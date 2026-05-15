Un élu UDC a publié un deepfake d'une rivale politique : la police le met sur le gril

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Une vidéo, conçue par l'intelligence artificielle et dans laquelle Mme Arslan appelait à voter pour M. Glarner, avait été diffusée par M. Glarner lors de la campagne des législatives fédérales de 2023 (archives). KEYSTONE

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Les points forts du jour

HOCKEY SUR GLACE: Le championnat du monde 2026 de hockey sur glace démarre vendredi en Suisse, avec en ouverture à 16h20 les matchs Finlande-Allemagne à Zurich et Canada-Suède à Fribourg. Quant à la sélection suisse, vice-championne du monde en 2024 et en 2025, elle entame son tournoi à partir de 20h20 à Zurich face aux Etats-Unis, une équipe qui l'avait battue en finale du Mondial 2025, en prolongation.

VOTATIONS FEDERALES: Le Contrôle fédéral des finances publie vendredi les budgets de campagne pour les votations fédérales du 14 juin. Deux objets sont soumis aux urnes: l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» et la réforme du service civil. Un record avait été atteint lors de la campagne en vue de la votation du 28 septembre sur la réforme de l'imposition du logement. Les partisans de l'abolition de la valeur locative avaient annoncé un peu plus de sept millions de francs, contre moins d'un demi-million pour les opposants.

CONSEIL DE L'EUROPE: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis participe vendredi à la réunion ministérielle du Conseil de l'Europe dans la capitale moldave Chisinau. La guerre en Ukraine, les migrations et l'ingérence étrangère figurent à l'ordre du jour de cette rencontre.

LITTÉRATURE: Les 48e Journées littéraires de Soleure s'ouvrent vendredi. Elles réuniront jusqu'à dimanche des auteurs de Suisse et de l'étranger, dont une dizaine de Suisse romande. Lectures et débats investiront la vieille ville autour de grandes voix et de nouveaux talents.

DIPLOMATIE: Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping mènent vendredi une ultime journée de discussions pour assurer, malgré les tensions multiples, le succès d'un sommet à Pékin qui attend encore des résultats concrets. Après un déjeuner de travail avec M. Xi, M. Trump doit repartir en début d'après-midi pour les Etats-Unis. Les désaccords entre les deux puissances rivales se sont manifestés ouvertement jeudi, avec une mise en garde vigoureuse du président chinois sur le risque de «conflit» entre Chine et Etats-Unis au sujet de Taïwan.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 15 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale des familles. Elle appelle à renforcer les investissements dans des politiques intégrées et axées sur la famille afin de réduire les disparités et de favoriser le développement sain des enfants. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/international-day-of-families

Vu dans la presse

THÉÂTRE: Une cinquantaine de directeurs de théâtres et de festivals européens ont adressé une lettre au maire de Genève Alfonso Gomez pour demander la réintégration comme directrice de la Comédie de Genève de Séverine Chavrier, mise en cause par des collaborateurs, relate vendredi Le Temps. Dénonçant «un acharnement politico-judiciaire disproportionné», ces personnalités expriment dans la missive «leur profonde indignation face au licenciement de Séverine Chavrier». Parmi les signataires figurent le dramaturge portugais Tiago Rodrigues, directeur du Festival d'Avignon, le Suisse Milo Rau, directeur des Wiener Festwochen, ou encore la Suissesse Hortense Archambault, directrice de la salle de spectacle MC93 Bobigny à Paris. Le conseil municipal de Genève doit se prononcer sur le sujet mardi soir.

USURPATION D'IDENTITÉ: Le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) a été interrogé pendant plusieurs heures par la police au sujet de sa fausse vidéo mettant en scène la conseillère nationale Sibel Arslan (Vert-e-s/BS), indiquent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Cette vidéo, conçue par l'intelligence artificielle et dans laquelle Mme Arslan appelait à voter pour M. Glarner et affirmait qu'elle était favorable à l'expulsion de tous les criminels turcs, avait été diffusée par M. Glarner lors de la campagne des législatives fédérales de 2023. La procédure pénale porte principalement sur le délit d'usurpation d'identité, qui n'est applicable que depuis septembre 2023. La justice doit déterminer si les «deepfakes» relèvent également de cette nouvelle loi.

HOCKEY SUR GLACE: L'ancien entraîneur du HC Davos Arno Del Curto soutient l'ex-sélectionneur national Patrick Fischer jusqu'au bout, malgré la polémique autour de son certificat Covid falsifié. «J'aurais tout fait pour que Fischer puisse encore entraîner l'équipe lors du championnat du monde» 2026, qui débute vendredi en Suisse, déclare M. Del Curto, relevant que la pression des sponsors et des fédérations a été forte. Il estime que M. Fischer jouera à nouveau un rôle important dans le hockey sur glace à l'avenir.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): chrétiens, juifs et musulmans de Suisse fondent le Conseil suisse des religions pour «contribuer au maintien de la paix religieuse et à la promotion du dialogue interreligieux en Suisse».

- Il y a 35 ans (1991): le président français François Mitterrand nomme Edith Cresson, première femme à occuper le poste de premier ministre. Elle restera en fonction moins de 11 mois.

- Il y a 80 ans (1946): le roi d'Italie Umberto II signe un décret instituant la région autonome de Sicile. Ce statut spécial vise à apaiser les tensions séparatistes et à garantir une autonomie politique et administrative à l'île avant même l'adoption de la constitution républicaine italienne.

- Il y a 115 ans (1911): naissance de l'écrivain zurichois Max Frisch ("Stiller», «Homo Faber"). Il est décédé le 4 avril 1991.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise».