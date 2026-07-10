blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Au total, plus de 500 Helvètes se sont engagés dans les rangs des forces israéliennes, selon la plateforme britannique de recherche Declassified UK, mais leur identité exacte reste inconnue des autorités suisses. (Image d'illustration)

Actu et dicton du jour 500 Suisses auraient servi dans l'armée israélienne, cinq sont sous enquête

Les points forts du jour

ESPAGNE: Un feu de forêt qui s'est déclenché jeudi en fin de journée à Los Gallardos près d'Almeria, en Andalousie, a fait douze morts, ont annoncé vendredi les autorités. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur véhicule.

FOOTBALL: Le deuxième quart de finale de la Coupe du monde 2026 de football opposera vendredi à 21h00 (heure en Suisse) à Los Angeles l'Espagne à la Belgique.

TENNIS: Les demi-finales du simple masculin sont au programme de vendredi au tournoi de tennis de Wimbledon. L'affiche la plus attendue mettra aux prises l'Italien Jannik Sinner, numéro un mondial et tenant du titre, au vainqueur de 24 trophées du Grand Chelem, Novak Djokovic.

Vu dans la presse

Plus de 500 Suisses auraient servi dans l'armée israélienne, cinq sont sous enquête La justice militaire suisse a ouvert des enquêtes préliminaires sur cinq Suisses partis combattre avec l'armée israélienne après l'attaque du Hamas en Israël en 2023, rapporte vendredi Le Courrier.

Au total, plus de 500 Helvètes se sont engagés dans les rangs des forces israéliennes, selon la plateforme britannique de recherche Declassified UK, mais leur identité exacte reste inconnue des autorités suisses. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique dans le journal ne disposer d'aucune donnée sur le nombre de Suisses ayant combattu pour Israël.

La loi suisse autorise un ressortissant suisse, établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, à y accomplir un service militaire, explique la justice militaire.

Au moins deux Suisses sont morts lors d'opérations militaires dans l'enclave palestinienne de Gaza depuis octobre 2023, selon le DFAE.

Strasbourg donne raison au Courrier

La Cour européenne des droits de l'homme donne raison au Courrier dans l'affaire Gandur et condamne la Suisse pour violation de la liberté d'expression, relatent vendredi Le Courrier et la Tribune de Genève sur son site en ligne.

L'affaire remonte à 2015 après deux plaintes déposées par l'homme d'affaires Jean Claude Gandur suite à un article du Courrier intitulé «Mécène en eaux troubles». La plainte pénale pour calomnie a été définitivement classée en juillet 2019, frappée de prescription. En revanche, l'action en protection de la personnalité est montée jusqu'au Tribunal fédéral (TF), qui a débouté le quotidien.

Le TF n'a pas complètement mis en balance les intérêts en présence, estime la CEDH, soulignant que l'article reposait sur une base factuelle établie, sans assertions dénuées de fondement.

Alliance Care supprime un emploi sur cinq

Alliance Care, l'organisation faîtière dans le domaine des soins fondée en début d'année, doit licencier un cinquième de son personnel, affirment vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

A la fin juin, 17 des 91 employés ont reçu un préavis de licenciement, confirment dans les journaux la directrice de l'association, Yvonne Ribi. Elle explique cette décision par une mauvaise estimation du nombre de membres. Les frais de personnel sont nettement trop élevés par rapport aux recettes, ce qui a entraîné un déficit structurel, ajoute-t-elle.

Les CFF délèguent les réservations de groupes

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont externalisé la vente de voyages de groupe internationaux à partir de dix personnes, indiquent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. À partir de 2027, cette tâche sera reprise par l'entreprise Simpletrain, qui percevra un montant maximal de 1,77 million de francs pour les années 2027 à 2029.

Le nouveau système de vente des CFF n'est pas conçu pour les groupes, explique dans les journaux une porte-parole de la compagnie ferroviaire. Il n'y aura pas de licenciements, ajoute-t-elle, précisant que tous les collaborateurs qui s'occupaient jusqu'à présent des voyages de groupe internationaux resteront aux CFF.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): l'équipe nationale féminine suisse de football se qualifie pour la première fois pour les quarts de finale d'une grande compétition, à l'occasion du Championnat d'Europe des nations organisé en Suisse.

- Il y a 20 ans (2006): le président polonais Lech Kaczyński nomme son frère jumeau Jaroslaw au poste de premier ministre.

- Il y a 50 ans (1976): catastrophe de Seveso, dans le nord de l'Italie: l'explosion d'un réacteur chimique produisant des herbicides provoque un rejet de dioxine dans l'atmosphère.

- Il y a 80 ans (1946): naissance de l'actrice américaine Sue Lyon, la «Lolita» du film de Stanley Kubrick. Elle est décédée en 2019.

- Il y a 170 ans (1856): naissance de l'ingénieur et inventeur croate Nikola Tesla, connu notamment pour son rôle prépondérant dans le développement et l'adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution de l'électricité. Il est décédé en 1943.

Le dicton du jour

«Pluie du dix juillet mouille sept fois du moissonneur le bonnet».