américaines avant le 19 janvier, faute de quoi l'application serait interdite. Le texte vise à prévenir les risques d'espionnage et de manipulation par les autorités chinoises des utilisateurs de TikTok, qui en revendique 170 millions aux Etats-Unis. A la fin décembre, le président américain élu Donald Trump a demandé à la cour suprême de suspendre cette loi.

Vu dans la presse

ÉPIZOOTIE: Un nouveau type de maladie, appelé syndrome du loup-garou, touche les chiens dans toute l'Europe, y compris en Suisse, constatent vendredi l'Aargauer Zeitung, la St. Galler Tagblatt et la Luzerner Zeitung. Des animaux présentant des symptômes de cette maladie ont été répertoriés dans les cantons d'Argovie, de Berne, de Schwyz et de Zurich.

Les animaux infectés montraient des signes de panique, de l'agressivité et, plus tard, des crises d'épilepsie. Les experts supposent que des toxines encore inconnues provenant d'os à mâcher de bovins pourraient en être la cause.

RHÉTORIQUE: Les vœux du Nouvel An du président français Emmanuel Macron illustraient une pensée plus analytique dans un style plus narratif et explicatif, alors que ceux de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter avaient une tonalité plus authentique, sincère, directe et optimiste, indique vendredi dans ArcInfo Jacques Savoy, professeur d'informatique à l'université de Neuchâtel, qui a comparé à l'aide d'outils numériques les deux discours.

Composée de 1551 mots, l'allocution française durait environ 11 minutes. Mme Keller-Sutter avait opté pour un discours de quatre minutes et de 430 mots. En moyenne, le président français a prononcé des phrases de 26 mots contre 13 pour son homologue helvétique. Le discours de M. Macron comptait en outre 67% de mots complexes (composés de sept lettres ou plus) contre 52% pour Mme Keller-Sutter.

GRANDS PRÉDATEURS: Maladies et négligences tuent largement plus de moutons que le loup, rapportent vendredi la Tribune de Genève et 24 Heures, reprenant une information diffusée jeudi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia. Sur les 56'838 moutons morts l'an dernier en Suisse, les maladies, les conditions météorologiques et plus généralement les conditions d'élevage sont dans la très grande majorité des cas en cause, selon l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

A peine 2% de ces pertes sont provoquées par le loup, indique dans les journaux David Gerke, du Groupe Loup Suisse. «Jusqu'à présent, nous partions du principe qu'environ 20% des pertes étaient dues aux attaques de loup», mais ce taux s'appuie sur une étude de 2011 qui ne prend en compte que l'estivage.

POLICE: La pénurie de policiers pose des défis considérables aux polices suisses, relève vendredi la Neue Zürcher Zeitung. Malgré une augmentation des effectifs de plus de 20% depuis 2011, de nombreux postes restent vacants, montre une enquête du journal.

Il manque 60 agents à la police cantonale bernoise, 100 à Bâle-Ville et même des cantons plus petits comme Schaffhouse, Glaris et Uri affichent des postes vacants. A Obwald par exemple, il n'y a qu'une seule personne affectée aux enquêtes informatiques et à la cybercriminalité. Le travail en équipe, les salaires plus bas et une image négative de la police rendent le recrutement plus difficile, explique le journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès du réalisateur italien Francesco Rosi ("Oublier Palerme», «Le Christ s'est arrêté à Eboli», «L'affaire Mattei"). Il était né en 1922.

- Il y a 20 ans (2005): l'interdiction de fumer est étendue aux locaux dans les bâtiments publics et les restaurants en Italie.

- Il y a 30 ans (1995): décès du maquilleur britannique Roy Ashton, qui a dessiné des monstres classiques du cinéma des années 1950 aux années 1980 pour la production cinématographique des studios Hammer. Il était né en 1909.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du chanteur britannique Rod Stewart ("Sailing», «Baby Jane», «Hot Legs").

- Il y a 80 ans (1945): naissance du médecin allemand Gunther von Hagens, célèbre pour avoir mis au point un procédé de conservation du corps humain frisant la perfection, la «plastination». Il a organisé plusieurs expositions de cadavres «plastinés» à travers le monde.

Le dicton du jour

«Beau temps à la Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume».