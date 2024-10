blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Joe Biden rencontre plusieurs dirigeants européens vendredi à Berlin, où il effectue sa dernière visite en tant que président américain. Il doit notamment s'entretenir avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron.

Le président américain devrait pousser en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza après la mort du chef du Hamas Yahya Sinouar. L'aide à Ukraine sera l'autre gros dossier au menu, au lendemain de la présentation par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de son «plan de victoire» devant l'UE et l'OTAN.

UKRAINE: La conférence ministérielle sur le déminage humanitaire en Ukraine se termine vendredi à Lausanne. 61 délégations sont réunies depuis jeudi dans la capitale vaudoise pour trouver une solution pour les 140'000 kilomètres carrés contaminés par des mines, soit plus de trois fois la surface de la Suisse. Les mines terrestres, les armes à sous-munitions, les grenades non explosées, les roquettes ou les drones de combat qui se sont écrasés ont déjà fait plus de 300 morts et 700 blessés. Le déminage devrait prendre des années, voire des décennies. Les coûts se chiffrent en milliards de francs.

URBANISME: L'exécutif biennois présente vendredi aux médias les mesures définies pour protéger les habitants de la cité seelandaise des effets négatifs du changement climatique. Ces mesures sont le deuxième volet de la stratégie climatique 2050 de la ville. Le premier volet était consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

SKI FREESTYLE: Avec le Big Air de Coire, les «freestylers» lancent véritablement leur hiver à Coire vendredi et samedi, après le prologue de Cardrona au début septembre. La Suissesse Mathilde Gremaud, qui a conquis trois globes la saison dernière (général, Big Air et slopestyle), en sera l'une des vedettes. Côté masculin, le Grison Andri Ragettli est revanchard après avoir été battu par les Américains la saison dernière dans la lutte pour les globes de cristal. Les finales sont prévues dès 19h45 vendredi.

Vu dans la presse

BANQUES: Aucune décision ne sera rendue avant février 2025 concernant la plainte en dommages et intérêts de huit anciens créanciers de Credit Suisse contre l'Etat suisse, affirment vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, citant des documents judiciaires.

Les plaignants réclament 80 millions de francs, arguant que la décision de la FINMA, l'autorité de surveillance des marchés financiers, d'amortir les emprunts AT1 de Credit Suisse après sa banqueroute était illégale. Le juge fédéral américain Dale Ho a accordé une prolongation de délai, en raison de retards, dus notamment à la remise officielle de la plainte à la Suisse.

UKRAINE: Le déminage en Ukraine, dont une partie du territoire est occupée par la Russie, est «une mission compliquée», estime dans Le Temps de vendredi Eleanor Porritt, responsable du programme au sein de la Fondation suisse de déminage (FSD). La taille du pays «entraîne des problèmes de logistique, de ressources et d'ordre de priorités», explique-t-elle. «C'est aussi plus coûteux d'opérer en Ukraine que dans des pays moins développés», ajoute-t-elle.

Et le fait que le conflit est en cours complexifie les opérations, poursuit la responsable. La FDS intervient avec plus de 600 personnes dans trois régions, celles de Tchernihiv, Kharkiv et Kherson. Elle se concentre sur «les zones rurales», une priorité des autorités «qui souhaitent que les terres agricoles soient de nouveau cultivées afin de soutenir l'économie».

UKRAINE: L'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse Scott Miller critique vertement vendredi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger la décision du Conseil fédéral de ne pas reprendre une sanction de l'Union européenne (UE) contre la Russie. Il demande à la Suisse de combler les lacunes qui permettent aux filiales de contourner les sanctions.

La décision suisse est objective et non pas motivée par des considérations politiques, lui répond dans les journaux Simon Plüss, chef du secteur «contrôle à l'exportation/matériel de guerre» du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). La réglementation de l'UE est difficilement applicable pour la Suisse, ajoute-t-il.

PROCHE-ORIENT: La Jeunesse socialiste suisse (JS) a décidé de soutenir la campagne BDS (boycott, désinvestissement et sanctions), qui a pour objectifs de mettre fin à l'occupation et à la colonisation par Israël des territoires palestiniens, indique sa présidente Mirjam Hostetmann dans la Neue Zürcher Zeitung de vendredi. Le mouvement BDS appelle au boycott, au retrait des capitaux et à des sanctions contre Israël.

Il est officiellement classé comme antisémite par plusieurs pays. La présidente de la JS rejette l'accusation d'antisémitisme, soulignant que les boycotts sont un moyen politique habituel. La décision de rejoindre la campagne BDS a été claire au sein de la JS, mais pas unanime, précise-t-elle. Le PS ne s'est pas encore prononcé sur le sujet.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1984): naissance de la skieuse américaine Lindsey Vonn, qui a remporté quatre fois le classement général de la Coupe du monde et titulaire de seize «petits» globes.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur français Bruno Lochet, connu notamment pour son travail au sein de la troupe des Deschiens.

- Il y a 100 ans (1924): naissance du compositeur américain de musiques de séries télévisées Allyn Ferguson ("Starsky et Hutch», «Drôles de dames"). Il est décédé en 2010.

Le dicton du jour

«À la Saint-Luc, la pluie du vallon fait de la neige sur le mont»

