Les points forts du jour

BOSNIE-HERZÉGOVINE: Des milliers de personnes sont attendues vendredi à Srebrenica pour commémorer le génocide commis il y a trente ans par les forces serbes de Bosnie. Cet épisode le plus sanglant du conflit intercommunautaire bosnien (1992-1995) est l'un des pires massacres commis sur le sol européen depuis la seconde guerre mondiale.

En quelques jours en juillet 1995, 8000 hommes et adolescents bosniaques y ont été exécutés, leurs corps étant jetés dans des dizaines de fosses communes. A ce jour, les restes de plus de 80% de victimes ont été retrouvés et enterrés.

ÉTATS-UNIS: Le président américain Donald Trump se rend vendredi avec son épouse Melania au Texas meurtri par des inondations qui ont causé le 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis, la mort de 120 personnes. La catastrophe a fait aussi plus de 170 disparus. La visite intervient alors que les questions se font plus pressantes sur la gestion de la crise par les autorités locales et sur l'impact des coupes budgétaires, voulues par l'administration Trump, sur les systèmes d'alerte et de secours.

MUSIQUE: Les amateurs de musique militaire et de cornemuse sont conviés à Bâle dès vendredi pour assister au festival Basel Tattoo. Un millier de participants issus d'une quinzaine d'ensembles européens, américains, australiens et arabes proposent dix représentations en huit jours. Pour la première fois, tous les grands hymnes classiques écossais sont au rendez-vous, interprétés par 200 joueurs de cornemuse.

TENNIS: Le Serbe Novak Djokovic affronte vendredi en demi-finale du tournoi de tennis de Wimbledon l'Italien Jannik Sinner, numéro un mondial. C'est probablement l'une des dernières occasions pour le joueur serbe de 38 ans d'aller chercher un 25e titre en Grand Chelem. L'autre demi-finale va opposer le double tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz, à l'Américain Taylor Fritz.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 11 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide commis à Srebrenica en 1995. Le massacre de 8000 hommes et adolescents musulmans à Srebrenica en juillet 1995 a marqué l'un des chapitres les plus sombres de la guerre qui a suivi l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Il s'agit du plus grand massacre perpétré en Europe depuis l'Holocauste. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 11 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale du cheval. Peu d'animaux ont contribué au progrès de l'humanité de manière aussi profonde que le cheval. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST ENCORE...: Comme chaque 11 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la population. Elle met l'accent sur le défi de donner aux jeunes les moyens de fonder la famille qu'ils souhaitent. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

AVIATION: Le pilote de la mission SolarStratos, Raphaël Domjan, est de retour à Sion avec son avion solaire pour tenter de battre le record d'altitude de 9235 mètres réalisé par Bertrand Piccard sur Solar Impulse, relate vendredi Le Nouvelliste.

L'objectif de SolarStratos est toujours de franchir les 10'000 mètres d'altitude, indique M. Domjan. L'été dernier, une tentative s'était soldée à 5963 mètres. Mais cette année, «l'avion et l'équipe sont mieux préparés. On vole dans de meilleures conditions», explique le pilote. Une nouvelle hélice et des batteries plus puissantes ont été installées, ajoute-t-il. «Sur le papier, l'appareil devrait voler beaucoup plus haut que l'année passée».

SolarStratos se pose à Sion Parti de Payerne, SolarStratos a atterri à Sion, sa nouvelle base. De là, l'avion solaire devrait tenter cet été encore d'atteindre les 10'000 mètres d'altitude. 18.07.2024

SANTÉ: La nouvelle association des assureurs maladie prio.swiss a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la planification hospitalière dans le canton de Schwyz, indique sa directrice Saskia Schenker dans la Neue Zürcher Zeitung de vendredi.

«Il y a là le risque de maintenir un surapprovisionnement inutile et coûteux au lieu de coordonner encore mieux les mandats de prestations au niveau intercantonal», explique-t-elle, soulignant qu'il y a encore trop d'infrastructures hospitalières en Suisse.Cela réduit la qualité, aggrave la pénurie de personnel qualifié et fait grimper les coûts, précise-t-elle, ajoutant: «Les frontières cantonales ne doivent pas faire obstacle à une planification hospitalière judicieuse».

UKRAINE: La présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG) a dû se réfugier pendant deux heures dans un abri antiaérien lors de son voyage de trois jours en Ukraine en raison d'attaques de drones russes, rapportent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

L'alerte a eu lieu pendant qu'elle dormait jeudi vers 01h30 lors de la dernière étape de sa visite dans la ville de Vinnytsia, dans le centre du pays. L'Argovienne dit cependant s'être toujours sentie en sécurité, car la plupart des rencontres ont lieu deux étages sous terre. Le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD), président de la commission de politique extérieure du National, a également pris part au voyage.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.07.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): début du massacre de Srebrenica, pire tuerie perpétrée en Europe depuis la seconde guerre mondiale. Huit mille hommes et adolescents musulmans sont exécutés après la prise de la ville par les forces serbes de Bosnie du général Ratko Mladic. Le massacre a été qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et la Cour internationale de Justice (CIJ).

- Il y a 50 ans (1975): annonce de la découverte d'une armée de soldats en terre cuite près de Xi'an en Chine.

- Il y a 65 ans (1960): publication aux Etats-Unis du roman «Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur» de Harpers Lee.

Le dicton du jour

«Rosée du jour de Saint-Savin est, dit-on, rosée de vin».