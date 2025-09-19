La venue de Marylin Manson à Berne fait polémique – «Avec le recul, c'est regrettable»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les organisateurs du concert controversé de Marilyn Manson à Berne ont déclaré n'avoir pas discuté au préalable des accusations d'abus portées contre le musicien. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

IRAN: Dans le cadre du conflit nucléaire avec l'Iran, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait franchir une nouvelle étape vendredi à New York en rétablissant les sanctions contre Téhéran. La plus haute instance des Nations Unies doit se réunir à 16 heures, heure suisse, pour voter à ce sujet. Si le texte visant à maintenir la levée des sanctions n'est pas adopté, les pénalités de l'ONU de 2006 à 2010 seront automatiquement réinstaurées à partir de la fin de la semaine prochaine.

BOURSE: SMG Swiss Marketplace Group avec ses plateformes telles que Ricardo.ch, Tutti.ch ou Homegate.ch, fait son entrée à la Bourse suisse vendredi. Le prix d'émission a été fixé entre 43 et 46 francs, ce qui laisse présager une valeur boursière comprise entre 4,2 et 4,5 milliards de francs pour le groupe. Il s'agit de la première introduction en bourse importante en Suisse depuis les débuts de Galderma en mars 2024.

FOOTBALL: Vendredi, le deuxième tour de la Coupe Suisse s'ouvre avec le duel entre le club de Challenge League Etoile Carouge et le tenant du titre, Bâle. Il s'agit déjà de la troisième rencontre entre les deux équipes en Coupe Suisse depuis 2021. Il y a quatre ans, les Genevois, alors en troisième division, avaient créé la sensation en s'imposant 1-0 à domicile. La saison dernière, Carouge a longtemps mené et était proche de se qualifier pour les demi-finales, avant que les Bâlois ne parviennent à renverser la situation en fin de match. Le coup d'envoi du match au Stade de la Fontenette sera donné à 19h00.

Vu dans la presse

MUSIQUE: Les organisateurs du concert controversé de Marilyn Manson prévu le 22 novembre à Berne ont déclaré n'avoir pas discuté au préalable des accusations d'abus portées contre le musicien. «Avec le recul, c'est regrettable», a déclaré Tom Winter, directeur de Bernexpo, aux journaux bernois Tamedia.

A l'avenir, ils vont examiner de plus près les artistes qu'ils engagent pour leurs concerts. Outre la liberté artistique, des considérations financières ont également joué un rôle dans la décision de maintenir le concert, rapportent les journaux. La maire de Berne, Marieke Kruit (PS), s'«attendait à plus de tact» de la part des organisateurs.

ROUTES: Le nombre de kilomètres de routes suisses concernés par les règles de limitation de vitesse à 30 km/h envisagées par la Confédération n'est pas connu, rapportent les journaux de CH Media. Personne ne peut chiffrer le coût de ces nouvelles règles, écrivent les journaux. Ni l'Office fédéral des routes, ni les cantons, ni les différentes organisations de lobbying ont la réponse à cette question.

Seuls les chiffres suivants sont clairs: sur les 85'000 kilomètres du réseau routier, environ 2000 sont sous la responsabilité de la Confédération, 17'000 appartiennent aux cantons et le reste aux communes. La proposition du département du ministre des Transports Albert Rösti est en consultation jusqu'au 5 décembre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): Les Etats-Unis normalisent leurs relations commerciales avec la Chine: le Sénat approuve par 83 voix contre 15 l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

- Il y a 30 ans (1995): Le New York Times et le Washington Post publient le manifeste du terroriste américain «Unabomber», dont les attentats aux colis piégés ont traumatisé l'Amérique entre 1978 et 1995. Sur la base de ce texte de 350'000 mots, Theodore «Ted» John Kaczynski est reconnu par son frère.

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'actrice belge Alexandra Vandernoot ("Jeune homme», «Station horizon», «Le placard», «Ici tout commence").

- Il y a 70 ans (1955): Naissance de la chanteuse française Sabine Paturel ("Les bêtises").

- Il y a 90 ans (1935): Naissance de l'entrepreneur, mécène et scientifique bernois Hansjörg Wyss. Il a fait fortune en vendant les parts de sa société de techniques médicales Synthes et a investi son argent dans diverses actions de mécénat.

Le dicton du jour

«Qui sème à la Saint-Janvier, de l'an récolte le premier»