Le Vaudois Louis Margot vient de réussir la traversée à la rame de l'océan Pacifique en solitaire. Capture d'écran Instagram/ human_impulse/ Louis Margot

Les points forts du jour

FMI/BANQUE MONDIALE: Le conseiller fédéral Guy Parmelin participe de mercredi à vendredi aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale à Washington. Karin Keller-Sutter, ministre des finances, n'est pas du voyage en raison du décès de son frère.

Les assemblées annuelles porteront sur les défis qui se posent à l'échelle mondiale en matière d'économie, de finance et de développement. Elles seront précédées de la réunion trimestrielle des ministres des finances du G20 sur les questions financières et monétaires. Des entretiens bilatéraux sont également prévus.

SPECTACLE: Le spectacle son et lumière projeté sur la façade du Palais fédéral à Berne en sera déjà à sa 15e édition cet automne. Les organisateurs présentent vendredi aux médias le programme de cette année autour du thème du voyage. La première du Rendez-vous Bundesplatz aura lieu le lendemain, samedi. Près d'un demi-million de personne assistent chaque année au spectacle.

UKRAINE: Le président américain Donald Trump reçoit vendredi à la Maison-Blanche son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour la troisième fois de l'année. Ce dernier espère convaincre le milliardaire républicain de renforcer l'armée ukrainienne alors que la Russie multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine.

Le président américain, qui s'est entretenu jeudi au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, s'est montré très prudent quand il a été interrogé sur l'éventuelle livraison de missiles de croisière Tomahawks à Kiev. «Nous ne pouvons pas appauvrir [les réserves de] notre propre pays», a dit Donald Trump.

MADAGASCAR: Trois jours seulement après la prise de pouvoir de son unité militaire à Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina doit être investi vendredi «président de la refondation» de cette île de l'océan Indien. En deux années, ce militaire de 51 ans est passé d'une arrestation pour soupçon de tentative de coup d'Etat à une investiture imminente au poste suprême sans passer par les urnes.

TRANSPORT MARITIME: Les pays membres de l'Organisation maritime internationale (OMI) se prononcent vendredi à Londres sur l'adoption d'un plan ambitieux visant à réduire la pollution des navires marchands, mais les Etats-Unis oeuvrent pour faire basculer le vote. L'adoption de ce texte, déjà approuvé en principe en avril, permettrait au secteur, extrêmement polluant, d'opérer un virage climatique historique en contraignant les navires à réduire progressivement leurs émissions dès 2028, jusqu'à décarbonation totale vers 2050.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 17 octobre, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. La commémoration de 2025 est axée sur le respect et le soutien approprié aux familles. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

EXPLOIT: Après l'Atlantique en 2024, le Vaudois Louis Margot vient de réussir la traversée à la rame de l'océan Pacifique en solitaire, relatent vendredi la Tribune de Genève et 24 Heures. Il a mis 254 jours pour parcourir les 17'718 km, un exploit qu'aucun Suisse n'a encore réalisé en solitaire, écrivent les journaux.

«J'en tire une immense fierté, même si j'en ai sacrément bavé [...] Je ne pensais pas que cela pouvait être aussi dur», déclare l'aventurier de 33 ans depuis l'île indonésienne de Waigeo. Parti en vélo de Morges (VD) le 3 septembre 2023, M. Margot a pour objectif d'effectuer le tour du monde à la seule force musculaire, soit parcourir 50'000 km à vélo ou à la rame, en traversant l'équateur et toutes les longitudes.

CIRCULATION ROUTIÈRE: L'Office fédéral des routes (OFROU) émet des doutes quant à la légalité de la mesure prise contre le trafic de transit à Birsfelden (BL), écrit vendredi le journal Blick. La commune inflige une amende de 100 francs aux automobilistes qui traversent le village en moins de 15 minutes.

Pour l'OFROU, il n'est pas clair si cette réglementation est proportionnée et d'intérêt public et s'il ne s'agit pas d'un péage routier indirect. L'utilisation des routes publiques est gratuite selon la constitution fédérale, rappelle l'OFROU, qui précise que les exceptions doivent être approuvées par le Parlement.

ÉBOULEMENT: Des drones ont été utilisés pour évaluer les dégâts causés par l'éboulement ayant rasé en grande partie le village de Blatten (VS), rapporte vendredi le Walliser Bote. L'Organisation dommages sismiques ODS, qui aide à estimer les coûts de la reconstruction des bâtiments, a photographié 121 bâtiments depuis les airs pour le compte d'assureurs privés.

L'opération a coûté un montant à cinq chiffres et s'est donc avérée très «rentable», indique dans le journal une porte-parole de l'Association Suisse d'Assurances (ASA). Les images ont permis d'effectuer des analyses détaillées des fenêtres, des toits et des salissures, ajoute-t-elle, soulignant qu'il s'agit d'un projet-pilote, qui n'avait encore jamais été mené en Suisse.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.10.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2025): l'assemblée des délégués du PS Suisse élit les conseillers nationaux Cédric Wermuth et Mattea Meyer à la coprésidence du parti pour succéder au Fribourgeois Christian Levrat.

- Il y a 70 ans (1955): naissance du réalisateur bernois Markus Imboden ("L'enfance volée").

- Il y a 80 ans (1945): création du mouvement péroniste en Argentine, lorsque des mobilisations populaires font libérer le futur président Juan Perón, qui avait été incarcéré par des militaires opposés à son influence croissante dans le gouvernement. Le péronisme englobe un éventail de courants différents.

- Il y a 110 ans (1915): naissance de l'écrivain américain Arthur Miller ("Mort d'un commis voyageur», «Les sorcières de Salem"). Il a été marié durant cinq ans avec Marilyn Monroe (1956-1961). Il est décédé en 2005.

- Il y a 110 ans (1915): naissance de la théologienne féministe réformée bâloise Marga Bührig. Figure marquante de la théologie féminine, elle s'est engagée dans des mouvements en faveur des femmes et de la paix. Elle est décédée en 2002.

- Il y a 125 ans (1900): naissance de l'actrice américaine Jean Arthur, l'une des vedettes hollywoodiennes les plus demandées des années 1930 ("M. Smith au Sénat», «Mr. Deeds Goes to Town», «Cameo Kirby). Elle est décédée en 1991.

Le dicton du jour

«Si octobre est chaud, février sera froid».