DROITS DE DOUANE: Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin s'est montré optimiste dans la nuit de jeudi à vendredi après sa visite à Washington pour discuter des droits de douane américains. «Nous avons eu une très bonne discussion et avons pu clarifier presque tous les points», a-t-il dit à la radio SRF.

«Dès que ces points auront été définitivement clarifiés, de plus amples informations seront communiquées», a-t-il précisé. Selon un haut responsable américain ayant participé à la réunion entre M. Parmelin et le représentant de la Maison-Blanche pour le commerce Jamieson Greer, «les échanges ont été très positifs».

VOTATIONS: L'analyse VOX des votations fédérales du 28 septembre sur l'e-ID et la valeur locative est publiée vendredi. Elle se base sur un sondage réalisé à la sortie des urnes. Les personnes interrogées ont été invitées à indiquer les raisons qui ont motivé leur vote. Le 28 septembre, les électeurs se sont prononcés à une faible majorité (50,4%) en faveur de la création d'une carte d'identité électronique. Le projet avait été rejeté lors d'un premier scrutin. Le deuxième objet soumis au peuple, celui visant à supprimer la valeur locative, a, en revanche, été clairement approuvé.

SOUDAN: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit vendredi à Genève en session spéciale après les massacres lors de la prise de la ville d'El-Facher au Soudan à la fin octobre par les paramilitaires des forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Daglo. La Suisse était favorable à la tenue de cette réunion demandée par le Royaume-Uni et la Norvège.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 14 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980. Cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, notamment une augmentation de l'obésité et de la sédentarité. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

DROITS DE DOUANE: Les États-Unis ont perçu depuis avril plus de 1,5 milliard de dollars de droits de douane sur les importations suisses, a calculé la Neue Zürcher Zeitung dans son édition de vendredi. A cause de la paralysie budgétaire américaine, qui a pris fin jeudi, les données des douanes américaines ne sont disponibles que jusqu'en juillet, relève le journal.

Le montant des taxes prélevées dès avril a bondi pour atteindre 220 millions de dollars en juillet. Les valeurs à partir du mois d'août, avec un taux de droits de douane de 39%, ne peuvent être estimées que de manière approximative sur la base des statistiques suisses d'exportation, précise la NZZ. Comme les calculs reposent sur des hypothèses prudentes, les recettes réelles devraient être plus élevées, ajoute-t-elle.

DROGUE: Huit personnes sur dix fréquentant les deux locaux d'injection de drogue de Lausanne sont des Vaudois, indique une analyse d'Unisanté, le Centre universitaire vaudois de médecine générale et de santé publique, relayée vendredi par ArcInfo. Environ 10% viennent du Valais, 5% de Neuchâtel et 5% d'ailleurs.

Ces évaluations reposent sur la base d'un entretien mené avec les consommateurs de drogue lors de leur première visite. Face à la crise du crack, la ville de Lausanne a décidé de réserver ses deux espaces de consommation sécurisés de la Riponne et du Vallon aux seuls Vaudois en 2026. Les horaires y seront étendus et la présence policière sera également renforcée.

- Il y a 85 ans (1940): l'armée de l'air allemande bombarde la ville anglaise de Coventry. Plus de 500 avions larguent 500 tonnes de bombes explosives, 50 mines aériennes et 36'000 bombes incendiaires au-dessus de la ville. La cathédrale est détruite, 568 personnes tuées, 60'000 maisons endommagées.

- Il y a 35 ans (1990): un avion DC-9 d'Alitalia s'écrase en pleine phase d'approche au nord de l'aéroport de Zurich. L'accident fait 46 victimes. L'avion volait trop bas au moment de survoler la colline boisée du Stadlerberg.

- Il y a 200 ans (1825): décès de l'écrivain allemand Jean Paul. Son œuvre se situe, du point de vue de l'histoire de la littérature, entre les époques du classicisme et du romantisme.

«Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne».