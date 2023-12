Au moins 60 élus du centre-droit ont donné leur voix à Daniel Jositsch

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

M. Jositsch avait obtenu plus de voix qu'un des deux candidats officiels du PS, le conseiller national grison Jon Pult. sda

Vu dans la presse

CONSEIL FÉDÉRAL: Au moins 60 des 159 élus du centre-droit au Parlement fédéral ont donné leur voix mercredi au conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH), qui n'était pas un candidat officiel du PS à la succession du conseiller fédéral démissionnaire Alain Berset, a calculé vendredi la Neue Zürcher Zeitung. Le journal a fait son estimation sur la base d'entretiens avec les parlementaires. M. Jositsch avait obtenu plus de voix qu'un des deux candidats officiels du PS, le conseiller national grison Jon Pult.

PARLEMENT: Le groupe parlementaire PLR a retiré au conseiller national Hans-Peter Portmann (PLR/ZH) la prestigieuse présidence de la commission de politique extérieure après des propos tenus mercredi lors des élections au Conseil fédéral, rapportent vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Après la réélection du conseiller fédéral PLR Ignazio Cassis, M. Portmann aurait dit que le PLR était désormais libre d'élire le conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH) à la place de l'un des candidats officiels du PS à la succession d'Alain Berset. Le PLR a également écarté le conseiller national Matthias Jauslin (PLR/AG), l'un des derniers représentants de l'aile écologiste, de la commission de l'énergie. Motif invoqué: M. Jauslin n'aurait pas suivi la ligne du parti sur les thèmes environnementaux et aurait trop souvent voté avec la gauche.

BANQUES: UBS veut récupérer des bonus payés par Credit Suisse, affirme vendredi Le Temps, citant une information de l'agence de presse financière Bloomberg. Lors des mois précédant sa chute, Credit Suisse avait attribué des bonus en liquide à des milliers de cadres afin de conserver ses meilleurs éléments, alors que la banque s'enfonçait dans les difficultés. UBS veut maintenant récupérer une partie de cet argent auprès des bénéficiaires de ce programme qui ont quand même quitté l'ex-numéro 2 bancaire suisse, soit 650 millions de francs au total.

UKRAINE: Une entreprise genevoise se retrouve depuis mardi sur la liste des entreprises visées par de nouvelles sanctions prononcées par les États-Unis contre plus de 250 personnes et entités accusées d'alimenter le secteur militaro-industriel russe pour la guerre en Ukraine, indique vendredi la Tribune de Genève. La firme d'import-export est décrite par le Trésor américain comme fournissant «une large gamme de produits électroniques, notamment des connecteurs électriques, des circuits et des résistances». Elle est accusée d'avoir envoyé en Russie des articles courants figurant sur la liste de produits interdits, comme «des circuits intégrés et des condensateurs céramiques multicouches».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): l'ancien numéro un mondial de tennis Boris Becker est libéré de prison et expulsé du Royaume-Uni après plus de sept mois de détention. L'Allemand, triple vainqueur du tournoi de Wimbledon, avait été condamné à Londres pour avoir dissimulé des millions d'euros d'actifs à ses administrateurs judiciaires.

- Il y a 30 ans (1993): les représentants des Etats membres du GATT concluent les négociations de l'Uruguay Round à Genève. Les pourparlers ont abouti sur 26 accords différents dont celui qui donnera naissance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

- Il y a 30 ans (1993): les premiers ministres britannique John Major et irlandais Albert Reynolds signent la «déclaration de Downing Street», qui définit le cadre d'un règlement de paix pour l'Irlande du Nord.

- Il y a 75 ans (1948): naissance du romancier et essayiste français Pascal Bruckner.

- Il y a 80 ans (1943): le Zurichois Ernst Nobs devient le premier conseiller fédéral socialiste de l'histoire suisse.

- Il y a 80 ans (1943): naissance du metteur en scène de théâtre britannique Michael Bogdanov, cofondateur de l'"English Shakespeare Company». Il est décédé en 2017.

- Il y a 95 ans (1928): naissance du peintre et architecte autrichien Friedensreich Hundertwasser. Il est décédé en 2000.

- Il y a 135 ans (1888): mise en service à Boston de la première installation municipale de chauffage central au monde.

Le dicton du jour

«Lorsqu'il neige en montagne, il fait froid au bas pays».

bas, ats