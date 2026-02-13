5000 candidatures – Tout le monde veut habiter dans cette tour genevoise!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La tour Atura, plus haut immeuble résidentiel de Genève, fait l'objet d'un engouement inédit: 5000 candidatures pour 256 appartements ont été reçues, poussant Swiss Life à suspendre temporairement les inscriptions. Comptoir immobilier/ Tour Atura

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VOTATIONS FEDERALES: Le Contrôle fédéral des finances publie vendredi les décomptes de campagne relatifs aux votations fédérales du 30 novembre. Ce jour-là, les initiatives pour l'avenir et Service citoyen ont été rejetées. D'après les budgets dévoilés en octobre, le camp opposé à l'initiative pour l'avenir prévoyait de débourser 3,7 millions, contre 400'000 francs du côté des initiants. Les budgets concernant l'initiative Service citoyen étaient moins élevés, chaque camp annonçant quelque 300'000 francs. Les acteurs politiques doivent déclarer nommément les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs.

POLITIQUE: Les dirigeants des partis gouvernementaux rencontrent ce vendredi le président de la Confédération Guy Parmelin et les conseillers fédéraux Ignazio Cassis, Beat Jans et Martin Pfister pour les traditionnels entretiens de Watteville. Les relations entre la Suisse et l’UE et le renforcement de la sécurité et de la capacité de défense de la Suisse seront au cœur des discussions.

SECURITE: La Conférence sur la sécurité de Munich s'ouvre ce vendredi dans la cité bavaroise. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, une centaine de ministres des Affaires étrangères et de la Défense et plus d'un millier de participants de 120 pays sont attendus à l'événement, surnommé le «Davos de la défense». Parmi eux, les conseillers fédéraux Martin Pfister et Beat Jans, ainsi que le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, qui participe à la conférence en sa qualité de président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

JO 2026: L'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace fait face au défi ultime vendredi dans le tournoi olympique. Après avoir battu la France jeudi (4-0), elle affrontera dès 21h10 le Canada et ses superstars. La journée sera aussi marquée par le programme libre messieurs en patinage artistique, avec le Schaffhousois Lukas Britschgi, ainsi que par la spectaculaire finale du snowboard halfpipe messieurs. Sur la neige, la journée de vendredi est la première sans épreuve de ski alpin, mais le fondeur norvégien Johannes Klaebo visera dans le 10 km skating son troisième or en trois épreuves dans ces JO. Un nouveau sacre lui permettrait d'égaler le record de huit titres olympiques hivernaux.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 13 février, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la radio. Placée sous le thème «La radio et le changement climatique», cette édition met en lumière le rôle crucial des stations dans la couverture journalistique de cet enjeu planétaire, écrit l'ONU. Face à la multiplication des fausses nouvelles, la radio s'affirme comme un média de confiance pour diffuser une information vérifiée et accessible au plus grand nombre. L'un des principaux objectifs est donc de soutenir les efforts des radiodiffuseurs pour informer et sensibiliser le public aux questions environnementales. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

LOGEMENT: La tour Atura, plus haut immeuble résidentiel de Genève, fait l'objet d'un engouement inédit: 5000 candidatures pour 256 appartements ont été reçues, poussant Swiss Life à suspendre temporairement les inscriptions, rapporte la Tribune de Genève.

L’édifice de 26 étages, offrant 48 logements de trois pièces, 152 de quatre, 48 de cinq et 8 de six pièces, se distingue par sa luminosité, ses vues spectaculaires sur le Mont-Blanc et le lac, et des loyers relativement accessibles (de 1692 à 3697 francs) pour Genève. La tour accueillera ses premiers locataires dès le 1er mai, avec un suivi strict de l’occupation.

SECURITE: Après le drame de Crans-Montana, les offres d'emploi de «chargé de sécurité incendie» se multiplient en Suisse, constate le Temps. Les formations pour cette spécialisation affichent complet plusieurs mois à l'avance et les reconversions augmentent. C'était déjà le cas avant l'incendie du Constellation, mais le drame de Crans-Montana «a mis en lumière le rôle essentiel des préventionnistes», estime l’ECA Vaud dans les colonnes du journal.

«Cette dynamique s’est toutefois intensifiée depuis la prise de conscience collective liée à cet événement», admet l'ECA Vaud. Les entreprises renforcent contrôles, formations et plans d’évacuation. Les chargés de sécurité incendie, actifs en entreprise, dans les communes ou les bureaux d’architecture, veillent au respect des normes et à la prévention, dans un contexte marqué par de nouveaux matériaux et risques technologiques.

JUSTICE: Le Ministère public chargé des affaires spéciales a condamné un ancien conseiller communal de Moutier (JU) pour fraude électorale, rapportent les journaux bernois de Tamedia. Il aurait laissé son fils pratiquer du tourisme électoral.

Lors du vote de 2017 sur le changement de canton, il présidait le bureau électoral et devait veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne soit inscrite au registre des électeurs. Il aurait pourtant toléré que son fils transfère officiellement ses papiers à Moutier quelques mois avant la votation, sans y avoir de domicile politique. L’ancien élu n’a pas souhaité commenter sa condamnation.

MEDIAS: La Radio Télévision Suisse alémanique SRF mentionnera désormais systématiquement la nationalité des auteurs et des victimes dans ses informations. La SRF a adapté ses directives rédactionnelles en ce sens, indiquent les titres CH Media en se référant à une communication interne adressée aux collaborateurs. La rédaction en chef évoque une «adaptation aux réalités journalistiques».

La SRF précise que ce changement n’a aucun lien avec la votation à venir sur l’initiative concernant la redevance. Jusqu’à présent, la mention de la nationalité faisait l’objet d’une pesée d’intérêts, en fonction de sa pertinence pour la compréhension des faits. L'article ne fait mention que de la SRF et ne permet pas déterminer si les canaux romand et tessinois sont concernés par cette nouvelle directive.

INCENDIE: Le Ministère public du canton du Valais n’a pas ordonné d’autopsie après l’incendie survenu à Viège en 2024, qui a fait deux morts. Seuls des examens médico-légaux moins approfondis auraient été réalisés, a indiqué à la Neue Zürcher Zeitung l’avocate de la famille de l’une des victimes. «Il y a lieu de supposer que les personnes décédées sont mortes d’une intoxication aux fumées», cite le journal dans l’ordonnance de classement.

Cette décision a toutefois été annulée fin janvier par le Tribunal cantonal, après la catastrophe de Crans-Montana (VS), comme l’a d’abord rapporté le Walliser Bote. En cas de décès non naturel, le Code de procédure pénale ne prévoit une autopsie que «si nécessaire», précise la NZZ.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.02.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès de l'entrepreneur st-gallois Eugen Kägi. Avec ses deux frères, il a dirigé l'entreprise Kägi, fondée en 1934 par son père à Lichtensteig (SG). Elle fabrique notamment les gaufrettes chocolatées Kägi-fret.

- Il y a 5 ans (2021): Echec de la procédure de destitution contre Donald Trump. Le Sénat acquitte l'ex-président de l'accusation d'"incitation à la sédition». Une majorité de 57 sénateurs a voté contre le républicain, mais ils n'ont pas atteint la majorité des deux tiers, soit 67 voix, nécessaire pour une condamnation au Sénat.

- Il y a 30 ans (1996): Le boys band britannique Take That annonce sa séparation.

- Il y a 85 ans (1941): Naissance de l'artiste allemand Sigmar Polke. Il a notamment réalisé des vitraux en agate pour le Grossmünster de Zurich. Il est décédé en 2010.

Le dicton du jour

«De Sainte-Béatrice la nuée Assure six semaines mouillées»