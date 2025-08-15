Successions : Berne veut freiner l’«érosion des héritages» par des personnes de confiance

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Lors de la dernière révision, le Conseil fédéral avait initialement souhaité limiter les donations à ces proches, mais y avait renoncé (archive). KEYSTONE

Les points forts du jour

LOGEMENT: La valeur locative pour les résidences principales et pour les résidences secondaires doit être supprimée, et les cantons doivent pouvoir percevoir un impôt sur les résidences secondaires pour compenser les pertes de recettes. La présidente de la Confédération et ministre des finances Karin Keller-Sutter présente vendredi les arguments du Conseil fédéral en faveur de la réforme de l'imposition de la propriété du logement, en votation le 28 septembre.

PLASTIQUE: Les plus de 170 Etats qui négocient depuis plus d'une semaine à Genève doivent terminer ce vendredi à Genève les discussions pour un accord international contre la pollution plastique. Le président des pourparlers a dévoilé mercredi un projet de texte moins ambitieux sur la production de cette substance.

VJ DAY: Une cérémonie commémorative du VJ Day a lieu vendredi à Alrewas en Angleterre, marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient. Il y a 80 ans, le Japon capitulait sans condition.

MUSIQUE: La 61e édition du Sion Festival, consacré à la musique classique, se déroulera dès ce vendredi soir et jusqu'au 31 août. Le point culminant de l'événement sera la finale du concours international de violon Tibor Varga, le 30 août.

FOOTBALL: Ce week-end sera placé sous le signe de la Coupe de Suisse. Quatre rencontres des 32es de finale auront lieu ce vendredi. Au niveau romand, le FC Sion va à Courgenay où il est attendu par le FC Ajoie-Monterri (2e ligue inter) à 20h00.

Vu dans la presse

SUCCESSIONS: la Confédération envisage un durcissement des règles concernant les testaments. L’Office fédéral de la justice a pris des mesures préliminaires en vue d’une révision du droit des successions et a commandé plusieurs expertises juridiques, selon la Neue Zürcher Zeitung. Le point principal concerne l’«érosion des héritages» par des personnes de confiance. Lors de la dernière révision, le Conseil fédéral avait initialement souhaité limiter les donations à ces proches, mais y avait renoncé. La situation s’est, selon la NZZ, aggravée depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit des successions le 1er janvier 2023, qui a réduit les parts réservataires des enfants et celles des parents.

BANQUE. Urs Rohner a joué un rôle controversé dans le dosssier des supposés comptes nazis de Credit Suisse (CS), selon les titres alémaniques de Tamedia. L’ancien président du conseil d’administration du CS est depuis 2023 conseiller du Congrès juif mondial (CJM), l’organisation qui réclame des milliards à l’UBS au sujet de comptes nazis prétendument dissimulés. D’après cette organisation, Rohner joue un rôle «décisif» pour inciter la place financière suisse à examiner son passé et à en assumer la responsabilité. Un porte-parole a déclaré que Rohner ne voit aucun conflit d’intérêts et qu’il n’a jamais participé à une réunion du comité de CJM.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1965): Les Beatles donnent le concert live le plus suivi de leur carrière au Shea Stadium de New York, devant 56'000 spectateurs.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de la princesse Anne, fille de la reine d'Angleterre Elizabeth II.

- Il y a 80 ans (1945): Annonce de la capitulation sans condition du Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement démissionne.

- Il y a 80 ans (1945): Condamnation de Philippe Pétain à la peine de mort et à l'indignité nationale par la Haute cour de justice de la Seine.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance de l'écrivaine et éditrice française Régine Desforges ("La bicyclette bleue"). Elle est décédée en 2014.

- Il y a 95 ans (1930): Naissance du footballeur tessinois Antonio Permunian, ancien gardien de l'équipe suisse. Il a été le premier gardien à jouer avec des gants.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du pianiste franco-italien Aldo Ciccolini, ardent défenseur de la musique française. Il est décédé en 2015.

Le dicton du jour

À la mi-août, les noisettes ont le ventre roux.