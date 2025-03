F-35: l’armée suisse ne voit aucun impact du retour de Trump

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL: Le Conseil fédéral tient sa séance hebdomadaire vendredi. Il se prononcera notamment sur l'attribution des départements fédéraux après l'élection de Martin Pfister.

JEUX DE SOCIETE: Ludesco, le plus important festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, débute ce vendredi à midi et se tient jusqu'à dimanche à 20h00 à La Chaux-de-Fonds (NE).

JUSTICE INTERNATIONALE: La première comparution de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte devant la Cour pénale internationale (CPI), pour répondre de crimes contre l'humanité présumés pendant sa sanglante «guerre contre la drogue», est prévue pour ce vendredi.

Vu dans la presse

F-35

Depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump, rien n'a changé pour l'équipe de projet F-35, affirme vendredi le commandant des Forces aériennes suisses Peter Merz aux journaux 24 heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, Berner Zeitung / Der Bund et le Tages-Anzeiger.

L'équipe est en contact presque quotidien avec les États-Unis. Tout se passe comme avant le changement d'administration: «A mon niveau, rien ne m’incite à la méfiance», déclare le commandant aux titres de Tamedia. Depuis cinquante ans, l’armée de l’air collabore avec succès et sans problèmes avec les États-Unis.

M. Merz s'est donc rallié à la position du Conseil fédéral, qui part du principe que les Etats-Unis tiendront leurs engagements lors de l'acquisition des avions de combat F-35.

JOURNALISTE EXPULSÉ

Au parlement cantonal zurichois, deux élues ont cosigné une interpellation sur d’éventuelles pressions du gouvernement zurichois en lien avec l'arrestation et l'expulsion fin janvier à Zurich d'un journaliste américain propalestinien, rapportent vendredi le Courrier et la NZZ.

Une députée de la gauche radicale et une socialiste ont demandé pourquoi la police cantonale a fait une nouvelle requête pour une interdiction de territoire, alors que Fedpol avait rendu une décision négative et si le directeur cantonal de la Sécurité, Mario Fehr, était directement intervenu auprès de l’administration fédérale.

Le Conseil d'Etat zurichois a fermement rejeté ces accusations, selon la NZZ. Des citoyens ont aussi envoyé une pétition au gouvernement ainsi qu’aux parlementaires cantonaux et fédéraux, demandant une enquête urgente concernant l’incarcération du journaliste, ajoute Le Courrier.

EGALITE

Le contexte institutionnel en Suisse limite souvent l’égalité même au sein des couples progressistes, selon une récente étude relayée vendredi par Le Temps. L'enquête réalisée par le Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS) et la Haute Ecole spécialisée bernoise se penchent sur la vision de l'égalité des deux partenaires au sein du couple, à partir des données de 2002 à 2020 du Panel suisse de ménages.

En matière de travail domestique, les auteures remarquent une importante évolution: en 2020, 26% des couples partageaient de manière relativement égalitaire le travail non rémunéré, contre 14% en 2002. Mais sur un fond d'inégalité: en 2020, les femmes y consacrent en moyenne 28,7 heures par semaine, contre 19,1 heures pour les hommes, selon les statistiques.

