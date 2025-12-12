Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

TENTATIVE D'ASSASSINAT: Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rend son verdict vendredi dans l'affaire de l'attentat à la grenade à Lörrach (D) en janvier 2024. Le prévenu est accusé principalement de tentative d'assassinat pour avoir placé une grenade à fragmentation sur la voiture de son ex-amie. L'explosion avait totalement détruit le véhicule et causé pour 50'000 francs de dégâts. La femme s'en était sortie indemne. L'homme répond aussi de nombreuses infractions routières.

DIPLOMATIE: Le Turkménistan accueille vendredi un rare défilé de chefs d'Etat parmi lesquels les présidents russe Vladimir Poutine, turc Recep Tayyip Erdogan et iranien Massoud Pezeshkian. Ces dirigeants d'Etats aux relations conflictuelles avec les Occidentaux ont été invités pour célébrer le trentième anniversaire de la «neutralité permanente» du régime, une doctrine ayant contribué à faire du Turkménistan l'un des pays les plus fermés au monde.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la neutralité. Les politiques nationales de neutralité contribuent à créer un climat et un cadre propices à des négociations pacifiques, écrit l'ONU. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Aussi appelée couverture-santé universelle, elle vise à assurer à chacun, partout dans le monde, l'accès à des soins de qualité et à un coût abordable. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: Le Conseil fédéral pourrait bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre dans les négociations avec les Etats-Unis sur les droits de douane américains, rapportent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Le document relatif au mandat de négociation, actuellement examiné par les commissions de politique extérieure, indique que le Département fédéral de l'économie, dirigé par le conseiller fédéral Guy Parmelin, devrait être «autorisé» à «inclure d'autres thèmes dans les discussions, dans la mesure où cela s'avère approprié pour atteindre les objectifs de négociation». Les autres ministres devraient donner leur aval en cas d'extension des discussions, mais les parlementaires, qui en seraient informés, ne pourraient plus prendre position.

SECRET BANCAIRE: Le ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière sur une plainte déposée en avril par la banque Reyl contre le groupe de presse Tamedia pour violation du secret bancaire, écrit vendredi Le Temps. Après la diffusion d'un article de presse faisant état de faiblesses supposées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de la banque privée genevoise, cette dernière avait demandé que les locaux de Tamedia en Suisse soient perquisitionnés et que les auteurs de l'article soient auditionnés. Le ministère public a rejeté cette demande, estimant que les faits décrits relevaient de l'intérêt public et que les journalistes avaient respecté leurs devoirs afin de remplir leur rôle de «chien de garde».

BANQUES: Un comité interparti a trouvé un compromis sur les exigences en matière de fonds propres pour UBS, ménageant la «compétitivité de la place financière» tout en imposant des garanties élevées à la banque, assure vendredi la Neue Zürcher Zeitung. La proposition a été élaborée par les conseillers aux États Thierry Burkart (PLR/AG), Thomas Matter (UDC/ZH), Erich Ettlin (Centre/OW) et Tiana Moser (PVL/ZH). Le compromis prévoit toujours une couverture complète des filiales étrangères d'UBS, mais, en contrepartie, la grande banque devrait pouvoir comptabiliser jusqu'à 50% d'obligations dites AT1.

ARMÉE: Le référendum contre le durcissement des conditions d'accès au service civil risque d'échouer, constatent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. D'ici à l'expiration du délai, le 15 janvier, 50'000 signatures doivent être déposées, idéalement 55'000 pour disposer d'une réserve. Jusqu'à présent, le comité n'en a récolté que 36'000. La conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH) tire la sonnette d'alarme dans les journaux. Le comité référendaire, composé du PS, des Vert-e-s, du PEV et d'autres organisations, a sous-estimé à quel point les jours fériés rendaient difficile la collecte et la certification des signatures, indique-t-elle. Une journée nationale de collecte de paraphes est prévue le 20 décembre, annonce-t-elle.

DROGUE: La conseillère municipale du Grand-Saconnex (GE), arrêtée en mars dans le cadre de l'affaire du trafic de drogue Happy Mania, aurait non seulement collecté les recettes du réseau et participé au blanchiment des fonds, mais son ADN a été retrouvé sur des sachets, qu'elle aurait aussi pris en photographie, relate vendredi la Tribune de Genève. Les éléments de l'enquête confirment «un haut degré de professionnalisme, la structure rigoureuse, la logistique efficace et l'organisation précise du réseau Happy Mania», indiquent les enquêteurs dans leur rapport. «À l'image d'une entreprise bien rodée, la hiérarchie, les rôles de chacun, les procédures et la communication entre les protagonistes semblent parfaitement orchestrés».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): les femmes peuvent voter pour la première fois en Arabie saoudite à l'occasion d'élections municipales. Le royaume était le dernier pays au monde où le droit de vote était réservé aux hommes.

- Il y a 10 ans (2015): la conférence de l'ONU sur le climat (COP21) à Paris adopte le premier traité mondial sur le climat. Il engage les 196 pays participants à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est de limiter le réchauffement de la planète «bien en dessous» de deux degrés et, si possible, à un degré et demi.

- Il y a 25 ans (2000): l'Ethiopie et l'Erythrée concluent un traité de paix à Alger pour mettre fin à plus de deux ans de guerre.

- Il y a 25 ans (2000): décès de l'acteur et réalisateur américain George Montgomery ("La fille de Belle Star», «Lulu Belle», «La Bataille des Ardennes").

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'accordéoniste et compositeur français Richard Galliano, qui a notamment collaboré avec Claude Nougaro.

Le dicton du jour

«À la Saint-Corentin, le plein hiver glace le chemin».